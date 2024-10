14 specialisti culturali Concorso Coesione Sud: sedi, ruolo, cosa studiare

Come abbiamo visto in questo articolo, recentemente è stato pubblicato il bando dell’atteso Concorso Coesione Sud 2024 per il reclutamento di un totale di 2200 Funzionari a tempo indeterminato per le regioni del Meridione. I posti a concorso sono per diversi profili, anche se, come abbiamo detto, la maggior parte di questi posti sono per tecnici: in particolare, 1140 posti sono per Specialisti Tecnici con lauree afferenti all’area dell’Architettura e dell’Ingegneria >> ne parliamo in questo articolo



Ma concentriamoci ora sui 14 posti per Specialista in attività culturali e sviluppo del territorio (Codice B.4), a cui possono partecipare candidati con un background universitario in discipline culturali, per sostenere il miglioramento e la valorizzazione dei beni culturali in varie aree del Sud. Vediamo come sono suddivisi i posti a disposizione, in cosa consiste il ruolo di specialista culturale e cosa studiare per affrontare la prova scritta unica prevista dal bando. Come per gli altri profili, è possibile fare domanda fino alle 23:59 del 7 novembre 2024, esclusivamente online e previo pagamento della tassa di concorso di 10 euro.

14 specialisti culturali Concorso Coesione Sud: requisiti e ruolo Per partecipare al concorso Codice B.4, oltre ai requisiti di carattere generale (cittadinanza italiana, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, ecc.) è necessario possedere uno dei seguenti titoli di studio: Laurea magistrale (LM) : LM-1 Antropologia culturale ed etnologia; LM-2 Archeologia; LM-5 Archivistica e biblioteconomia; LM-10 Conservazione dei beni architettonici ed ambientali; LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-14 Filologia moderna; LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità; LM-19 Informazione e sistemi editoriali; LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione; LM-39 Linguistica; LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM-45 Musicologia e beni culturali; LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità; LM-78 Scienze filosofiche; LM-80 Scienze geografiche; LM-84 Scienze storiche; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM89 Storia dell’Arte; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM-92 Teorie della comunicazione; LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education o titoli equiparati;

; promuovere il patrimonio locale attraverso analisi preventive di risorse naturali, culturali e turistiche ;

; rafforzare i settori culturali e creativi con interventi mirati a favorire la partecipazione e lo sviluppo territoriale.

14 specialisti culturali Concorso Coesione Sud: suddivisione posti Il profilo B.4 per Specialisti in attività culturali e sviluppo del territorio prevede 14 posizioni aperte, suddivise tra diversi enti locali del Sud, come illustrato nella tabella qui sotto:

Regione Enti Locali Numero posti Codice di concorso Basilicata Comune di Matera 3 B.4.BAS Calabria Provincia di Catanzaro, Comune di Casali del Manco, Comune di Rose 3 B.4.CAL Campania Regione Campania, Comune di Pozzuoli 2 B.4.CAM Puglia Comune di San Nicandro Garganico, Comune di Monte Sant’Angelo, Comune di Vieste, Comune di Mattinata 4 B.4.PUG Sardegna Comunità Montana del Nuorese e Comune di Nuoro 2 B.4.SAR

14 specialisti culturali Concorso Coesione Sud: cosa studiare per la prova scritta La prova scritta unica (distinta per codici concorso) consiste in un test di 40 domande con risposta a scelta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti, e si articolerà come segue: 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale ;

quesiti volti a verificare la ; 7 quesiti situazionali , relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata.

, relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata. 25 quesiti volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie (con la precisazione che, per tutti i profili, 15 quesiti hanno ad oggetto le politiche di coesione ):

Regolamenti comunitari in materia di Fondi strutturali con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2021/1057, al Regolamento (UE) 2021/1058, al Regolamento (UE) 2021/1060;

con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2021/1057, al Regolamento (UE) 2021/1058, al Regolamento (UE) 2021/1060;

Lingua inglese livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

Conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della e della comunicazione, nonché delle competenze digitali;

e delle tecnologie dell’informazione e della e della comunicazione, nonché delle competenze digitali;

Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42);

(decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42);

Elementi di diritto amministrativo.

Concorso Coesione Sud 2024, come prepararsi

