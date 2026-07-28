Da Smart Building a Healthy Building: GEWISS punta sulle tecnologie fotocatalitiche di REair

L’azienda GEWISS – riferimento nei mercati della home & building automation, dei sistemi per la protezione e distribuzione dell’energia, dell’illuminazione intelligente e della mobilità elettrica- ha recentemente annunciato l’acquisizione del 51% del capitale azionario di REair, azienda italiana CleanTech specializzata in eco-tecnologie avanzate per la qualità dell’aria indoor basate su soluzioni fotocatalitiche proprietarie.



L’operazione rafforza la strategia di lungo termine di GEWISS volta a sviluppare edifici sempre più intelligenti, sostenibili e orientati al benessere delle persone, introducendo una nuova competenza tecnologica focalizzata sulla salute degli ambienti e sulla qualità dell’aria. L’acquisizione rappresenta una naturale evoluzione della visione di GEWISS: passare dal concetto di Smart Building a quello di Healthy Building. Scopriamo di più.



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Suggeriamo: VOLUME Progettare il comfort abitativo Il comfort abitativo è il risultato di un equilibrio dinamico tra l’uomo e l’ambiente costruito, dove la qualità dell’aria, il controllo termoigrometrico, l’acustica e l’illuminazione si intrecciano con le risposte sensoriali e psicofisiche dell’individuo. Questo volume propone un approccio interdisciplinare alla progettazione degli spazi abitativi, connettendo i principi delle neuroscienze con le soluzioni tecniche per garantire il benessere indoor. Attraverso un’analisi comparata tra il funzionamento del corpo umano e le prestazioni dell’involucro edilizio, gli autori offrono una guida alla progettazione consapevole degli ambienti, mettendo in relazione sistemi impiantistici, materiali e tecnologie costruttive con le percezioni sensoriali di chi abita gli spazi. La trattazione è arricchita da numerosi esempi applicativi dedicati a residenze, scuole, hotel, luoghi di lavoro e cantine, con un’attenzione particolare alla gestione della salubrità, all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale. Uno strumento indispensabile per architetti, ingegneri e progettisti impegnati nella definizione di spazi che migliorano la qualità della vita quotidiana. Mirko GiuntiniIngegnere, si occupa da anni di progetti di edifici ecosostenibili. È consulente energetico e docente dell’Agenzia CasaClima, Esperto in Edilizia Sostenibile (EES) ed Esperto in Gestione dell’Energia (EGE). Svolge attività di docente in corsi di specializzazione e master su tematiche di sostenibilità ambientale e costruzioni sostenibili organizzati da ordini professionali, enti pubblici e privati, scuole e centri di formazione di importanza nazionale.Rosita RomeoGiornalista, Consulente CasaClima, Esperta di comfort abitativo, Sociologa con un diploma e relativa abilitazione di geometra. Se con le conoscenze tecniche progetta edifici secondo i parametri dei protocolli di CasaClima con quelle sociologiche si occupa degli effetti del discomfort abitativo sul cervello e conseguenzialmente sugli atteggiamenti e comportamenti individuali. Mirko Giuntini, Rosita Romeo | Maggioli Editore 2025 32.30 € Disponibile su Amazon.it Acquista su Maggioli Editore

REair e la sua tecnologia fotocatalitica Negli ultimi anni, GEWISS ha progressivamente ampliato il proprio ecosistema attraverso investimenti strategici nell’illuminazione, nei servizi, nella building automation, nelle tecnologie per l’hospitality e nelle infrastrutture urbane intelligenti. Con REair, il gruppo ora aggiunge una nuova dimensione alla propria offerta: tecnologie in grado di migliorare attivamente la qualità dell’aria e contribuire alla creazione di ambienti interni ed esterni più salubri.



La tecnologia fotocatalitica proprietaria di REair integra infatti le competenze di GEWISS nei sistemi elettrici, nella gestione dell’energia, nell’illuminazione e nella building automation, generando nuove opportunità in molteplici ambiti applicativi, tra cui hospitality, sanità, istruzione, edifici commerciali, industria e smart city.



Le tecnologie fotocatalitiche di REair si basano su rivestimenti trasparenti che, applicati alle superfici, si attivano grazie alla combinazione di luce e aria. Il processo genera una reazione continua capace di degradare sostanze inquinanti come composti organici volatili VOC, ossidi di azoto e particolato, contribuendo al contempo a contrastare batteri, virus, muffe e funghi. Gli agenti contaminanti vengono trasformati in sottoprodotti innocui, quali acqua e anidride carbonica, senza alterare l’aspetto delle superfici trattate. Applicabili sia in ambienti interni sia all’esterno, queste soluzioni agiscono nel tempo migliorando la qualità dell’aria e favorendo superfici più salubri e facili da mantenere.

Una visione condivisa per gli edifici del futuro Commenta Fabio Bosatelli, Presidente di POLIFIN e GEWISS, “Sono lieto di dare il benvenuto a REair nel Gruppo GEWISS. Ogni acquisizione rappresenta un passo nel percorso di evoluzione della nostra visione e del nostro ecosistema industriale. Con REair rafforziamo il nostro impegno nello sviluppo di tecnologie che migliorano non solo l’efficienza degli edifici, ma anche il benessere delle persone che li vivono. Innovare significa creare valore sostenibile, mettendo la tecnologia al servizio dell’uomo“.



Aggiunge Paolo Cervini, CEO di POLIFIN, GEWISS e COSTIM RE: “Innovare significa anticipare il modo in cui le persone vivranno, lavoreranno e interagiranno con gli edifici del futuro. Con REair aggiungiamo una nuova competenza che completa perfettamente il nostro ecosistema. Oggi l’efficienza energetica da sola non basta più: gli edifici devono diventare luoghi sempre più salubri per le persone che li vivono e vi lavorano. Questa acquisizione rappresenta un ulteriore passo importante nel percorso di GEWISS verso la creazione di ambienti intelligenti, sostenibili e sempre più centrati sulle persone“.



“Entrare a far parte del gruppo GEWISS”, spiega Raffaella Moro, Fondatrice e CEO di REair, “ci offre l’opportunità di accelerare il nostro percorso di crescita, preservando al tempo stesso la nostra identità tecnologica, il patrimonio di ricerca e lo spirito imprenditoriale. Unendo la nostra esperienza nello sviluppo di tecnologie innovative per la qualità dell’aria indoor e outdoor e la protezione attiva delle superfici con la solidità industriale e la presenza commerciale globale di GEWISS, potremo rendere accessibili le nostre tecnologie a un numero sempre maggiore di clienti, contribuendo allo sviluppo di una nuova generazione di Healthy Buildings e infrastrutture più salubri, sostenibili e intelligenti“.



Insieme, GEWISS e REair continueranno a sviluppare tecnologie integrate che mettono insieme gestione dell’energia, illuminazione, automazione e qualità dell’aria indoor, dando vita a una nuova generazione di edifici progettati non solo per essere più intelligenti ed efficienti, ma anche più salubri, sicuri e sostenibili.

Da sinistra: Paolo CERVINI, CEO di POLIFIN – GEWISS – COSTIM RE; Raffaella MORO, Fondatrice e CEO di REair; Fabio BOSATELLI, Presidente di POLIFIN e GEWISS

Per ulteriori informazioni

gewiss.com

www.reair.it

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