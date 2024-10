Concorso Coesione Sud 2024, 2200 posti: 1140 + 94 sono per tecnici

È stato pubblicato il bando dell’attesissimo Concorso Coesione Sud 2024 per il reclutamento di un totale di 2200 Funzionari a tempo indeterminato per le regioni del Sud Italia. Il Concorso, a prova unica, era stato approvato con il Decreto Coesione 2023 per il rafforzamento della capacità amministrativa nelle Regioni del Sud e per migliorare la gestione dei Fondi Europei.



Di questi 2200 posti, la maggior parte sono per tecnici: 1140 posti sono infatti per Specialisti Tecnici – da dislocare in varie Regioni – con lauree afferenti all’area dell’Architettura e dell’Ingegneria, e altri 94 – in due distinti profili – richiedono anch’essi lauree dell’area tecnica.



È possibile fare domanda fino alle 23:59 del 7 novembre 2024, esclusivamente online e previo pagamento della tassa di concorso di 10 euro. Vediamo nello specifico tutti i posti a concorso, come si svolge la selezione e come prepararsi al meglio.

Per la preparazione consigliamo: FORMATO CARTACEO Concorso 2200 Ripam coesione sud – 1140 specialisti tecnici per le regioni (B.6) Il manuale si presenta come un ottimo strumento di preparazione alla prova scritta unica per 2200 Funzionari, in particolare per 1140 Specialisti tecnici per le Regioni. La prova scritta consiste in un test sui seguenti argomenti:- Regolamenti comunitari in materia di Fondi strutturali con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2021/1057, al Regolamento (UE) 2021/1058, al Regolamento (UE) 2021/1060;- Lingua inglese livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue- Conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali;- Normativa in materia di rischio idrogeologico, sismico, valutazione ambientale, di lavori pubblici e gestione del territorio;- Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro;- Progettazione e manutenzione delle infrastrutture viarie e relative norme tecniche;- Tecnica delle costruzioni;- Pianificazione urbanistica del territorio;- Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici;- Tutela e valorizzazione dei beni culturali;- Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica;- Nozioni di estimo, catasto e topografia;- Occupazione ed espropriazione per pubblica utilità.- Logica;- Test situazionali.

Concorso Coesione Sud 2024, distribuzione posti Nello specifico, tra i 2200 posti messi a concorso abbiamo (in grassetto e corsivo quelle che richiedono il possesso di una laurea dell’area tecnica): 71 unità da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, con sede a Roma , suddivise come segue:

, suddivise come segue: 37 unità con il profilo di specialista giuridico legale finanziario (Codice A.1);



10 unità con il profilo di specialista di comunicazione e di sistemi di gestione e informatici (Codice A.2);



24 unità con il profilo di specialista di settore scientifico tecnologico (Codice A.3) di cui: 5 unità con competenze statistiche (Codice A.3.1), 19 unità con competenze tecniche (Codice A.3.2) ;

; 2.129 unità da destinare alle Regioni del Sud Italia , suddivise nei seguenti profili:

, suddivise nei seguenti profili: Specialista ecologico ambientale – 75 posti (Codice B.1) ;

;

Specialista economico statistico – 615 posti (Codice B.2);



Specialista giuridico amministrativo – 111 posti (Codice B.3);



Specialista in attività culturali e sviluppo del territorio – 14 posti (Codice B.4);



Specialista informatico digitale – 174 posti (Codice B.5);



Specialista tecnico – 1140 posti (Codice B.6). Per la suddivisione dei posti nelle varie Regioni rimandiamo al bando di concorso, scaricabile qui di seguito.

Concorso Coesione Sud 2024, 1140 specialisti tecnici B.6: requisiti Oltre ai requisiti di carattere generale (cittadinanza italiana, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, ecc.), per partecipare alla selezione per 1140 specialisti tecnici Codice B.6 occorre essere in possesso di: Laurea Magistrale: LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-22 Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-25 Ingegneria dell’automazione LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-33 Ingegneria meccanica; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-53 Scienze e ingegneria dei materiali (o titoli equiparati secondo la normativa vigente) Oppure: Laurea: L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-9 Ingegneria industriale; L-17 Scienze dell’architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia; L-27 Scienze e tecnologie chimiche; L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (o titoli equiparati secondo la normativa vigente).

Concorso Coesione Sud 2024, 75 specialisti ecologico ambientali B.1: requisiti Oltre ai requisiti di carattere generale (cittadinanza italiana, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, ecc.), per partecipare alla selezione per 75 specialisti ecologico ambientali Codice B.1 occorre essere in possesso di: Laurea Magistrale: LM-3 Architettura del paesaggio; LM-7 Biotecnologie agrarie; LM-22 Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-60 Scienze della natura; LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-79 Scienze geofisiche; LM-80 Scienze geografiche (o titoli equiparati secondo la normativa vigente). Oppure: Laurea: L-2 Biotecnologie; L-6 Geografia; L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienze dell’architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia; L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali; L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari; L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; L-34 Scienze geologiche (o titoli equiparati secondo la normativa vigente).

Concorso Coesione Sud 2024, 19 specialisti di settore scientifico tecnologico con competenze tecniche A.3.2: requisiti Oltre ai requisiti di carattere generale (cittadinanza italiana, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, ecc.), per partecipare alla selezione per 9 specialisti di settore scientifico tecnologico con competenze tecniche Codice A.3.2 occorre essere in possesso di: Laurea Magistrale: LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-7 Biotecnologie agrarie; LM-8 Biotecnologie industriali; LM-22 Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-25 Ingegneria dell’automazione; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-33 Ingegneria meccanica; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-53 Scienze e ingegneria dei materiali; LM-54 Scienze chimiche; LM-60 Scienze della natura; LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale; LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM-79 Scienze geofisiche (o titoli equiparati secondo la normativa vigente). Oppure: Laurea: L-2 Biotecnologie; L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-9 Ingegneria industriale; L-13 Scienze biologiche; L-17 Scienze dell’architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia; L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali; L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari; L-27 Scienze e tecnologie chimiche; L-30 Scienze e tecnologie fisiche; L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; L-34 Scienze geologiche; L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (o titoli equiparati secondo la normativa vigente).

Concorso Coesione Sud 2024, prova di selezione La selezione consisterà in una prova scritta unica, con 40 quesiti a risposta multipla (da risolvere in 60 minuti), così suddivisi: 25 domande sulle materie d’esame specifiche per ogni profilo , con la precisazione che, di queste 25 domande, 15 verteranno sulle politiche di coesione ;

, con la precisazione che, di queste 25 domande, ; 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale; 7 quesiti situazionali, relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

Concorso Coesione Sud 2024, come prepararsi

