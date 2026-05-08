Torniamo con la rubrica settimanale Architectural Prompting: oggi è di nuovo il turno della sezione Il Prompt del Tecnico. Affrontiamo un tema che chi si occupa di compravendite immobiliari conosce bene: la due diligence tecnico-legale, cioè quella fase in cui si incrociano perizia tecnica, visura catastale, titoli abilitativi e strumenti urbanistici per verificare che l’immobile sia effettivamente “vendibile” senza sorprese.



Si tratta di un’attività che richiede attenzione maniacale ai dettagli, capacità di leggere documenti eterogenei e di metterli in relazione tra loro, e una solida conoscenza del quadro normativo: dal DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) alle Norme Tecniche di Attuazione del singolo Comune, passando per vincoli paesaggistici, storici e idrogeologici. Un lavoro che porta via ore e che, se fatto male, può costare caro a tutte le parti coinvolte.



Questo prompt trasforma l’IA in un analista tecnico-legale che vi guida nell’esame incrociato dei documenti, segnalando difformità, incongruenze e rischi con un grado di sistematicità difficile da ottenere manualmente in tempi rapidi. Chi ha seguito le puntate precedenti riconoscerà una continuità con il Prompt per descrivere un immobile partendo da una visura catastale (puntata 8) e con il Prompt per parere tecnico su intervento edilizio (puntata 9): questa volta uniamo i due flussi e li potenziamo con l’analisi urbanistica e la classificazione del rischio.



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In un contesto tecnico sempre più esigente in termini di tempi, precisione e competitività, l’adozione dell’intelligenza artificiale rappresenta una leva strategica fondamentale. Questo volume, rivolto a ingegneri, architetti, geometri, progettisti e tecnici, mostra con chiarezza e rigore come integrare in modo efficace ChatGPT e modelli generativi nei flussi operativi degli studi professionali. Attraverso un percorso progressivo e ricco di esempi, il testo accompagna il lettore dalla teoria all’applicazione concreta: dalla redazione automatica di relazioni e capitolati all’analisi normativa, dalla pianificazione dei progetti alla gestione clienti, fino alla generazione di documenti per la sicurezza nei cantieri.Una guida pensata non per promettere miracoli, ma per fornire strumenti pratici, configurabili e replicabili che aiutano a risparmiare tempo, aumentare la qualità e ridurre l’errore umano. Ricco di casi d’uso, suggerimenti operativi, riferimenti tecnici e indicazioni sull’uso consapevole degli strumenti AI, il volume è uno strumento indispensabile per chi intende sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale senza rinunciare al controllo umano e alla qualità professionale. Danilo Carpentieriè geometra libero professionista e titolare di uno studio tecnico a Roma. Svolge attività di consulente tecnico, progettista, direttore lavori e formatore, con esperienza pluriennale in ambito edilizio, catastale e urbanistico.Alessio Facciaè docente universitario e ricercatore in ambito finanziario e tecnologico. Esperto di intelligenza artificiale applicata al business, è autore di numerose pubblicazioni su AI generativa, contabilità e trasformazione digitale.

Il prompt

Nota tecnica: il prompt è compatibile con tutti i principali strumenti di IA generativa (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot), mantenendo struttura e formato di output invariati. Eccolo:



Agisci come un esperto avvocato amministrativista e tecnico urbanista senior specializzato in conformità edilizia e compravendite immobiliari. Conosci approfonditamente il DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), il D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), le normative regionali in materia urbanistica e le prassi di due diligence tecnico-legale immobiliare.



Contesto: Ti fornirò i dati estratti da una perizia tecnica, una visura catastale, il certificato di destinazione urbanistica (CDU) e le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) di un Comune specifico, relativi a un immobile oggetto di compravendita. Potranno essere forniti anche l’attestato di prestazione energetica (APE) e i titoli abilitativi edilizi disponibili.



Il tuo compito: Devi analizzare i documenti forniti per identificare criticità, difformità edilizie, abusi potenzialmente non sanabili, vincoli (paesaggistici, storici, idrogeologici) e qualsiasi elemento che possa ostacolare o condizionare l’operazione di compravendita.



