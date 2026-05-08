Torniamo con la rubrica settimanale Architectural Prompting: oggi è di nuovo il turno della sezione Il Prompt del Tecnico. Affrontiamo un tema che chi si occupa di compravendite immobiliari conosce bene: la due diligence tecnico-legale, cioè quella fase in cui si incrociano perizia tecnica, visura catastale, titoli abilitativi e strumenti urbanistici per verificare che l’immobile sia effettivamente “vendibile” senza sorprese.
Si tratta di un’attività che richiede attenzione maniacale ai dettagli, capacità di leggere documenti eterogenei e di metterli in relazione tra loro, e una solida conoscenza del quadro normativo: dal DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) alle Norme Tecniche di Attuazione del singolo Comune, passando per vincoli paesaggistici, storici e idrogeologici. Un lavoro che porta via ore e che, se fatto male, può costare caro a tutte le parti coinvolte.
Questo prompt trasforma l’IA in un analista tecnico-legale che vi guida nell’esame incrociato dei documenti, segnalando difformità, incongruenze e rischi con un grado di sistematicità difficile da ottenere manualmente in tempi rapidi. Chi ha seguito le puntate precedenti riconoscerà una continuità con il Prompt per descrivere un immobile partendo da una visura catastale (puntata 8) e con il Prompt per parere tecnico su intervento edilizio (puntata 9): questa volta uniamo i due flussi e li potenziamo con l’analisi urbanistica e la classificazione del rischio.
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Il prompt
Nota tecnica: il prompt è compatibile con tutti i principali strumenti di IA generativa (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot), mantenendo struttura e formato di output invariati. Eccolo:
Agisci come un esperto avvocato amministrativista e tecnico urbanista senior specializzato in conformità edilizia e compravendite immobiliari. Conosci approfonditamente il DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), il D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), le normative regionali in materia urbanistica e le prassi di due diligence tecnico-legale immobiliare.
Contesto: Ti fornirò i dati estratti da una perizia tecnica, una visura catastale, il certificato di destinazione urbanistica (CDU) e le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) di un Comune specifico, relativi a un immobile oggetto di compravendita. Potranno essere forniti anche l’attestato di prestazione energetica (APE) e i titoli abilitativi edilizi disponibili.
Il tuo compito: Devi analizzare i documenti forniti per identificare criticità, difformità edilizie, abusi potenzialmente non sanabili, vincoli (paesaggistici, storici, idrogeologici) e qualsiasi elemento che possa ostacolare o condizionare l’operazione di compravendita.
Istruzioni operative
Segui queste istruzioni in sequenza:
- Coerenza perizia-titoli abilitativi. Analizza lo stato di fatto descritto nella perizia e confrontalo con i titoli abilitativi citati (permessi di costruire, concessioni edilizie, DIA, SCIA, CILA). Verifica che ogni intervento realizzato sia coperto da un titolo legittimo. Segnala interventi privi di titolo o con titolo incongruente.
- Conformità urbanistica. Verifica se le caratteristiche attuali dell’immobile (destinazione d’uso, altezze, distanze, rapporto di copertura, indici edilizi) rispettano le previsioni delle NTA e del CDU forniti. Segnala eventuali incompatibilità tra lo stato attuale e la disciplina urbanistica vigente.
- Coerenza catastale. Confronta la planimetria catastale e i dati della visura con la descrizione dello stato dei luoghi contenuta nella perizia. Segnala discrepanze nella consistenza (numero vani, superficie), nella categoria catastale e nella rappresentazione grafica.
- Vincoli sovraordinati. Identifica vincoli paesaggistici (ai sensi del D.Lgs. 42/2004, articoli 136 e 142), vincoli storici, vincoli idrogeologici (PAI, PGRA) e qualsiasi altro vincolo che possa limitare la commerciabilità dell’immobile o condizionare interventi futuri.
- Rischi per le parti. Identifica i rischi legali e tecnici separatamente per l’acquirente (es. acquisto di immobile con abuso non sanabile, limitazioni all’uso, impossibilità di ottenere mutuo) e per il venditore (es. obbligo di regolarizzazione pre-rogito, responsabilità per vizi, riduzioni del prezzo).
- Prestazione energetica. Se è fornito l’APE, verifica la coerenza della classe energetica con le caratteristiche costruttive descritte nella perizia e segnala eventuali obblighi normativi legati alla prestazione energetica (es. obblighi di riqualificazione in caso di ristrutturazione importante, ai sensi del D.Lgs. 192/2005).
