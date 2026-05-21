Fassa Bortolo rinnova il sito: più strumenti e servizi per i progettisti

L’azienda Fassa Bortolo ha recentemente presentato la sua nuova piattaforma digitale, un sito completamente rinnovato nelle funzionalità e nello stile, in linea con la sua nuova brand identity. Si tratta di portale moderno, pensato per diventare un reale supporto di ricerca e di lavoro per i progettisti e per tutti gli operatori del mondo dell’edilizia.



L’obiettivo era quello di creare una piattaforma che rendesse accessibile in modo semplice il patrimonio aziendale, offrendo una navigazione facile ed intuitiva e strumenti utili agli utenti. Vediamo come l’obiettivo è stato ottenuto, e tutte le nuove funzionalità del sito.



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La nuova struttura del sito La nuova struttura del sito consente agli utilizzatori di orientarsi in modo chiaro nell’ecosistema dei prodotti Fassa Bortolo, raccolti in 11 Sistemi facilmente individuabili tramite colori e grafiche: Intonacatura e Costruzione, Risanamento Murature Umide, Ripristino del Calcestruzzo, Consolidamento e Rinforzo Strutturale, fassaColour® (il mondo delle pitture Fassa), Isolamento termico Fassatherm®, Gypsotech® (i prodotti per il sistema a secco), Posa Pavimenti e Rivestimenti, Underground, Calce, Materiali di Cava e Micronizzati.



Se l’utente ha una richiesta specifica in merito a un prodotto, può scaricare in modo diretto schede tecniche, schede di sicurezza, DOP, certificazioni e voci di capitolato, o può curiosare tra le referenze che raccontano esempi di applicazione pratica di quei prodotti.

Tools e download Nel nuovo sito Fassa i professionisti troveranno anche una serie di strumenti a supporto del loro lavoro: la sezione Tools e download permette infatti l’accesso diretto a mazzette colore digitali e a una serie di calcolatori per valutare con precisione le quantità di prodotto necessarie per un progetto: dalle pitture, ai fuganti, fino alle incidenze delle soluzioni a secco.

FassArchitettura e la storia dell’azienda Il nuovo sito ingloba poi anche il portale FassArchitettura, che raccoglie i migliori progetti del Premio Architettura Sostenibile e del Premio Domus Restauro e Conservazione promossi da Fassa Bortolo in collaborazione con l’Università di Ferrara: una finestra internazionale sul mondo dell’architettura, per promuovere le soluzioni per restauri innovativi e orientati alla sostenibilità.



Questo spazio permette anche di conoscere da vicino la storia di Fassa e la rete dei suoi siti produttivi presenti nel mondo, nonché per approfondire le numerose iniziative che, oltre l’ambito produttivo, testimoniano l’impegno dell’azienda nei confronti della sostenibilità ambientale e sociale. Tra queste, assumono un ruolo centrale anche le partnership istituzionali, che consolidano il legame di Fassa con il territorio e con gli interlocutori pubblici e privati.



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fassabortolo.it