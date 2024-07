Architectural prompting, MidJourney e non solo: corso online (con CFP) sull’AI per l’architettura

Il corso Architectural Prompting: l’IA per la pratica architettonica (dal rendering al progetto), rappresenta un’opportunità formativa unica nel suo genere, pensata per architetti e professionisti del settore che vogliono integrare le tecnologie più avanzate di Intelligenza Artificiale nei loro processi progettuali.



L’iniziativa si articola in 5 ore complessive, suddivise in due sessioni da 3 e 2 ore, che si terranno nei giorni 9 e 11 ottobre 2024 (con possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni). Il corso – tenuto dai due professionisti del settore Luciana Mastrolia e Andrea Tinazzo – sarà un viaggio approfondito attraverso l’utilizzo delle tecnologie di AI generativa, con un focus particolare su MidJourney, uno degli strumenti più innovativi e potenti disponibili oggi per i professionisti dell’architettura.



È stato richiesto l’accreditamento per la formazione continua degli Architetti; al termine del corso, i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.



Webinar AI in architettura, obiettivi Al termine del corso, i partecipanti avranno acquisito: una solida comprensione dei fondamenti dell’AI e delle sue applicazioni in architettura ;

; competenze pratiche nell’uso di MidJourney e altri strumenti AI per migliorare il processo progettuale;

e altri strumenti AI per migliorare il processo progettuale; la capacità di creare e ottimizzare prompt efficaci per generare immagini e idee progettuali innovative;

per generare immagini e idee progettuali innovative; conoscenze su come integrare l’AI nel workflow di design per ottenere risultati pienamente soddisfacenti. Vediamo qualche immagine di esempio, elaborata dal docente Andrea Tinazzo (DigitalAlchemyStudio) con Midjourney:

Webinar AI in architettura, docenti Luciana Mastrolia: dottoranda in Architettura, Storia e Progetto presso il Politecnico di Torino, è attivamente coinvolta in progetti che esplorano il ruolo del progetto architettonico nei processi di trasformazione della città, e l’evoluzione della professione architettonica in risposta ai progressi tecnologici.

Andrea Tinazzo: architetto e artista digitale specializzato nello storytelling visivo, fondatore di DigitalAlchemyStudio. Ha guidato progetti che esplorano nuove frontiere dell’espressione visiva. Le sue opere sono state presentate in eventi nazionali e internazionali, come la Biennale Tecnologia a Torino e A Solarpunk Exhibition a Berlino.



Il corso è organizzato da The PLAN con il contributo incondizionato di Maggioli Editore e realizzato in collaborazione con DigitalAlchemyStudio.

