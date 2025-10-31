Architectural Prompting: da Street View alla sezione, progettare il paesaggio urbano con Nano Banana

Eccoci a un nuovo appuntamento con i nostri test di progettazione aumentata. Dopo aver esplorato la restituzione 3D da planimetrie e mappe satellitari, oggi vi porto su strada. Letteralmente.
In questo numero vi mostro come un semplice screenshot da Google Maps può trasformarsi, grazie all’AI, in una proposta progettuale di riqualificazione urbana, fino ad arrivare a una sezione architettonica illustrata, pronta per una definizione progettuale!
Fase 1 – Il punto di partenza: uno Street View qualsiasi
Per questo esperimento sono partito da un contesto urbano reale, familiare e facilmente riconoscibile: un tratto del controviale di Corso Francia a Torino.
Ho catturato un semplice screenshot da Google Street View, come farebbe qualsiasi progettista in fase di studio preliminare. Nessun settaggio avanzato, nessuna elaborazione: solo un’immagine grezza, presa direttamente dallo schermo. E proprio da qui è iniziato il processo.
Fase 2 – Pulizia dell’immagine
La prima richiesta a Nano Banana è stata di ripulire l’immagine da tutti gli elementi digitali (icone, scritte, watermark, ecc.). Un passaggio necessario per poter lavorare sull’immagine come base progettuale.
Prompt usato:
“Rimuovi tutti gli elementi di overlay di Google Maps presenti in questa immagine, mantenendo come output un immagine pulita e realistica”
Risultato:
Fase 3 – Una prima trasformazione urbana
A questo punto ho chiesto di trasformare l’immagine in un primo scenario progettuale: il controviale diventa una zona pedonale, con una nuova pavimentazione e un inserimento verde sul lato sinistro che funge da barriera naturale. In pochi secondi, Nano Banana ha restituito un’immagine credibile e realistica, utile a far comprendere già una visione iniziale di progetto.
Prompt usato:
“Trasforma questa immagine in un intervento di rinnovazione urbana , aggiungendo un area pedonale con pavimentazione grigia e inserendo delle aiuole di verde perenne sulla sinistra come barriera vegetale.”
Risultato:
Fase 4 – Aggiungere morbidezza e dettaglio
Dopo aver ottenuto la prima versione ho optato per chiedere una versione più fluida e organica del verde, con linee morbide e aiuole anche sul lato destro, per accentuare l’effetto di percorso integrato nel paesaggio urbano.
Prompt usato:
“Modifica il verde presente nell’immagine andando a creare un percorso più modbido curvilineo e organico, inoltre agisci aggiungendo anche delle nuove aiuole sul lato destro dell’immagine”
Risultato:
Questo tipo di richiesta mostra come la variazione dell’ambiente e delle geometrie possa essere guidata in modo piuttosto preciso. Un po’ come avere un collaboratore velocissimo al concept!
Fase 5 – Inserimento di figure animate nello spazio
Per dare vita alla scena e comprenderne meglio la scala e l’uso, ho chiesto a Nano Banana di popolare l’immagine con qualche passante che cammina, per restituire maggiore realismo alla scena. Questa semplice animazione della scena consente una migliore lettura spaziale e può essere estremamente utile anche nella fase di presentazione al pubblico o alla committenza.
Prompt usato:
“Aggiungi all’immagine alcune persone che camminano nella scena per animare lo spazio pedonale del progetto.”
Risultato:
Fase 6 – La tavola tecnica finale
Infine, ho voluto sperimentare la creazione di una sezione architettonica disegnata in stile illustrato, pronta per essere usata in una tavola progettuale. Il risultato è sorprendente per chiarezza e pulizia. Ancora una volta un’immagine tecnica generata da un’immagine urbana reale in pochi secondi.
Prompt usato:
“Genera una sezione illustrata di progetto architettonico con l’intervento di verde e pavimentazione, scala urbana reale.”
Risultato:
Conclusioni
Anche in questo test, Nano Banana dimostra una flessibilità impressionante: a partire da un semplice screenshot urbano siamo arrivati a un output che unisce concept, visualizzazione, narrazione e output tecnico.
Certo, non è perfetto nel suo output tecnico: alcuni dettagli non sono precisi (specie sugli edifici e prospetti), e la sezione è più illustrativa che millimetrica, però se ne valutiamo la velocità e la facilità d’esecuzione risulta sempre impressionante.
Ci leggiamo nel prossimo numero, con nuovi esperimenti tra AI e architettura. A presto!
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
