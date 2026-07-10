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Facciate a prova di grandine con il nuovo sistema a cappotto Mapetherm di Mapei

Le caratteristiche del sistema a cappotto Mapei di nuova generazione, testato secondo la UNI EN 13497, che unisce isolamento termico e altissima resistenza agli urti.

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Gli eventi meteorologici estremi mettono sempre più a dura prova le facciate degli edifici: grandinate violente possono ammaccare o addirittura perforare i cappotti termici tradizionali, con conseguenti danni strutturali ed estetici difficili e costosi da riparare.

Per rispondere a questa sfida, l’azienda Mapei ha sviluppato il nuovo Mapetherm System, un sistema a cappotto ETICS di nuova generazione progettato per garantire protezione dagli urti di massima intensità, senza compromettere le prestazioni isolanti.

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Indice

Mapetherm System: una tecnologia certificata al massimo livello

Il sistema Mapetherm raggiunge la Categoria I di resistenza agli urti secondo la norma europea UNI EN 13497, il livello più elevato previsto dalla normativa.

Il cuore della tecnologia risiede nell’assemblaggio: pannello isolante, malta adesiva, e rasante armato con doppia rete e finitura elastomerica, che distribuisce e assorbe l’energia dell’impatto, proteggendo la facciata anche dagli urti più violenti. La finitura con rivestimento elastomerico-siliconico Elastocolor Tonachino Plus completa il sistema, garantendo idrorepellenza, protezione da alghe e muffe e alta elasticità.

Isolamento e sostenibilità in un unico sistema

Il nuovo Mapetherm System non fornisce solo resistenza agli urti: ogni variante del sistema assicura anche elevate prestazioni termiche.

Tutti i pannelli isolanti impiegati sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia, rendendo il sistema adatto anche a interventi in appalti pubblici che richiedono requisiti di sostenibilità certificata.

La gamma si completa con una versione fonoisolante capace di coniugare isolamento acustico e resistenza agli urti estremi, pensata per edifici residenziali in contesti urbani ad alta densità.

Per ulteriori informazioni
mapei.com

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Fondata nel 1937 a Milano, Mapei oggi è uno dei maggiori produttori mondiali di adesivi e prodotti complementari per la posa di pavimenti e rivestimenti di ogni tipo ed è anche specialis…
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