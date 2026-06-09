Pompe di calore R290, aroTHERM pro di Vaillant: efficienza, design e integrazione negli spazi

In occasione della Milano Design Week, l’azienda Vaillant ha annunciato l’arrivo ufficiale in Italia di aroTHERM pro, la nuova pompa di calore con refrigerante naturale R290 progettata per rispondere alle esigenze dei contesti urbani contemporanei e contribuire in modo concreto al percorso di decarbonizzazione degli edifici. La soluzione nasce per coniugare efficienza, comfort e integrazione architettonica, offrendo una risposta alle sfide poste dall’elettrificazione dei consumi e dalla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.



Compatta, silenziosa e caratterizzata da un design total black, aroTHERM pro è pensata per adattarsi anche agli spazi esterni ridotti tipici delle abitazioni urbane, senza rinunciare a prestazioni elevate. Con questa nuova proposta, Vaillant rafforza il proprio impegno nello sviluppo di tecnologie in grado di dialogare con le esigenze di progettisti, installatori e utenti finali, accompagnando la transizione verso edifici più efficienti, resilienti e sostenibili.



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Suggeriamo: VOLUME Progettazione energetica integrata di involucro edilizio e impianti Per garantire prestazioni energetiche elevate e risparmio occorre coniugare e integrare in un unico sistema efficiente l’involucro, nelle sue parti opache e trasparenti, e gli impianti tecnologici. Non si tratta di un’operazione semplice. Al progettista, infatti, è richiesta la comprensione delle singole parti e di come esse interagiscono tra loro. Questo manuale ha l’obiettivo di fornire al lettore gli strumenti per comprendere e governare il rapporto involucro-impianti al fine di raggiungere una ottimale efficienza energetica del manufatto edilizio. L’opera accompagna il lettore verso la conoscenza delle proporzioni, in termini di importanza, fra l’edificio e gli impianti, demolendo le convinzioni, ancora resistenti e persistenti, che un edificio ad alta efficienza energetica dipenda prevalentemente dagli impianti a energia rinnovabile. L’autore sposta il maggior carico dell’attenzione sulla qualità dell’involucro, opaco e trasparente: pareti, solai, coperture disperdenti, serramenti e ombreggiamenti. Ne analizza vizi e virtù relazionati alla fascia climatica in cui si trova l’edificio e alle caratteristiche fisiche dei materiali utilizzati, traducendo in modo molto fruibile la fisica tecnica. Il manuale, inoltre, affronta il concetto di qualità dell’aria, parlando di Ventilazione Meccanica Controllata, proseguendo con gli altri parametri del comfort abitativo: termo-igrometrico, acustico e luminoso, per offrire al lettore una panoramica olistica di tutti i componenti di una struttura edilizia energeticamente efficiente e sostenibile. Mirko GiuntiniIngegnere, si occupa da anni di progetti di edifici ecosostenibili. È consulente energetico e docente dell’Agenzia CasaClima, Esperto in Edilizia Sostenibile (EES) ed Esperto in Gestione dell’Energia (EGE). Svolge attività di docente in corsi di specializzazione e master su tematiche di sostenibilità ambientale e costruzioni sostenibili organizzati da ordini professionali, enti pubblici e privati, scuole e centri di formazione di importanza nazionale. Mirko Giuntini | Maggioli Editore 2023 32.30 € Scopri di più

Un approccio di filiera per la transizione Secondo il Global Status Report for Buildings and Construction 2024-2025, gli edifici sono responsabili del 34% delle emissioni globali di CO₂ e del 32% dei consumi energetici. Un dato che conferma come la transizione energetica del costruito debba coinvolgere non solo l’efficienza in esercizio, ma l’intero ciclo di vita dell’edificio.



In questo scenario, la diffusione delle tecnologie elettriche – dalle pompe di calore ai sistemi ibridi evoluti, fino alle soluzioni per la climatizzazione – rappresenta un fattore abilitante per la trasformazione urbana. Intervenire sugli impianti significa incidere su qualità dell’aria, comfort abitativo, consumi e sostenibilità complessiva. Con aroTHERM pro, Vaillant si inserisce in questa direzione attraverso una soluzione che unisce innovazione tecnologica, visione sistemica e attenzione alle esigenze dell’intera filiera dell’edilizia, contribuendo ad accelerare i processi di decarbonizzazione.

Design smart e silenziosità per una tecnologia integrata negli spazi Progettata in Germania e prodotta in Europa, aroTHERM pro nasce all’interno degli stabilimenti Vaillant, tra cui la Giga Factory di Senica*, uno dei poli più avanzati del continente dedicati alla produzione di pompe di calore.



