Antifurto nelle ristrutturazioni: cosa prevede la normativa

Aprire un cantiere in casa è un’esperienza faticosa, ma rappresenta il momento perfetto per smettere di considerare la protezione domestica come un semplice accessorio da aggiungere a lavori finiti. Quando si interviene sulla struttura di un immobile, integrare un impianto allarme casa smette di essere un suggerimento prudenziale e diventa una scelta strategica, spesso guidata da precise disposizioni locali.



In molte regioni italiane, infatti, i regolamenti edilizi si sono evoluti per spingere i proprietari verso standard di sicurezza attiva più elevati. Progettare la difesa degli spazi mentre si ridefiniscono i volumi permette di nascondere la tecnologia nell’architettura, garantendo che ogni sensore sia posizionato dove serve davvero, senza dover scendere a compromessi estetici dettati dall’urgenza dell’ultimo minuto.



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La normativa antieffrazione nei regolamenti edilizi Se guardiamo alla mappa dei regolamenti comunali in Italia, notiamo come la sensibilità verso la prevenzione dei reati sia aumentata drasticamente. Molti enti locali hanno iniziato a richiedere, per i nuovi permessi di costruire o per le varianti sostanziali, l’adozione di misure antintrusione minime. A livello nazionale, il pilastro normativo resta il DM 37/08, il decreto che mette ordine nella sicurezza degli impianti domestici.



Secondo questa legge, l’installazione di un impianto allarme casa non può essere affidata al caso o al fai da te se si vuole che il sistema abbia valore legale. Al termine dell’opera, l’installatore abilitato deve rilasciare obbligatoriamente la dichiarazione di conformità. Questo documento è fondamentale: certifica che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte, rispetta le norme tecniche CEI e, cosa non meno importante, è spesso preteso dalle assicurazioni per risarcire eventuali danni da furto.

Sistemi wireless: la soluzione per l’edilizia storica Un capitolo a parte meritano le ristrutturazioni che coinvolgono palazzi d’epoca o appartamenti situati in centri storici protetti. In questi casi, il proprietario si trova spesso davanti a un vicolo cieco: la necessità di proteggersi e il divieto assoluto di forare pareti affrescate o pavimenti in cotto antico per passare i cavi. La tecnologia senza fili ha risolto brillantemente questo paradosso, diventando lo standard d’elezione per chi deve restaurare senza distruggere.



Gli attuali dispositivi wireless offrono una stabilità di segnale che non teme confronti e, soprattutto, permettono un’installazione “chirurgica”. Si posizionano i contatti magnetici e i rilevatori volumetrici con interventi minimi, garantendo che l’integrità del bene storico resti intatta pur trasformando un vecchio edificio in un fortino tecnologico impenetrabile.

Integrazione con la domotica e certificazione energetica Oggi non si parla più solo di “mettere l’allarme”, ma di creare un organismo abitativo intelligente. Le nuove direttive europee e nazionali sugli smart buildings puntano verso una gestione unificata di tutte le funzioni della casa. Un moderno sistema di sicurezza si inserisce perfettamente in questa visione, diventando il cuore pulsante del Building Management System.



Quando la sicurezza dialoga con la domotica, l’efficienza ne beneficia direttamente: i sensori dell’allarme possono segnalare al termostato se una finestra è rimasta aperta, evitando inutili sprechi di calore. Questo tipo di integrazione non serve solo a vivere meglio, ma incide sul valore di mercato dell’immobile e sulla sua valutazione complessiva. Una casa che si protegge da sola e che, al contempo, ottimizza le risorse energetiche, è una proprietà che guarda al futuro, rispettando le normative che chiedono edifici sempre più sicuri, connessi e sostenibili.

Suggeriamo: VOLUME Progettare e Costruire Smart Buildings A partire dalla necessità di contestualizzare il concetto di intelligenza degli edifici nell’attuale ambito di riferimento, il volume delinea le origini del concetto di Smart Building, definito come edificio in grado di adattarsi al cambiamento dell’ambiente circostante in risposta a stimoli di varia natura, nonché di rispondere in maniera adeguata al continuo mutamento delle esigenze degli utenti.Successivamente alla descrizione delle componenti costitutive lo Smart Building, il volume descrive approfonditamente i materiali e le tecnologie esistenti per l’edificio intelligente, per poi giungere alla costruzione di un “database” con più di 50 schede di casi studio, costituiti da progetti realizzati o in fase di realizzazione di Smart Buildings, presentati attraverso schede sintetiche di analisi e ampio corredo iconografico.Valentina FrighiArchitetto e Ricercatore presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, svolge attività didattica e di ricerca nell’ambito della progettazione tecnologica, concentrandosi, in particolare, sui materiali e componenti innovativi per l’involucro edilizio. Valentina Frighi | 2023 39.90 € Scopri di più