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Fascia di rispetto stradale: vale anche in caso di demo-ricostruzione

Un recente sentenza ribadisce che il vincolo di inedificabilità nelle fasce di rispetto stradale si applica anche agli interventi di demolizione e ricostruzione: ciò che rileva è la nuova realizzazione dell’opera, indipendentemente dalla qualificazione edilizia dell’intervento.

Mario Petrulli 10/06/26
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L’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 495/1992 prevede che: “Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del codice, ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo B;
c) 10 m per le strade di tipo C.

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Inoltre, secondo un consolidato orientamento, la norma va interpretata nel senso che il vincolo delle fasce di rispetto stradale o viario, è di inedificabilità assoluta, traducendosi in un divieto assoluto di costruire che rende inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale, operando direttamente e automaticamente[2].

La natura assoluta del vincolo di inedificabilità è determinata dalla necessità di salvaguardare la sicurezza stradale e la sicurezza di coloro che abitano nelle zone circostanti le arterie viarie e di garantire la possibilità di ampliamento di queste ultime, o di realizzare strutture connesse alla migliore circolazione stradale, minimizzando l’impatto dell’occupazione e della espropriazione dei suoli privati e, altresì, nel caso in cui l’espropriazione si renda necessaria, l’esborso finanziario dell’amministrazione (in maniera consentanea a quanto stabilito dall’art. 97, comma 1, Cost.).

Il vincolo di inedificabilità assoluta connesso alla presenza di un’arteria autostradale è, dunque, preordinato anche ad evitare l’aumento di valore degli immobili preesistenti, che possono conseguire ad interventi che vadano al di là della mera manutenzione e conservazione, il quale aumento di valore comunque inciderebbe sull’indennità dovuta in occasione di un eventuale esproprio o di una eventuale occupazione temporanea[3].
Nelle zone sulle quali insiste un vincolo di inedificabilità assoluto, sopravvenuto alla realizzazione di fabbricati, deve pertanto ritenersi consentito di effettuare solo gli interventi funzionali al mantenimento del bene nella sua consistenza originaria[4].

Il caso specifico: demo-ricostruzione e rispetto del vincolo stradale

Il TAR Valle d’Aosta, nella sent. 30 aprile 2026, n. 26, ha valutato il caso specifico dell’integrale demolizione di un fabbricato esistente fuori dal centro abitato e all’interno della zona edificabile, con ricostruzione entro lo stesso sedime, arretramento dal confine stradale, riduzione della superficie coperta e lieve innalzamento della quota rispetto all’esistente.

Secondo i giudici, per quanto, sul piano edilizio, poteva riconoscersi che la demolizione integrale con ricostruzione rientrasse nel concetto della cd. ristrutturazione pesante, ciò non toglie che l’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 495/1992, come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, vieta in modo chiaro la “ricostruzione” entro la fascia di rispetto, a prescindere dallo specifico nomen juris dell’intervento.

La normativa che disciplina la fascia di rispetto autostradale si riferisce infatti a qualsiasi ipotesi di “ricostruzione”, con l’ulteriore precisazione che, se le menzionate disposizioni non contengono alcun riferimento alla nozione di “ristrutturazione edilizia è perché la normativa speciale considera qualsiasi ricostruzione come soggetta alle distanze dal confine stradale, senza possibilità di escludere quegli interventi che il Legislatore considera diversamente ad altri effetti[5].

Al riguardo s’è affermato che “L’interpretazione letterale e teleologica della normativa speciale stradale ha come effetto che la locuzione “ricostruzioni” comprende, a prescindere dalle qualificazioni di natura edilizia, tutti quegli interventi che, a seguito dell’integrale demolizione dell’opera, ne determinano la nuova realizzazione[6].

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Note

[1] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 29 marzo 2021, n. 2602.
[2] TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. 20 febbraio 2026, n. 77; TAR Umbria, sez. I, sent. 26 maggio 2025, n. 521; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 6 aprile 2022, n. 2565 e sent. 23 dicembre 2024, n. 10315).
[3] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 16 marzo 2026, n. 2156.
[4] Consiglio di Stato, sez. VI, sent, 23 dicembre 12024, n. 10315, relativo a una “demoricostruzione di struttura preesistente e non abusiva”, e sent. 19 febbraio 2024, n. 1646, relativo a “interventi che si traducano in ristrutturazione con ampliamento mediante recupero all’uso di volumi tecnici preesistenti”.
[5] Cass. civ., sez. I, sent. n. 2656/2015.
[6] Consiglio di Stato, sez. VI, sent, 23 dicembre 2024, n. 10315.

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), esperto nelle materie dell’edilizia, dell’urbanistica, degli appalti, del diritto degli Enti Locali e del diritto bancario.
Collabora da anni con società di consulenza e formazione agli Enti Locali, case editrici, riviste tecnic…Continua a leggere

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