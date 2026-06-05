ANDEC rinnova il Consiglio Direttivo e rafforza il ruolo nel settore HVAC

(a cura di Jacques Gandini) Con la nomina del nuovo Consiglio Direttivo di ANDEC – l’Associazione Nazionale Italiana dei Produttori e Importatori di Elettronica Civile – per il periodo 2026/2029, il settore italiano dell’elettronica di consumo e delle tecnologie per la casa entra in una nuova fase di sviluppo strategico.

ANDEC ha infatti recentemente tenuto la propria Assemblea Generale annuale presso lo storico Palazzo Castiglioni di Milano, sede di Confcommercio, dove i soci hanno eletto il nuovo organo direttivo per il prossimo mandato.



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Per garantire prestazioni energetiche elevate e risparmio occorre coniugare e integrare in un unico sistema efficiente l’involucro, nelle sue parti opache e trasparenti, e gli impianti tecnologici. Non si tratta di un’operazione semplice. Al progettista, infatti, è richiesta la comprensione delle singole parti e di come esse interagiscono tra loro. Questo manuale ha l’obiettivo di fornire al lettore gli strumenti per comprendere e governare il rapporto involucro-impianti al fine di raggiungere una ottimale efficienza energetica del manufatto edilizio. L’opera accompagna il lettore verso la conoscenza delle proporzioni, in termini di importanza, fra l’edificio e gli impianti, demolendo le convinzioni, ancora resistenti e persistenti, che un edificio ad alta efficienza energetica dipenda prevalentemente dagli impianti a energia rinnovabile. L’autore sposta il maggior carico dell’attenzione sulla qualità dell’involucro, opaco e trasparente: pareti, solai, coperture disperdenti, serramenti e ombreggiamenti. Ne analizza vizi e virtù relazionati alla fascia climatica in cui si trova l’edificio e alle caratteristiche fisiche dei materiali utilizzati, traducendo in modo molto fruibile la fisica tecnica. Il manuale, inoltre, affronta il concetto di qualità dell’aria, parlando di Ventilazione Meccanica Controllata, proseguendo con gli altri parametri del comfort abitativo: termo-igrometrico, acustico e luminoso, per offrire al lettore una panoramica olistica di tutti i componenti di una struttura edilizia energeticamente efficiente e sostenibile. Mirko GiuntiniIngegnere, si occupa da anni di progetti di edifici ecosostenibili. È consulente energetico e docente dell’Agenzia CasaClima, Esperto in Edilizia Sostenibile (EES) ed Esperto in Gestione dell’Energia (EGE). Svolge attività di docente in corsi di specializzazione e master su tematiche di sostenibilità ambientale e costruzioni sostenibili organizzati da ordini professionali, enti pubblici e privati, scuole e centri di formazione di importanza nazionale.

Confcommercio, Imprese per l’Italia è la più grande organizzazione italiana di rappresentanza delle imprese operanti nei settori del commercio, della distribuzione, del turismo, dei servizi, della logistica, dell’ospitalità e delle attività professionali, e svolge un ruolo istituzionale di primaria importanza nel sostenere lo sviluppo dell’economia italiana , rappresentando un interlocutore fondamentale tra imprese, istituzioni governative, organizzazioni sindacali e autorità europee. Confcommercio – a cui ANDEC è associata – rappresenta infatti, attraverso una vasta rete di associazioni territoriali e di categoria, centinaia di migliaia di aziende in tutta Italia . Le sue attività comprendono la rappresentanza istituzionale, l’analisi economica e di mercato, le relazioni sindacali, l’assistenza legale, la formazione, il supporto alla trasformazione digitale, le iniziative per la sostenibilità e la tutela della competitività delle imprese. Confcommercio è inoltre particolarmente attiva nella promozione dell’innovazione, dell’efficienza energetica, dello sviluppo urbano, della crescita del turismo e della modernizzazione dei settori del commercio e dei servizi. Grazie al suo forte collegamento con le istituzioni italiane ed europee , Confcommercio contribuisce in modo significativo alla definizione delle politiche relative alla crescita economica, alla sostenibilità, ai mercati dei consumatori e allo sviluppo tecnologico in numerosi comparti industriali, inclusi quelli dell’elettronica di consumo e dell’HVAC.

Norberto Agosteo di JVCKenwood è stato nominato Vicepresidente Vicario, mentre Jacques Gandini , Amministratore Unico di Studio GANDINI S.R.L. (società indipendente di consulenza specializzata in soluzioni HVAC sostenibili e nella decarbonizzazione degli edifici, con sede a Verona), è stato nominato Vicepresidente. Oltre a Norberto Agosteo e Jacques Gandini, il nuovo Consiglio Direttivo 2026-2029 comprende inoltre rappresentanti di importanti aziende italiane e internazionali attive nei settori dell’elettronica, degli elettrodomestici e delle tecnologie HVAC:

Il nuovo Consiglio Direttivo ANDEC presenta una forte rappresentanza del settore della climatizzazione . L’Assemblea Annuale 2026 dell’Associazione ANDEC, che si è svolta il 21 maggio 2026, ha confermato alla Presidenza di ANDEC l’Avvocato Maurizio Iorio (Avvocato del Foro di Milano e rappresentante dell’azienda Eco Legal Counsel).

