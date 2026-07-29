Casalecchio di Reno: infrastrutture verdi e percorsi drenanti per la rigenerazione del quartiere Croce

A Casalecchio di Reno (Bologna) è stato completato il progetto Vivere infrastrutture verdi di qualità alla Croce, intervento di rigenerazione urbana realizzato nell’ambito del Programma Regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027. L’opera ha interessato il parco dell’ex Galoppatoio, piazza Zampieri, vialetto Baldo Sauro e parte della viabilità del quartiere, con l’obiettivo di aumentare la permeabilità dei suoli, migliorare la gestione delle acque meteoriche, favorire la mobilità sostenibile e rafforzare la resilienza climatica.

Tra gli interventi più significativi rientra la realizzazione di circa 1.700 m² di piste ciclabili in calcestruzzo drenante i.idro DRAIN ECO LOW CARBON di Heidelberg Materials, integrate con rain garden e sistemi di drenaggio sostenibile. Vediamo le caratteristiche dell’intervento.



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Un investimento per adattare la città ai cambiamenti climatici

L’intervento – del valore complessivo di oltre 1,9 milioni di euro – è stato cofinanziato con 1,5 milioni di euro dai fondi europei della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle 20 Operazioni di Importanza Strategica – Progetti Europa 27 dedicate alla realizzazione di infrastrutture verdi e blu, e ha permesso di migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso interventi dedicati al verde urbano, alla mobilità sostenibile, alla sicurezza e all’uso più sostenibile della risorsa idrica, incrementando inoltre la permeabilità dei suoli, favorendo la biodiversità e rafforzando la capacità della di rispondere agli effetti dei cambiamenti climatici.



“Questo è uno dei tanti interventi che, insieme ai Comuni, stiamo realizzando in tutta l’Emilia-Romagna per rendere le nostre città più verdi, più accessibili e più capaci di affrontare le sfide del cambiamento climatico”, ha dichiarato il presidente della Regione Michele de Pascale, intervenuto all’inaugurazione.

Il masterplan, elaborato nel 2022 da PAMPA Studio, è stato sviluppato secondo i principi della certificazione SITES (Sustainable Sites Initiative), con l’obiettivo di massimizzare i benefici ambientali, sociali ed ecosistemici dello spazio pubblico. I lavori sono stati affidati a Rete Costruttori Bologna, attraverso le imprese consorziate Cattoli Srl e CGA Costruzioni Generali Appennino.