Soggiorni open space: come definire le aree funzionali con le librerie bifacciali

Gli open space rappresentano oggi una delle soluzioni abitative più apprezzate grazie alla luminosità, alla convivialità e alla sensazione di ampiezza che riescono a creare. Tuttavia, senza una corretta organizzazione dello spazio, rischiano facilmente di apparire disordinati o poco funzionali.



La chiave progettuale è applicare una vera logica spaziale, capace di definire le diverse aree funzionali senza ricorrere a pareti fisse. In questo contesto, le librerie bifacciali Maronese rappresentano una soluzione elegante e intelligente: dividono gli ambienti senza chiuderli, offrono contenimento su entrambi i lati e diventano veri elementi architettonici all’interno della casa.



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La logica spaziale applicata ai mobili Maronese La logica spaziale consiste nell’organizzare l’ambiente attraverso volumi, pieni e vuoti, percorsi visivi e funzioni ben definite. L’azienda Maronese interpreta questo approccio progettuale trasformando il mobile in uno strumento di architettura d’interni.



Le librerie bifacciali non vengono infatti pensate come semplici contenitori, ma come “pareti intelligenti”, capaci di articolare lo spazio mantenendo continuità visiva e luminosità. Lo sguardo e la luce filtrano attraverso gli scaffali, mentre le diverse zone della casa – living, dining o home office – vengono naturalmente separate e organizzate.

Perché scegliere una libreria bifacciale in un open space? A differenza di una parete tradizionale, una libreria bifacciale permette di: dividere senza isolare;

mantenere la percezione di ampiezza;

offrire contenimento accessibile da entrambi i lati;

aggiungere valore estetico e decorativo;

integrare illuminazione LED, moduli chiusi e ante in vetro. Le collezioni Maronese, come “0 Pen” e le soluzioni componibili su misura, si distinguono per strutture solide, finiture coordinate e design contemporaneo perfettamente integrabile nella zona giorno.

Come definire le aree funzionali con le librerie bifacciali Zona living : una libreria bifacciale può diventare il fulcro del soggiorno oppure un elemento perimetrale. Sul lato living può ospitare libri, oggetti decorativi e TV, mentre sul lato opposto può integrare contenitori dedicati alla zona pranzo. Si crea così una transizione fluida e naturale tra relax e convivialità.

: una libreria bifacciale può diventare il fulcro del soggiorno oppure un elemento perimetrale. Sul lato living può ospitare libri, oggetti decorativi e TV, mentre sul lato opposto può integrare contenitori dedicati alla zona pranzo. Si crea così una transizione fluida e naturale tra relax e convivialità. Zona pranzo : una libreria a tutta altezza permette di separare elegantemente il tavolo dal soggiorno, diventando uno sfondo scenografico arricchito da illuminazione integrata.

: una libreria a tutta altezza permette di separare elegantemente il tavolo dal soggiorno, diventando uno sfondo scenografico arricchito da illuminazione integrata. Home office o reading corner : grazie alla modularità Maronese, è possibile creare angoli raccolti dedicati allo smart working o alla lettura senza interrompere la continuità dello spazio.

: grazie alla modularità Maronese, è possibile creare angoli raccolti dedicati allo smart working o alla lettura senza interrompere la continuità dello spazio. Ingresso e disimpegno: negli open space con ingresso diretto sulla zona giorno, una libreria bifacciale può fungere da filtro visivo e da pratico contenitore per giacche, scarpe e accessori.

I vantaggi architettonici delle soluzioni Maronese Le collezioni Maronese applicano una vera architettura di interni al mobile grazie a: Proporzioni armoniose: ogni modulo è progettato secondo regole compositive che bilanciano ritmo, simmetria e scala umana.

ogni modulo è progettato secondo regole compositive che bilanciano ritmo, simmetria e scala umana. Continuità stilistica: legni, laccati, vetri e dettagli metallici dialogano tra loro creando ambienti coerenti ed eleganti.

legni, laccati, vetri e dettagli metallici dialogano tra loro creando ambienti coerenti ed eleganti. Flessibilità progettuale: i sistemi modulari si adattano alle reali dimensioni dell’abitazione e alle esigenze di chi la vive.

i sistemi modulari si adattano alle reali dimensioni dell’abitazione e alle esigenze di chi la vive. Illuminazione integrata: i LED inseriti nei ripiani valorizzano gli oggetti, migliorano la percezione dello spazio e contribuiscono all’atmosfera dell’ambiente.

Come scegliere la libreria bifacciale ideale Per scegliere la soluzione più adatta di libreria bifacciale è importante valutare: dimensioni e altezza dell’ambiente;

dell’ambiente; stile dell’arredamento esistente;

esistente; necessità di contenimento ;

; equilibrio tra moduli aperti e chiusi;

tra moduli aperti e chiusi; funzioni che la libreria dovrà svolgere. Una progettazione attenta consente di ottenere un open space ordinato, elegante e perfettamente funzionale.

Le librerie bifacciali riducono la sensazione di spazio? Al contrario. Grazie ai vuoti, alla trasparenza visiva e alla leggerezza compositiva, le librerie bifacciali mantengono aperta la percezione del volume. Definiscono le zone senza creare vere separazioni, migliorando allo stesso tempo organizzazione visiva e comfort acustico.

Perché scegliere Maronese per un progetto open space? Da oltre 60 anni Maronese unisce design contemporaneo, funzionalità e qualità Made in Italy. Le sue soluzioni per la zona giorno non sono semplici mobili, ma veri strumenti progettuali capaci di trasformare l’open space in un ambiente armonioso, fluido e altamente personalizzato.



Utilizzare una libreria bifacciale Maronese significa progettare lo spazio attraverso l’arredo. Non si tratta semplicemente di dividere gli ambienti, ma di creare equilibrio tra estetica contemporanea, funzionalità e comfort quotidiano. Un approccio evoluto all’interior design, pensato per vivere l’open space in modo elegante, organizzato e su misura.



Per ulteriori informazioni

maronese.it