ANDEC rappresenta una delle più influenti associazioni italiane nei settori dell’ elettronica di consumo , delle tecnologie per la casa , dei sistemi audio-video , degli accessori, delle soluzioni smart home e degli elettrodomestici . L’associazione si pone come la piattaforma istituzionale di collegamento tra produttori, importatori, distributori, istituzioni pubbliche e autorità regolatorie . Nel corso degli anni ANDEC ha progressivamente rafforzato il proprio ruolo nel settore HVAC (Heating Ventilating and Air Conditioning) e della climatizzazione, riflettendo la crescente importanza delle tecnologie climatiche nel mercato europeo. Oggi numerosi produttori internazionali leader nel settore HVAC fanno parte dell’associazione, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

Uno dei contributi più rilevanti di ANDEC al mercato HVAC italiano è la realizzazione annuale della “Banca Dati Clima” , una delle più importanti banche dati statistiche e analitiche dedicate al mercato italiano della climatizzazione. La banca dati monitora l’evoluzione del settore HVAC in Italia , analizzando le tendenze dei sistemi di climatizzazione residenziali e commerciali, la diffusione delle pompe di calore, l’evoluzione dei refrigeranti, l’innovazione tecnologica e le dinamiche di mercato.

Crescente attenzione alla sostenibilità e alla decarbonizzazione

Il mercato HVAC Italiano sta attraversando una profonda trasformazione guidata dalle politiche di transizione energetica, dalle normative ambientali europee e da una crescente sensibilità verso la sostenibilità. Per questo motivo ANDEC ha intensificato le proprie attività di informazione tecnica, monitoraggio normativo e formazione di mercato a favore delle aziende associate.



Secondo le discussioni attualmente in corso all’interno dell’associazione, ANDEC sta valutando la creazione di una Commissione Tecnica dedicata specificamente alle tecnologie HVAC, ai sistemi di climatizzazione, agli apparecchi per il riscaldamento e ai relativi sviluppi normativi. Questa iniziativa consentirebbe di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra produttori, distributori e stakeholder tecnici, aiutando le imprese ad affrontare un quadro normativo europeo sempre più complesso.



Commentando l’evoluzione del settore, il Presidente di ANDEC Maurizio Iorio, ha evidenziato il forte dinamismo che caratterizza attualmente il mercato italiano della climatizzazione. Secondo Iorio, diversi fattori stanno sostenendo la crescita dell’industria HVAC in Italia e rendono particolarmente importante la creazione di una Commissione Tecnica dedicata al monitoraggio dell’evoluzione del settore.

Secondo Jacques Gandini, ora Vicepresidente di ANDEC, le seguenti tendenze contribuiranno ad accrescere ulteriormente l’importanza del mercato della climatizzazione in Italia.

Sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione

Una parte significativa dei sistemi di climatizzazione installati durante il grande periodo di espansione, tra il 2000 e il 2005, sta raggiungendo oggi la fine del proprio ciclo di vita. Molti di questi impianti utilizzavano refrigeranti come l’R22, oggi vietato dalla normativa ambientale europea. Tali sistemi sono stati progressivamente sostituiti da tecnologie più moderne basate inizialmente su refrigeranti R407C e R410A e oggi sempre più sul refrigerante R32. L’R32 è diventato il refrigerante dominante nei mercati residenziali e del piccolo terziario grazie alla sua maggiore efficienza energetica e al minore Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) rispetto ai refrigeranti precedenti, pur essendo classificato come leggermente infiammabile.

L’impatto della Direttiva EPBD – Direttiva (UE) 2024/1275 (Energy Performance of Buildings Directive) spesso chiamata “Case Green” o EPBD IV

Un altro importante fattore di crescita è rappresentato dall’attuazione della Direttiva Europea EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). I nuovi standard di efficienza energetica degli edifici stanno portando alla realizzazione di involucri edilizi sempre più isolati. Se da un lato queste misure riducono il fabbisogno di riscaldamento invernale, dall’altro aumentano spesso la necessità di raffrescamento estivo, soprattutto negli ambienti urbani e negli appartamenti ad alta efficienza energetica. Di conseguenza, la domanda di tecnologie efficienti per il raffrescamento e di sistemi a pompa di calore continua a crescere.

Ondate di calore (heat waves) e cambiamenti climatici

Anche la crescente frequenza e intensità delle ondate di calore estive nell’Europa meridionale sta accelerando la domanda di sistemi di climatizzazione. In Italia, soprattutto nelle aree urbane densamente popolate, l’aumento delle temperature estive e il fenomeno delle isole di calore urbane stanno influenzando significativamente la percezione e i comportamenti d’acquisto dei consumatori. La climatizzazione viene sempre più considerata non solo una soluzione per il comfort, ma anche una necessità legata alla salute e alla qualità della vita.