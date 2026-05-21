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Fassa Bortolo rinnova il sito: più strumenti e servizi per i progettisti

Nuova piattaforma digitale e nuova brand identity per Fassa Bortolo: il portale integra sistemi prodotto, documentazione tecnica, tools di calcolo e contenuti dedicati a progettazione, sostenibilità e restauro.

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L’azienda Fassa Bortolo ha recentemente presentato la sua nuova piattaforma digitale, un sito completamente rinnovato nelle funzionalità e nello stile, in linea con la sua nuova brand identity. Si tratta di portale moderno, pensato per diventare un reale supporto di ricerca e di lavoro per i progettisti e per tutti gli operatori del mondo dell’edilizia.
 
L’obiettivo era quello di creare una piattaforma che rendesse accessibile in modo semplice il patrimonio aziendale, offrendo una navigazione facile ed intuitiva e strumenti utili agli utenti. Vediamo come l’obiettivo è stato ottenuto, e tutte le nuove funzionalità del sito.

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Indice

La nuova struttura del sito

La nuova struttura del sito consente agli utilizzatori di orientarsi in modo chiaro nell’ecosistema dei prodotti Fassa Bortolo, raccolti in 11 Sistemi facilmente individuabili tramite colori e grafiche: Intonacatura e Costruzione, Risanamento Murature Umide, Ripristino del Calcestruzzo, Consolidamento e Rinforzo Strutturale, fassaColour® (il mondo delle pitture Fassa), Isolamento termico Fassatherm®, Gypsotech® (i prodotti per il sistema a secco), Posa Pavimenti e Rivestimenti, Underground, Calce, Materiali di Cava e Micronizzati.
 
Se l’utente ha una richiesta specifica in merito a un prodotto, può scaricare in modo diretto schede tecniche, schede di sicurezza, DOP, certificazioni e voci di capitolato, o può curiosare tra le referenze che raccontano esempi di applicazione pratica di quei prodotti.

Tools e download

Nel nuovo sito Fassa i professionisti troveranno anche una serie di strumenti a supporto del loro lavoro: la sezione Tools e download permette infatti l’accesso diretto a mazzette colore digitali e a una serie di calcolatori per valutare con precisione le quantità di prodotto necessarie per un progetto: dalle pitture, ai fuganti, fino alle incidenze delle soluzioni a secco.

FassArchitettura e la storia dell’azienda

Il nuovo sito ingloba poi anche il portale FassArchitettura, che raccoglie i migliori progetti del Premio Architettura Sostenibile e del Premio Domus Restauro e Conservazione promossi da Fassa Bortolo in collaborazione con l’Università di Ferrara: una finestra internazionale sul mondo dell’architettura, per promuovere le soluzioni per restauri innovativi e orientati alla sostenibilità.
 
Questo spazio permette anche di conoscere da vicino la storia di Fassa e la rete dei suoi siti produttivi presenti nel mondo, nonché per approfondire le numerose iniziative che, oltre l’ambito produttivo, testimoniano l’impegno dell’azienda nei confronti della sostenibilità ambientale e sociale. Tra queste, assumono un ruolo centrale anche le partnership istituzionali, che consolidano il legame di Fassa con il territorio e con gli interlocutori pubblici e privati.

Scopri il nuovo sito
fassabortolo.it

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