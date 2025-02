Wienerberger acquisisce Terreal: un nuovo asset per soluzioni dedicate all’intero involucro edilizio

Wienerberger, azienda di spicco a livello globale nella fornitura di soluzioni all’avanguardia e sostenibili per l’intero involucro edilizio, annuncia un’importante passo strategico grazie alla sinergia con Terreal, storica realtà internazionale con oltre un secolo e mezzo di esperienza, considerata un punto di riferimento nel mercato dei rivestimenti in terracotta per coperture, facciate e ambienti esterni.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Foto 1_In Italia, wienerberger offre un approccio completo con brand come Porotherm, SanMarco e Pica ora riuniti sotto un’unica realtà ©wienerberger

Un’identità condivisa per una visione comune L’unione di due realtà con una lunga tradizione di eccellenza, qualità e innovazione nella produzione di laterizi, sia per impieghi strutturali sia estetici, consente a wienerberger di ampliare la propria gamma, offrendo soluzioni integrate per l’intero involucro edilizio. Questi sistemi sono progettati per realizzare edifici altamente efficienti, performanti ed esteticamente ricercati, contribuendo a migliorare il benessere abitativo e a rispondere alle sfide climatiche ed energetiche del futuro.



In Italia, con marchi storici come Porotherm, SanMarco e Pica, ora riuniti sotto un’unica realtà, wienerberger propone un’offerta completa, arricchita da servizi di consulenza progettuale e supporto tecnico su misura, per soddisfare le esigenze di architetti e costruttori. La gamma si distingue per soluzioni all’avanguardia, pensate per il comfort delle persone, la sostenibilità ambientale e l’integrazione armoniosa nell’ambiente architettonico.

Foto 2_Blocchi in laterizio Porotherm BIO PLAN ©wienerberger

Innovazione e sostenibilità per un domani migliore Dalla sinergia con Terreal, wienerberger rafforza la propria presenza in Italia, affermandosi come interlocutore unico per soluzioni integrate dedicate all’intero involucro edilizio. Le sue proposte sono concepite per garantire efficienza energetica, isolamento termico e acustico, favorendo la realizzazione di Edifici a Energia Quasi Zero (nZEB).



Questa nuova configurazione rappresenta un’importante opportunità di sviluppo e consolidamento nel settore, grazie a un’offerta di prodotti complementari e a una visione strategica condivisa.



L’esperienza congiunta nella lavorazione dell’argilla, unita a un costante impegno nell’innovazione, frutto di una lunga tradizione, consente di offrire soluzioni ad alto valore aggiunto, capaci di rispondere alle esigenze di un’edilizia sempre più sostenibile e tecnologicamente avanzata.

Foto 3_Con l’acquisizione Terreal, wienerberger rafforza la propria presenza in Italia quale interlocutore unico per soluzioni integrate per l’ involucro edilizio ©wienerberger

Per saperne di più

wienerberger.it