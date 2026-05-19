Ponti mobili sul Waterfront di Levante a Genova: i dissuasori custom Pilomat

VOLUME

Di fronte alle sfide della crisi climatica, la rigenerazione urbana non può limitarsi alla riqualificazione degli edifici: deve trasformare spazi, comunità, processi e modelli di sviluppo. Il volume di G. Tiziana Gallo propone un metodo operativo per progettare città più sostenibili, resilienti e capaci di generare valore sociale ed economico. Scritto con l’esperienza concreta di una progettista, il testo accompagna professionisti, tecnici e amministrazioni nello sviluppo di piani e progetti di adattamento e mitigazione climatica, con strumenti applicabili e indicatori misurabili. Vantaggi chiave Presenta la metodologia “Città Intelligenti”, un approccio strategico e operativo per trasformare la visione della città sostenibile in interventi realizzabili. Illustra strumenti testati sul campo, come il Rainbow System e il programma “Edifici Intelligenti”, applicati in contesti urbani differenti. Fornisce riferimenti concreti per impostare piani di rigenerazione urbana orientati all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Approfondisce l’utilizzo di indicatori avanzati, tra cui SROI e Negawatt, per misurare l’impatto sociale, ambientale ed economico dei progetti. Collega la progettazione urbana agli obiettivi dell’Agenda 2030, con attenzione alla qualità del verde urbano, alle comunità fragili, alla transizione ecologica e allo sviluppo socio-economico locale. Offre casi, esperienze e applicazioni utili per affrontare la complessità tecnica, amministrativa e progettuale della rigenerazione urbana. Perché acquistarlo oraIn un momento in cui città, territori e amministrazioni sono chiamati a dare risposte concrete alla crisi climatica, questo volume offre un supporto operativo per passare dalla teoria alla realizzazione. Una guida indispensabile per progettare interventi più efficaci, misurabili e capaci di generare impatto reale sulle comunità. Porta nei tuoi progetti un metodo concreto per la rigenerazione urbana sostenibile: acquista il volume e lavora con strumenti operativi aggiornati, misurabili e orientati alla transizione ecologica. G. Tiziana Galloarchitetta pianificatrice e progettista urbana, esperta in valutazione di impatto ambientale. Si occupa di pianificazione integrata ESG Agenda 2030 e carbon free per la trasformazione delle città a bassissimo impatto ambientale. Svolge attività professionale e di ricerca indipendente. È relatrice in convegni e seminari specialistici a livello nazionale ed internazionale e presso le più importanti università e politecnici italiani, sulla progettazione urbana fondata sulle azioni di transizione ecologica nelle città e nei territori, con al centro le comunità.

G. Tiziana Gallo | Maggioli Editore 2026