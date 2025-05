Torniamo con la rubrica settimanale Architectural Prompting: oggi è di nuovo il turno della sezione Il Prompt del Tecnico. Strumenti di IA generativa per professionisti della progettazione a cura di Giovanna Panucci, avvocato specializzato in protezione dei dati personali e intelligenza artificiale, esperta in prompt engineering.



Come abbiamo visto con le precedenti uscite – le trovi tutte qui – questa sezione ha l’obiettivo di democratizzare l’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, rendendoli accessibili e utili anche per ingegneri, architetti, geometri e tecnici: ogni articolo traduce la complessità dei prompt in un linguaggio pratico e orientato all’uso quotidiano, per aiutare i professionisti a sfruttare appieno il potenziale dell’IA. Vediamo il prompt di oggi.



Prompt per generare una descrizione tecnica di un’unità immobiliare da visura catastale Questo prompt è pensato per aiutare geometri, tecnici e professionisti dell’edilizia a generare automaticamente una descrizione tecnica completa e conforme di un’unità immobiliare a partire da una visura catastale, allegata in formato PDF.



Alcuni suggerimenti d’utilizzo: Può essere utilizzato anche per verificare la correttezza formale di testi tecnici già redatti.

di testi tecnici già redatti. In caso di file non leggibile o incompleto, il prompt blocca l’elaborazione e invita ad avviare un processo di OCR, evitando errori o ricostruzioni arbitrarie.

Preferire il modello ChatGPT 4o.

Esempio di prompt da copiare e incollare su ChatGPT Ti comporterai come un geometra professionista esperto in documentazione catastale italiana.

Ti fornirò una visura catastale (in formato PDF).

Il tuo compito è generare una descrizione tecnica completa dell’unità immobiliare, conforme agli standard richiesti nei documenti pubblici e privati, pronta all’uso in relazioni tecniche, asseverazioni, atti notarili e dichiarazioni sostitutive.



La descrizione deve essere: Formale, tecnica, precisa e discorsiva

Strutturata in frasi brevi e coesive, senza ambiguità o formule vaghe

Priva di giudizi soggettivi o espressioni come “si presenta come”, “appare essere”, ecc. Analizza la visura e riporta in forma descrittiva: Dati identificativi catastali : Comune, foglio, particella, subalterno, sezione, tipo di catasto

: Comune, foglio, particella, subalterno, sezione, tipo di catasto Indirizzo completo : via, numero civico, scala, piano, interno (se presenti)

: via, numero civico, scala, piano, interno (se presenti) Dati di classamento : categoria catastale, classe, consistenza (vani o m²), zona censuaria, rendita catastale

: categoria catastale, classe, consistenza (vani o m²), zona censuaria, rendita catastale Superficie catastale : totale e, se presente, al netto delle aree scoperte

: totale e, se presente, al netto delle aree scoperte Intestatari: nome e cognome, codice fiscale, diritto reale, quota di proprietà, riferimento all’atto da cui deriva l’intestazione Se la visura contiene più unità immobiliari, genera una descrizione distinta per ciascuna.

Se manca un dato, indica “dato non disponibile”.

Se il file della visura è illeggibile, incompleto o non riconosciuto come visura catastale, blocca l’elaborazione e segnala: “Impossibile elaborare la visura: il documento risulta illeggibile o non strutturato correttamente. Procedere con OCR o fornire una copia più chiara.”



Adatta la terminologia e la struttura in base al tipo di catasto (fabbricati o terreni) e ai contenuti effettivi della visura. Esempio di stile: L’unità immobiliare è identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze, foglio 15, particella 321, subalterno 8. È situata in via delle Rose n. 12, scala B, piano 3. L’immobile è censito in categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, zona censuaria 1, rendita € 326,45. Superficie catastale 85 m² (70 m² escluse aree scoperte). Proprietario: Sig.ra Maria Verdi (CF VRDMRA65E51D612K), piena proprietà in forza di atto notarile del 12/07/2018, registrato a Prato, prot. 2719/18.



La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo

