Soluzioni ad alte prestazioni per la riqualificazione sostenibile di un palazzo storico a Roma

La nuova sede amministrativa dell’azienda De Sanctis Costruzioni S.p.A. è il risultato di un intervento di riqualificazione e risanamento conservativo su un elegante edificio storico del quartiere Nomentano di Roma, simbolo dell’espansione borghese di fine Ottocento e contraddistinto dai caratteri architettonici tipici dello stile eclettico: basamento in bugnato, lesene, timpani decorati e cornicioni di pregio.



L’intervento di restauro ha mirato a valorizzare l’identità storica del manufatto integrandola con soluzioni tecnologiche e impiantistiche avanzate. Vediamo gli interventi eseguiti e, più in particolare, le soluzioni Saint-Gobain impiegate.



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Interventi principali L’intervento ha previsto una serie di opere strutturali e architettoniche finalizzate ad adeguare l’edificio alle nuove esigenze funzionali, preservandone al tempo stesso il valore storico. In questa direzione si inseriscono il consolidamento e la ricostruzione dei solai, insieme all’inserimento di un nuovo ascensore a servizio dei cinque livelli, pensato per migliorare l’accessibilità complessiva dell’immobile. Il restauro dei prospetti ha permesso inoltre di recuperare ornamenti e cromie originali, integrando soluzioni orientate al miglioramento delle prestazioni energetiche. A completare il progetto, l’inserimento di nuovi parapetti e di un sistema di illuminazione scenografica per valorizzare i dettagli architettonici e rafforzare la lettura dell’identità storica dell’edificio.



Tutti gli impianti elettrici e meccanici sono stati progettati secondo criteri di efficienza energetica e sostenibilità, con l’integrazione di un impianto fotovoltaico, di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e di un sistema di building management per il controllo dei consumi.



All’interno, il restauro ha riguardato gli apparati decorativi originali – stucchi e affreschi – negli ambienti di rappresentanza, mentre l’inserimento di nuove partizioni leggere in cartongesso e vetro ha perseguito l’obiettivo di garantire comfort e flessibilità. Di particolare rilievo, in questo contesto, la realizzazione di una sala riunioni “box in the box” in acciaio e vetro, simbolo del dialogo tra antico e contemporaneo. Il piano di copertura è stato infine trasformato in terrazza panoramica per eventi, mentre al piano terra è stato realizzato un giardino con parcheggio.

L’edificio è in fase di commissioning per l’ottenimento della certificazione LEED Gold, a conferma dell’impegno verso sostenibilità, qualità e benessere delle persone. L’azienda Saint-Gobain è stata chiamata a rispondere in particolare a tre richieste progettuali. Vediamole più in dettaglio.

Suddivisione degli spazi interni La prima richiesta progettuale prevedeva la realizzazione di pareti interne a secco, contropareti e controsoffitti per la suddivisione degli spazi interni del complesso, con l’obiettivo di assicurare prestazioni acustiche ed antincendio, resistenza meccanica ed un miglioramento della qualità dell’aria interna. Saint-Gobain Italia ha quindi fornito le sue soluzioni a secco, flessibili ed acusticamente performanti, ideali per la realizzazione di nuove tramezzature all’interno di edifici esistenti e in grado di semplificare notevolmente le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei materiali in cantiere.



Le lastre Gyproc Wallboard, Gyproc Hydro, Gyproc Fireline e Gyproc DuraGyp Activ’Air® – abbinate ai pannelli isolanti in lana minerale Isover Arena34 – rappresentano in questi contesti la soluzione ideale sotto diversi punti di vista: dall’isolamento acustico alle prestazioni antincendio, dalla resistenza agli urti al miglioramento della qualità dell’aria, grazie all’esclusiva tecnologia Activ’Air®, che contribuisce all’assorbimento e alla neutralizzazione della formaldeide presente negli ambienti interni.

Interventi sulle coperture La seconda richiesta progettuale ha riguardato invece le coperture dell’edificio, nello specifico l’impermeabilizzazione e l’isolamento termo-acustico, per aumentare le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio. Saint-Gobain Italia è quindi intervenuta con la posa di un sistema ad alte prestazioni specifico per l’impermeabilizzazione delle coperture, costituito da due membrane bitume-polimero impermeabilizzanti elastomeriche Bituver Elastomat, con flessibilità a freddo di -20°C.



Per garantire il perfetto isolamento termico e l’abbattimento acustico del rumore da calpestio, in alcune porzioni delle coperture sono stati applicati anche i pannelli isolanti in lana di vetro ad alta densità Isover Superbac Roofine® G3, rivestiti con uno strato di bitume. La lana di vetro utilizzata per questa soluzione è prodotta con oltre il 95% di materie prime naturali (sabbia, acqua, e fino all’80% di vetro riciclato) ed è riciclabile al 100%.

Sostituzione dei serramenti Infine, l’ultima richiesta progettuale prevedeva la fornitura di vetrate con elevati livelli di luminosità e trasparenza per i serramenti dell’edificio, in grado di garantire massimo comfort e risparmio energetico.

Saint-Gobain ha così fornito vetrate a controllo solare Saint-Gobain Glass COOL-LITE® XTREME 70/33, abbinate a vetri STADIP® SILENCE in grado di assicurare ottime prestazioni acustiche e valori di selettività molto elevati, con un ottimo rapporto tra luce naturale e protezione solare.



Le vetrate isolanti COOL-LITE® XTREME 70/33 portano infatti la luce all’interno dell’edificio, offrendo un valore del 70% di trasmissione luminosa, ma bloccando al tempo stesso due terzi del calore solare. In questo modo è possibile godere del massimo comfort in tutte le stagioni, perché in estate i vetri minimizzano il disagio del surriscaldamento mentre in inverno riducono sensibilmente le perdite di calore.

Nel suo insieme, l’intervento restituisce nuova vita a un edificio storico, conciliando tutela architettonica, efficienza energetica e qualità degli spazi di lavoro. Le soluzioni Saint-Gobain contribuiscono a questo equilibrio con sistemi performanti, sostenibili e integrati nelle diverse esigenze progettuali. Il risultato è una sede contemporanea, confortevole e responsabile, capace di valorizzare la memoria del luogo e di proiettarla verso il futuro.



Per ulteriori informazioni

saint-gobain.it