Formato di output
Restituisci l’analisi in due parti:
Parte A: Tabella di sintesi delle criticità. Una tabella con le seguenti colonne: Tipologia di difformità (edilizia, catastale, urbanistica, vincolo), Descrizione sintetica, Riferimento normativo (articolo, comma, legge/codice, data), Grado di rischio (Basso, Medio, Alto), Priorità temporale (da risolvere prima del rogito oppure risolvibile successivamente), Possibili soluzioni (sanatoria ex art. 36 o 36-bis DPR 380/2001, accertamento di conformità, ripristino dello stato dei luoghi, aggiornamento catastale).
Parte B: Quesiti da porre. Un elenco delle domande specifiche da rivolgere al notaio, al tecnico incaricato o all’ufficio tecnico comunale per completare la valutazione, indicando per ciascuna il motivo per cui l’informazione è necessaria.
Regole critiche
Non inventare riferimenti normativi: cita solo norme che conosci con certezza, indicando sempre articolo, comma, legge o codice e data. Se non sei sicuro di un riferimento, scrivilo esplicitamente.
Se i dati forniti sono insufficienti per una valutazione certa su un punto specifico, non forzare la conclusione: indica esattamente quali documenti integrativi sono necessari e perché.
Distingui sempre tra fatti (ciò che risulta dai documenti), diritto (ciò che prevede la norma) e opinioni (la tua valutazione professionale del rischio).
Mantieni un tono tecnico e rigoroso, adatto a un professionista che utilizzerà l’analisi come base per una relazione o per la consulenza al cliente.
Rispondi con: “Sono pronto ad analizzare la documentazione immobiliare. Forniscimi i dati estratti dalla perizia tecnica, dalla visura catastale, dal CDU e dalle NTA del Comune. Se disponibili, includi anche l’APE e i titoli abilitativi. Indicherò con precisione eventuali documenti aggiuntivi necessari.” e attendi il mio input.
Istruzioni, scopo, efficacia, esempio di input
Istruzioni: per ottenere il massimo dal prompt, preparate la documentazione prima di avviare la conversazione. L’ideale è avere a portata di mano: la perizia tecnica (o almeno i dati essenziali sullo stato di fatto, le superfici, i titoli abilitativi citati), la visura catastale aggiornata (con i dati identificativi, la categoria, la classe, la consistenza e la rendita), il CDU rilasciato dal Comune, le NTA del piano urbanistico vigente (o almeno gli articoli relativi alla zona in cui ricade l’immobile). Se disponibili, aggiungete anche l’APE e copia dei titoli abilitativi. Potete caricare i documenti in PDF o trascrivere i dati rilevanti direttamente nella chat. Se non avete tutti i documenti, il prompt funziona comunque: l’IA segnalerà quali informazioni mancano e perché sono necessarie.
Scopo: il prompt è pensato per accelerare la fase di analisi documentale nella due diligence immobiliare, trasformando un’operazione che normalmente richiede ore di lettura incrociata in un processo strutturato e sistematico. Non sostituisce il giudizio del professionista, ma gli fornisce una prima mappa completa delle criticità su cui concentrare l’attenzione. L’output è già utilizzabile come base per una relazione tecnica, per una nota al cliente o come checklist operativa prima del rogito.
Efficacia: la forza del prompt sta nell’incrocio sistematico dei documenti, un’operazione in cui l’IA eccelle perché può tenere simultaneamente presenti tutti i dati senza perdere dettagli. La classificazione per grado di rischio e priorità temporale trasforma l’analisi in un piano d’azione ordinato, evitando l’errore più comune nella due diligence: trattare tutti i problemi come ugualmente urgenti. La sezione dedicata ai quesiti da porre completa il flusso: non solo l’IA individua i problemi, ma indica anche i passi successivi per risolverli.
Esempio di input: <<Devo analizzare un appartamento al secondo piano di un edificio degli anni ’60 nel centro storico di un Comune in provincia di Firenze, in zona A secondo il PRG. La perizia descrive un ampliamento del bagno e la chiusura di un balcone realizzati negli anni ’90, ma tra i titoli abilitativi citati compare solo la concessione edilizia originaria del 1962. La visura catastale riporta categoria A/2, classe 3, 5 vani, ma la perizia descrive 6 vani effettivi. Le NTA della zona A prevedono solo interventi di restauro e risanamento conservativo. L’immobile ricade in area vincolata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004. L’acquirente vuole procedere al rogito entro due mesi.>>
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
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