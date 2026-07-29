Bonus Colonnine: torna, fino al 2030, il contributo fino all’80%

Torna il Bonus Colonnine, ossia il rimborso spese per i privati che installano le colonnine di ricarica per le auto elettriche. Previsto un rimborso dell’80% della spesa con un tetto massimo erogabile di 1.500 euro per i privati e di 8.000 euro per i condomini. La novità è che il bonus sarà in vigore per quattro anni, ossia fino al 2030.
Nel DPCM Automotive, pubblicato sul sito del MIMIT, è stata infatti prevista una nuova dotazione di finanziaria che servirà ad assicurare questi contributi fino al 31 marzo 2030. Il bonus non è cumulabile con eventuali detrazioni fiscali. Per l’apertura dello sportello si attende il decreto attuativo del Ministero. Tutta la procedura sarà gestita da INVITALIA, direttamente online sul sito tramite uno sportello dedicato.
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Indice
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Il sole in casa: risparmia soldi con il fotovoltaico domestico
Non importa che tu sia già a conoscenza di questa tecnologia o che, invece, non abbia idea di cosa sia un impianto fotovoltaico. Con questo libro inizieremo dalle basi per arrivare a comprendere cosa scegliere e perché, come tenere attivo, manutenere e migliorare (revamping e repowering), nei lunghi anni a venire, il tuo impianto fotovoltaico domestico, facendoti risparmiare sulla bolletta energetica.I recenti cambiamenti nel mercato dell’energia hanno fatto crescere notevolmente la sensibilità sugli aspetti energetici e sulle soluzioni che ognuno di noi può adottare per difendersi dal “mercato” ed avere, al contempo, maggiore libertà di vivere la propria casa: una di queste soluzioni, è, indubbiamente, l’acquisto di un impianto fotovoltaico.Come districarsi tra le varie tecnologie, tra gli annunci pubblicitari, i falsi miti, le innovazioni e le statistiche, gli accessori, l’accumulo di energia in batterie, insomma, come scegliere consapevolmente il nostro impianto fotovoltaico? Questo libro fornisce una risposta a tutte queste domande e a molte altre. L’indice è molto dettagliato per permettere di trovare facilmente l’argomento che si cerca. Per chi lo necessita, è possibile saltare al punto desiderato e anticiparlo nella lettura rispetto al resto della trattazione. Infatti, ogni capitolo è pensato in modo da abbracciare il mondo che lo riguarda, rendendolo quasi un libro nel libro. L’Autore ha trattato tutti gli aspetti degni di nota, non solo nel preacquisto, ma anche nel post-acquisto, mantenendo sempre la lettura veloce, immediata e non troppo tecnica, quindi fruibile e discorsiva, ma comunque esauriente e rigorosa.Enrico De RonziIngegnere che dal 2007 si occupa di impianti fotovoltaici, nasce come progettista dipendente, poi ha avuto una fase da imprenditore nel fotovoltaico chiavi in mano e da libero professionista. Per la lunga esperienza nel campo del fotovoltaico residenziale, maturata in quasi tutti gli aspetti che caratterizzano questa tipologia di impianti, al momento si dedica al ruolo di trouble solver (gestisce e risolve problematiche di complessità elevata) presso un’azienda di rilevanza ed operatività a livello nazionale.
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Beneficiari e spese ammesse
Per il Bonus colonnine domestiche la mappa dei contributi prevede una differenziazione in base alla tipologia di installazione:
- Persone fisiche: il massimale è fissato a 1.500 euro per singolo richiedente, a copertura di interventi su box, garage o posti auto di proprietà esclusiva.
- Condomìni: il tetto sale a 8.000 euro laddove l’infrastruttura di ricarica venga posizionata sulle parti comuni degli edifici (ai sensi degli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile).
Per i condomini il contributo è ammesso a patto che l’infrastruttura di ricarica non sia accessibile a soggetti estranei, ossia deve essere a disposizione solo dei condomini.
Il bonus non si limita a cofinanziare l’acquisto del dispositivo (colonnina o wallbox), ma copre l’intera catena del valore della messa in opera. All’interno delle spese ammissibili rientrano infatti:
- l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica;
- le opere edili strettamente connesse all’installazione;
- gli interventi di adeguamento dell’impianto elettrico domestico;
- i costi di progettazione e le spese per la sicurezza;
- le altre spese direttamente correlate all’intervento;
- le spese tecniche di certificazione della messa a norma.
La colonnina deve essere obbligatoriamente nuova di fabbrica, e i requisiti tecnici impongono che l’installazione sia eseguita a regola d’arte, comprovata dalla Dichiarazione di Conformità (DiCo) rilasciata dall’installatore abilitato.
Si può fare domanda del bonus solo dopo che la colonnina è stata installata, non per il semplice acquisto.
Fatture elettroniche e modalità di pagamento
L’accesso alla piattaforma è possibile, come di consueto, attraverso uno dei seguenti sistemi:
- SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale;
- CIE: Carta di Identità Elettronica;
- CNS: Carta Nazionale dei Servizi.
Per la documentazione della spesa è necessario allegare la fattura e la copia dei mezzi di pagamento. La fattura deve essere in formato elettronico.
Per quanto riguarda invece le modalità di pagamento, in linea con le disposizioni antiriciclaggio e di contrasto all’evasione sui bonus edilizi, i pagamenti dovranno essere eseguiti mediante sistemi tracciabili (bonifici bancari dedicati, carte di credito o di debito) intestati al soggetto che richiede il contributo. Inoltre è obbligatorio allegare l’estratto conto bancario da cui emerga l’effettivo addebito, oppure l’estratto conto della carta di credito.
Impianti in condominio anche se di proprietà privata
Il Bonus Colonnine private è destinato non solo a chi abita in una villetta ma anche a chi vive in condomino a prescindere dal fatto di essere o meno proprietario di un box. Anche chi ha solo un posto auto o la possibilità di usufruire del parcheggio interno ha infatti diritto a procedere con questa installazione secondo quanto stabilisce l’art. 1122-bis del Codice Civile.
Il comma 2 dell’articolo prevede infatti espressamente quanto segue: “È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”. Anche nel caso delle colonnine ad uso privato, quindi, l’assemblea non si può opporre, a patto che non vengano limitate le possibilità per gli altri condomini di installare wallbox a propria volta. In pratica solo se si tratta di usare spazi comuni è obbligatoria la comunicazione all’amministratore che dovrà informare l’assemblea. L’assemblea da parte sua non può imporre divieti o limitazioni all’intervento, ma al massimo richiedere un’eventuale garanzia per eventuali danni alle parti comuni.
Per quanto riguarda invece gli impianti condominiali per queste installazioni, dal momento che si tratta di impianti che hanno come finalità quella del risparmio energetico, è sufficiente per l’approvazione dell’installazione la maggioranza ridotta di un terzo in seconda convocazione.
Le date del bando
Per poter presentare le istanze sulla piattaforma gestita da Invitalia si attende la pubblicazione del decreto attuativo del MIMIT, che dovrà fissare le finestre temporali per l’invio delle domande. Da vedere se di qui a fine anno sarà possibile inserire le domande per le infrastrutture installate nel 2025.
L’esperienza degli scorsi anni suggerisce che le spese sostenute nel corso del 2026 verranno quasi certamente rendicontate e rimborsate tramite una finestra dedicata che si aprirà nei primi mesi del 2027. Le domande verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse stanziate.
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