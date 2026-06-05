Consolidamento terreno di fondazione: Uretek lancia il sistema Stability Plus, con monitoraggio post-intervento

I cedimenti del terreno di fondazione possono generare lesioni nelle murature e richiedono interventi capaci non solo di consolidare il terreno, ma anche di verificare nel tempo l’evoluzione del quadro fessurativo. In questo ambito si inserisce STABILITY PLUS, il nuovo sistema brevettato dall’azienda Uretek per il consolidamento del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine.

Il progetto, unico sul mercato, integra infatti l’intervento di consolidamento con il monitoraggio delle principali lesioni dell’edificio nei mesi successivi e con la riparazione strutturale delle fessurazioni rilevate. Gli interventi sono coperti da una garanzia di 10 anni, con l’obiettivo di offrire una risposta più completa ai problemi di cedimento del terreno di fondazione e una maggiore trasparenza nella valutazione del risultato.



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STABILITY PLUS: fasi di sviluppo Il sistema STABILITY PLUS di Uretek si sviluppa in tre fasi: il consolidamento del terreno di fondazione con iniezioni di resine espandenti, il monitoraggio strutturale continuo da remoto delle lesioni più significative e la loro successiva riparazione per il ripristino della continuità strutturale.



Elemento distintivo del sistema è il monitoraggio continuo dell’edificio, nei mesi successivi al consolidamento, attraverso fessurimetri biassiali brevettati. In caso di anomalie, il sistema invia un alert automatico all’ufficio tecnico Uretek, che valuta l’evoluzione della situazione e, se necessario, interviene.



STABILITY PLUS aggiunge dunque un ulteriore tassello al processo di controllo e verifica degli interventi. Si affianca al monitoraggio in continuo con sistema laser durante il consolidamento e alle prove penetrometriche utili a determinare il miglioramento delle caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione.

Il direttore commerciale di Uretek Italia, ing. Marco Sganzerla*, dichiara: “Con STABILITY PLUS compiamo un ulteriore passo avanti nella gestione dei problemi strutturali legati ai cedimenti. Non ci limitiamo al consolidamento del terreno: accompagniamo il cliente in un percorso completo di controllo, verifica e stabilizzazione dell’edificio, fino alla riparazione delle lesioni per ripristinare la continuità strutturale della muratura.”

STABILITY PLUS: quando è indicato STABILITY PLUS è indicato in caso di presenza di quadro fessurativo in edifici residenziali, condomini, strutture pubbliche e immobili soggetti a fenomeni di cedimento. Il sistema si distingue per la rapidità, la non invasività e il monitoraggio nel tempo che accompagna il cliente fino alla definitiva stabilizzazione.

Il nuovo programma si aggiunge ad altri strumenti di concreta utilità per ingegneri e progettisti. Tra questi, il software per la progettazione di interventi di consolidamento con iniezioni di resine S.I.M.S. 2.0 e il volume Guida alla Progettazione, entrambi realizzati in collaborazione con il Politecnico di Torino.



Con oltre 35 anni di esperienza e più di 66 mila interventi realizzati, Uretek rafforza così il proprio ruolo di riferimento nel settore delle soluzioni geotecniche con iniezioni di resine espandenti.



Per ulteriori informazioni

uretek.it/uretek-stability-plus

uretek.it/uretek-talks/ing-giovanni-sesta

* abbiamo parlato con l’ing. Sganzerla al Convegno Nazionale delle Patologie Edilizie CoNaPE 2026 >> guarda qui la videointervista!