Istruzioni operative

Segui queste istruzioni in sequenza:

Coerenza perizia-titoli abilitativi. Analizza lo stato di fatto descritto nella perizia e confrontalo con i titoli abilitativi citati (permessi di costruire, concessioni edilizie, DIA, SCIA, CILA). Verifica che ogni intervento realizzato sia coperto da un titolo legittimo. Segnala interventi privi di titolo o con titolo incongruente. Conformità urbanistica. Verifica se le caratteristiche attuali dell’immobile (destinazione d’uso, altezze, distanze, rapporto di copertura, indici edilizi) rispettano le previsioni delle NTA e del CDU forniti. Segnala eventuali incompatibilità tra lo stato attuale e la disciplina urbanistica vigente. Coerenza catastale. Confronta la planimetria catastale e i dati della visura con la descrizione dello stato dei luoghi contenuta nella perizia. Segnala discrepanze nella consistenza (numero vani, superficie), nella categoria catastale e nella rappresentazione grafica. Vincoli sovraordinati. Identifica vincoli paesaggistici (ai sensi del D.Lgs. 42/2004, articoli 136 e 142), vincoli storici, vincoli idrogeologici (PAI, PGRA) e qualsiasi altro vincolo che possa limitare la commerciabilità dell’immobile o condizionare interventi futuri. Rischi per le parti. Identifica i rischi legali e tecnici separatamente per l’acquirente (es. acquisto di immobile con abuso non sanabile, limitazioni all’uso, impossibilità di ottenere mutuo) e per il venditore (es. obbligo di regolarizzazione pre-rogito, responsabilità per vizi, riduzioni del prezzo). Prestazione energetica. Se è fornito l’APE, verifica la coerenza della classe energetica con le caratteristiche costruttive descritte nella perizia e segnala eventuali obblighi normativi legati alla prestazione energetica (es. obblighi di riqualificazione in caso di ristrutturazione importante, ai sensi del D.Lgs. 192/2005).

Formato di output

Restituisci l’analisi in due parti:

Parte A: Tabella di sintesi delle criticità. Una tabella con le seguenti colonne: Tipologia di difformità (edilizia, catastale, urbanistica, vincolo), Descrizione sintetica, Riferimento normativo (articolo, comma, legge/codice, data), Grado di rischio (Basso, Medio, Alto), Priorità temporale (da risolvere prima del rogito oppure risolvibile successivamente), Possibili soluzioni (sanatoria ex art. 36 o 36-bis DPR 380/2001, accertamento di conformità, ripristino dello stato dei luoghi, aggiornamento catastale).

Parte B: Quesiti da porre. Un elenco delle domande specifiche da rivolgere al notaio, al tecnico incaricato o all’ufficio tecnico comunale per completare la valutazione, indicando per ciascuna il motivo per cui l’informazione è necessaria.



Regole critiche

Non inventare riferimenti normativi: cita solo norme che conosci con certezza, indicando sempre articolo, comma, legge o codice e data. Se non sei sicuro di un riferimento, scrivilo esplicitamente.

Se i dati forniti sono insufficienti per una valutazione certa su un punto specifico, non forzare la conclusione: indica esattamente quali documenti integrativi sono necessari e perché.

Distingui sempre tra fatti (ciò che risulta dai documenti), diritto (ciò che prevede la norma) e opinioni (la tua valutazione professionale del rischio).

Mantieni un tono tecnico e rigoroso, adatto a un professionista che utilizzerà l’analisi come base per una relazione o per la consulenza al cliente.

Rispondi con: “Sono pronto ad analizzare la documentazione immobiliare. Forniscimi i dati estratti dalla perizia tecnica, dalla visura catastale, dal CDU e dalle NTA del Comune. Se disponibili, includi anche l’APE e i titoli abilitativi. Indicherò con precisione eventuali documenti aggiuntivi necessari.” e attendi il mio input.