La nuova pompa di calore introduce un’idea di comfort domestico pensata per gli spazi contemporanei: una soluzione compatta, flessibile e dal design moderno, sviluppata per inserirsi con facilità anche nei contesti abitativi più complessi. aroTHERM pro si distingue per il design completamente rinnovato total black, una scelta estetica che comunica modernità e robustezza e consente alla tecnologia di integrarsi con discrezione nei diversi contesti residenziali. La struttura estremamente compatta rende la soluzione particolarmente adatta alle installazioni in spazi esterni ridotti. Anche nella taglia da 15 kW, la macchina mantiene una configurazione monoventola, ottimizzando gli ingombri senza compromettere le prestazioni. A questo si aggiunge la funzione brevettata “Flexible Space”, che riduce al minimo le aree di rispetto solitamente richieste per il gas refrigerante R290 e semplifica l’installazione anche in contesti complessi. La versatilità della soluzione permette l’impiego in un ampio spettro di applicazioni: dall’appartamento termoautonomo fino ai sistemi centralizzati con installazioni in cascata. Particolare attenzione è stata dedicata anche al comfort acustico. La taglia da 5 kW, in modalità silenziosa, raggiunge un livello di pressione sonora a 3 metri pari a 34 dB(A), valore paragonabile al fruscio delle foglie. Un aspetto rilevante soprattutto nei contesti urbani densamente abitati.



A completare l’offerta, Vaillant propone Garanzia 7, un’estensione fino a sette anni attivabile con contratto di manutenzione e servizi di connettività, pensata per offrire al cliente finale maggiore tranquillità e valorizzare l’investimento nel lungo periodo.

Efficienza e versatilità per unire comfort e risparmio energetico aroTHERM pro utilizza il refrigerante naturale R290, caratterizzato da un Global Warming Potential estremamente ridotto (GWP 0,02), tra i più bassi disponibili sul mercato. La macchina è in grado di raggiungere temperature di mandata fino a 70°C, offrendo elevata flessibilità sia nelle nuove costruzioni ad alta efficienza sia negli interventi di riqualificazione energetica, anche in abbinamento a impianti esistenti.



A queste caratteristiche si affianca un’elevata efficienza energetica, con classe ErP fino ad A+++ (D-A+++), che può tradursi in una riduzione concreta dei consumi, dei costi in bolletta e dell’impatto ambientale dell’abitazione.



Il sistema assicura inoltre un ampio campo operativo, da -25°C in riscaldamento fino a +46°C in raffrescamento, garantendo affidabilità e continuità di funzionamento in diverse condizioni climatiche. Disponibile in più taglie di potenza, aroTHERM pro è pensata per adattarsi a molteplici esigenze abitative e impiantistiche.

Scarica qui la scheda tecnica Brochure aroTHERM pro 2 MB

Servizi e supporto per i professionisti Accanto al prodotto, Vaillant mette a disposizione un ecosistema integrato di strumenti e servizi a supporto dei professionisti lungo tutte le fasi del progetto: dalla formazione alle piattaforme digitali, fino alla prima rete di assistenza certificata R290 sul territorio. Soluzioni come Garanzia 7 e programmi come Vaillant Premium contribuiscono a rafforzare il valore dell’investimento e a generare nuove opportunità di business, accompagnando installatori e progettisti in un mercato sempre più orientato all’efficienza, alla sostenibilità e all’elettrificazione dei consumi.

Una gamma completa per ogni esigenza Con aroTHERM pro, Vaillant conferma la propria visione: offrire soluzioni in cui tecnologia, sostenibilità e qualità della vita si incontrano. aroTHERM pro è disponibile sul mercato italiano da maggio e rappresenta il primo tassello della nuova generazione di pompe di calore Vaillant basata su tecnologia R290. La gamma si amplierà progressivamente con: aroTHERM plus , disponibile a partire dall’estate, evoluzione del best seller Vaillant per le abitazioni unifamiliari, con ulteriori miglioramenti in termini di efficienza e silenziosità;

, disponibile a partire dall’estate, evoluzione del best seller Vaillant per le abitazioni unifamiliari, con ulteriori miglioramenti in termini di efficienza e silenziosità; aroTHERM perform, pensata per applicazioni a maggiore potenza, fino a 21 kW, e per contesti più complessi come edifici commerciali e condomini. In arrivo nel 2027, aroTHERM perform ha già ricevuto il prestigioso iF Design Award 2026, con riconoscimenti nella categoria Product Design, grazie all’iconico design Rain Drain, pulito e minimalista, caratterizzato da superficie color antracite e texture raffinata, e nella categoria Building Services per l’utilizzo della nuova piattaforma elettronica iQconnect. Un’offerta completa, sviluppata per rispondere a diverse esigenze abitative e impiantistiche e per accompagnare concretamente la transizione verso un comfort sempre più sostenibile.



Per ulteriori informazioni

vaillant.it

Vaillant Group è una società internazionale con sede a Remscheid, in Germania, attiva nei settori del riscaldamento, della ventilazione e del condizionamento dell’aria. Il Gruppo sviluppa prodotti, sistemi e servizi per il comfort domestico, con un’offerta che include soluzioni basate su fonti convenzionali e tecnologie alimentate da energia rinnovabile. In Italia è presente con i marchi Vaillant e Hermann Saunier Duval.



* Vaillant Group Heat Pump Production Senica è la mega factory del Gruppo dedicata alle pompe di calore elettriche. Inaugurata nel settembre 2023 in Slovacchia, si estende su circa 100.000 mq, impiega circa 600 persone e contribuisce ad ampliare la capacità produttiva del Gruppo a oltre 500.000 pompe di calore l’anno. Nel sito vengono prodotte le gamme aroTHERM pro, aroTHERM plus e aroTHERM perform con refrigerante R290; l’impianto integra controlli qualità avanzati ed è certificato BREEAM “Excellent”.