Impermeabilizzazione del terrazzo: come prevenire infiltrazioni e degrado nel tempo

Il terrazzo rappresenta una delle aree più esposte dell’involucro edilizio, soggetta a un degrado costante a causa dell’azione combinata di agenti atmosferici estremi. Piogge persistenti, cicli di gelo-disgelo, raggi UV e sbalzi termici significativi possono compromettere nel tempo l’integrità dei sistemi impermeabilizzanti tradizionali. L’apertura di vie d’infiltrazione, spesso difficili da localizzare, richiede una risposta tecnica basata sull’impiego di membrane liquide continue, progettate secondo criteri di durabilità e resilienza.
L’impermeabilizzazione delle terrazze, se progettata e realizzata correttamente, è la soluzione più efficace a questo fenomeno. In questo articolo analizziamo le criticità strutturali e le soluzioni offerte dai sistemi Icobit per risolvere definitivamente il problema delle infiltrazioni.
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Indice
- Perché il terrazzo è vulnerabile alle infiltrazioni
- Le cause più frequenti: errori tecnici e degrado dei materiali
- Conseguenze strutturali delle infiltrazioni non trattate
- La fessurazione del calcestruzzo e il crack bridging
- Come si esegue un intervento di impermeabilizzazione del terrazzo
- Manutenzione e prevenzione: un approccio proattivo
- L’impermeabilizzazione come investimento tecnico e patrimoniale
Perché il terrazzo è vulnerabile alle infiltrazioni
A differenza delle coperture a falda, il terrazzo è una superficie orizzontale esposta che deve gestire simultaneamente agenti atmosferici, eventuali carichi d’esercizio, elevate dilatazioni termiche e ristagni dell’acqua meteorica. In regime estivo, le temperature superficiali possono superare i 70°C, sottoponendo il sistema impermeabile a uno stress termico che ne accelera l’invecchiamento.
Qualsiasi discontinuità o sormonto tipico delle membrane preformate diventa un potenziale punto di ingresso per l’acqua; per questo la tecnologia liquida Icobit punta sulla continuità assoluta del manto, eliminando i giunti strutturalmente deboli.
Le cause più frequenti: errori tecnici e degrado dei materiali
La maggior parte dei fenomeni di infiltrazioni d’acqua derivano da una scelta errata del sistema o da una preparazione del supporto non eseguita a regola d’arte.
Spesso si utilizzano materiali non conformi alla recente norma UNI 11928-1:2023, privi di prestazioni adeguate e delle necessarie certificazioni. Altre criticità includono pendenze insufficienti che favoriscono il ristagno d’acqua — un vero e proprio “focolaio” di degrado — e il trattamento inadeguato dei punti critici come i raccordi orizzontale-verticale, dei corpi passanti e dei bocchettoni di scarico.
Conseguenze strutturali delle infiltrazioni non trattate
L’acqua che penetra nella stratigrafia non causa solo danni estetici o muffe, ma innesca processi chimico-fisici degenerativi nel calcestruzzo. Il fenomeno della carbonatazione, gestito secondo la norma EN 1504-2, riduce il pH del conglomerato e interrompe la passivazione delle armature metalliche, portando alla loro ossidazione ed espansione. Questo degrado può compromettere la sicurezza statica dell’edificio e abbattere drasticamente il suo valore patrimoniale, rendendo necessari interventi di impermeabilizzazione correttiva estremamente onerosi.
La fessurazione del calcestruzzo e il crack bridging
Le fessurazioni nel calcestruzzo sono fenomeni fisiologici legati a ritiri o assestamenti strutturali. La vera sfida tecnica consiste nell’impiegare sistemi capaci di “fare ponte” su queste lesioni senza rompersi, una proprietà definita Crack Bridging Ability e disciplinata dalla norma EN 14891.
Le membrane Icobit, come quelle della linea Icoper o Keep Dry, sono progettate per resistere alle fessurazioni, mantenendo l’integrità impermeabile anche in presenza di micro-movimenti del supporto, garantendo un allungamento elastico che assicura la tenuta, anche a basse temperature.
Come si esegue un intervento di impermeabilizzazione del terrazzo
Un intervento eseguito a regola d’arte inizia con la preparazione meccanica del supporto, che deve risultare integro, coeso ed asciutto. Dopo l’eventuale applicazione di uno strato di imprimitura specifico (primer), si procede alla stesura della membrana liquida in almeno due mani per garantire un consumo uniforme non inferiore ai 2 kg/m².
Ove previsto, è consigliabile l’utilizzo di un’armatura di rinforzo in tessuto non tessuto tra la prima e la seconda mano di prodotto per garantire una maggiore resistenza meccanica del manto. È inoltre, fondamentale curare i dettagli, come i risvolti verticali, tramite l’uso di sigillanti come bandelle, assicurando che il sistema si adatti perfettamente alla geometria del terrazzo.
