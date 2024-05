Sanatoria edilizia 2024 e Decreto Salva Casa: un corso online di approfondimento

Come abbiamo visto in questi giorni, il cosiddetto Piano Salva Casa (Decreto 29 maggio 2024, n. 69, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024) è in vigore dal 30 maggio 2024 , e rappresenta una significativa modifica alle norme edilizie (>> qui trovi tutti gli articoli sul tema).



Per approfondire tutti gli aspetti di questa novità, abbiamo organizzato un corso online in diretta che fornisce una panoramica approfondita di questa “Sanatoria 2024”, analizzando i requisiti tecnici, le procedure di sanatoria e altre importanti modifiche strutturali. La prima giornata di corso si terrà il 25 giugno 2024 (ore 14:00-18:00), e la seconda il 20 settembre 2024 (ore 15:00-17:00), e per gli iscritti ci sarà la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni.



Webinar Salva Casa: contenuti e obiettivi Il corso online in diretta – rivolto in particolare ai professionisti tecnici (Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti), agli operatori e tecnici della Pubblica Amministrazione, e agli Avvocati – si pone i seguenti obiettivi: Comprendere le modifiche introdotte dal Decreto Salva Casa e Sanatoria 2024 al Testo Unico dell’Edilizia TUE;

introdotte dal Decreto Salva Casa e Sanatoria 2024 TUE; Esaminare i requisiti tecnici per la sanatoria e le procedure di regolarizzazione delle piccole difformità;

per la sanatoria e le procedure di regolarizzazione delle piccole difformità; Approfondire le tematiche relative alle difformità formali, al cambio di destinazione d’uso e alle modifiche strutturali ;

; Fornire strumenti pratici per gestire e presentare istanze di regolarizzazione in conformità con il decreto Salva Casa 2024.

Ai partecipanti sarà consegnato anche l’ebook Sanatoria edilizia 2024 e Decreto-Salva Casa, ad opera dei docenti del corso Marco Campagna, architetto, e Andrea Di Leo, avvocato (con aggiornamento gratuito dopo la conversione in legge).