Manutenzione e prevenzione: un approccio proattivo
Un errore comune consiste nel considerare l’impermeabilizzazione delle terrazze come un intervento definitivo e immodificabile. Per massimizzare la working life di un sistema impermeabilizzante, Icobit raccomanda l’adozione di un piano di manutenzione programmata. Un controllo stagionale dell’efficacia dei drenaggi e la verifica visiva dell’integrità del manto sono fondamentali per evitare che piccoli difetti si trasformino in danni strutturali.
L’utilizzo di soluzioni come il libretto di manutenzione permette di monitorare lo stato di salute dell’edificio nel tempo, trasformando l’impermeabilizzazione in una vera strategia di gestione patrimoniale.
L’impermeabilizzazione come investimento tecnico e patrimoniale
Eliminare le infiltrazioni d’acqua dal terrazzo non rappresenta un intervento puramente manutentivo: è una scelta tecnica che incide direttamente sulla durabilità dell’edificio, sulla qualità abitativa e sul valore patrimoniale dell’immobile. Una corretta impermeabilizzazione, progettata secondo le normative vigenti e realizzata con sistemi certificati, riduce il rischio di contenziosi, abbatte i costi di manutenzione straordinaria e prolunga la vita utile della struttura.
La scelta del sistema impermeabilizzante non può prescindere da un’analisi puntuale del supporto, dalla valutazione delle condizioni ambientali e dalla corretta esecuzione delle fasi applicative. In questo quadro, i sistemi Icobit offrono al progettista e all’impresa un riferimento tecnico solido: soluzioni certificate, conformi alle norme armonizzate europee, supportate da schede tecniche dettagliate e dall’assistenza dell’ufficio tecnico aziendale.
Suggeriamo:
Impermeabilizzazioni in edilizia
Le impermeabilizzazioni sono sempre state un elemento di particolare criticità delle costruzioni, dove i rischi sono rilevanti, gli errori molto frequenti, e i danni talvolta importanti. Spesso la correzione dei difetti diventa molto onerosa, anche perché non si limita alla pura e semplice riparazione del sistema impermeabile, ma necessita di opere aggiuntive e integrative, come il rifacimento di massetti e pavimenti e la sostituzione degli isolanti.Sempre più frequentemente, agli oneri della riqualificazione si sommano quelli relativi ai contenziosi legali, che stanno purtroppo diventando via via più impegnativi, sia in termini di costi che di tempo richiesto per la loro gestione. Con questo nuovo Manuale, Marco Argiolas (già autore di “Umidità da risalita muraria” e “Muffe e condense negli edifici”) cercherà di fare un po’ di chiarezza su temi in esame, secondo una successione logica che parte dall’analisi dei concetti di base, come la definizione e il significato di impermeabilità, per poi approfondire le conoscenza dei sistemi impermeabili. Nei capitoli seguenti Argiolas affronta e descrive dettagliatamente il tema delle sollecitazioni alle quali sono sottoposti i materiali ed i sistemi impermeabili, per favorire la comprensione e l’interpretazione di come ciascun fattore sollecitante eserciti i propri effetti.Un intero capitolo è dedicato all’acqua di origine meteorica, dove si descrivono e si analizzano tutte le manifestazioni ad essa correlate, con riferimento all’edificio. L’autore elenca, poi, i materiali ed i sistemi impermeabili, suddividendoli per tipologia, prestazione e applicabilità e descrive le impermeabilizzazioni strutturali e quelle dei locali interrati, con particolare riferimento alle interazioni esistenti fra l’acqua di falda e l’edificio.Infine descrive l’impermeabilità al vapore, all’aria al vento e al gas radon, trattandosi di temi di sempre maggiore interesse, analizza e descrive le principali criticità che mettono in crisi la funzionalità delle impermeabilizzazioni. L’ultimo capitolo raccoglie e riassume le principali normative del settore, con lo scopo di fornire al lettore degli utili riferimenti sul tema. Il testo sarà utile alle imprese generali di costruzioni, agli artigiani edili, ai tecnici di qualunque livello e grado, ai proprietari immobiliari e agli amministratori di condominio. Disponibili in allegato al volume le schede online con funzione di approfondimento delle tematiche già trattate nel volume. Mostrano al lettore alcune situazioni utili da riconoscere e da analizzare, ripetendo concetti già esposti e spiegati in precedenza, completandone la descrizione. Per effettuare l’accesso alle schede:• collegati al sito www.approfondimenti.maggioli.it;• registrati compilando la form e inserendo il codice d’accesso che trovi sul retro del presente cartoncino;• conferma la registrazione seguendo le istruzioni della email che riceverai;• seleziona l’area “Impermeabilizzazione in edilizia” nel sito www.approfondimenti. maggioli.it, inserisci la email appena registrata e accedi al materiale riservato. Marco Argiolas, Tecnico esperto in danni e difetti delle costruzioni specializzato nell’umidità in qualsiasi manifestazione. Svolge attività di ricerca tecnica e scientifica per lo sviluppo di prodotti innovativi contro l’umidità nelle costruzioni. Ha una conoscenza approfondita dei materiali e delle tecniche costruttive, teoriche e pratiche, sia in ambito civile che industriale
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