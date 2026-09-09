SAIE Bologna 2026: aperte le registrazioni per la nuova edizione

Dal 7 al 10 ottobre 2026 BolognaFiere tornerà a essere punto di incontro per professionisti, imprese e operatori della filiera delle costruzioni in occasione di SAIE – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti.
Sono aperte le registrazioni online per ottenere gratuitamente il biglietto di ingresso alla manifestazione, che per quattro giornate porterà al centro del confronto temi come innovazione tecnologica, evoluzione del cantiere, efficienza energetica e transizione ecologica del patrimonio costruito. SAIE offrirà così agli operatori un’occasione per conoscere nuove soluzioni, approfondire i cambiamenti che stanno interessando il mercato e incontrare aziende e professionisti dell’intera filiera.
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Biglietto gratuito: come partecipare a SAIE Bologna 2026
Ecco le informazioni utili per organizzare la visita:
- Date: da mercoledì 7 a sabato 10 ottobre 2026
- Orari: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 17.30; sabato dalle 9.00 alle 17.00
- Sede: BolognaFiere, ingressi Nord e Ovest Costituzione
- Ingresso: gratuito previa registrazione online
L’ingresso alla manifestazione è riservato agli operatori professionali. Registrandosi sul sito ufficiale di SAIE sarà possibile ricevere via email il biglietto digitale gratuito, valido per tutte e quattro le giornate di fiera >> registrati qui e scarica il biglietto omaggio!
Sei aree per approfondire le trasformazioni del settore
Accanto all’esposizione, SAIE proporrà un percorso articolato in sei aree tematiche, pensate per mettere in relazione tecnologie, applicazioni, competenze ed esperienze concrete. Ogni area sarà animata da un’arena e da un programma di convegni, tavole rotonde, momenti formativi e occasioni di networking.
- ARENA AI, BIM E DIGITAL: sarà dedicata all’evoluzione digitale della progettazione, della costruzione e della gestione delle opere. Aziende tecnologiche, professionisti, associazioni e sviluppatori di soluzioni digitali si confronteranno sull’evoluzione del Building Information Modeling, dell’intelligenza artificiale, dei digital twin e delle nuove tecnologie applicate alla progettazione e al cantiere.
- ARENA COMFORT E FINITURE: sistemi costruttivi, materiali, impianti, involucro edilizio e finiture saranno invece protagonisti dell’ARENA COMFORT E FINITURE. L’area approfondirà tecnologie e soluzioni orientate a migliorare comfort abitativo, efficienza energetica e qualità degli ambienti, attraverso incontri tecnici e casi applicativi sviluppati insieme ad aziende, associazioni e professionisti.
- ARENA SAIE LAB INFRASTRUTTURE E TERRITORI: affronterà le trasformazioni che interessano le grandi opere e la gestione del territorio. Progettazione, realizzazione, manutenzione e monitoraggio delle infrastrutture saranno al centro del confronto, insieme ai temi della sicurezza, della sostenibilità, della resilienza e dell’innovazione tecnologica.
- ARENA SAIE LAB PAVIMENTAZIONI/IMPERMEABILIZZAZIONI: riunirà imprese, associazioni e professionisti attivi nei diversi ambiti applicativi del comparto, dall’edilizia civile e industriale alla logistica, dalle infrastrutture all’impiantistica, fino a sport, sanità e spazi pubblici. Il programma approfondirà innovazione tecnologica, sostenibilità, progettazione, normativa, casi applicativi e nuove esigenze del mercato, favorendo allo stesso tempo il dialogo tra domanda e offerta.
- ARENA SAIE LAB PIANO CASA, PIANO CITTÁ: i temi trattati saranno rigenerazione del patrimonio edilizio, politiche abitative e trasformazione delle città. Uno spazio di confronto tra istituzioni, amministrazioni, imprese, associazioni e professionisti dedicato alle strategie per lo sviluppo urbano, all’edilizia residenziale, alla pianificazione territoriale e all’evoluzione normativa.
- ARENA PREVENZIONE SISMICA E RICOSTRUZIONE: dedicata alla sicurezza e alla resilienza del patrimonio costruito. L’area approfondirà la riduzione del rischio sismico, la riqualificazione strutturale e i processi di ricostruzione, con particolare attenzione agli interventi di consolidamento, alle tecnologie costruttive e alle esperienze maturate sul campo.
Perché visitare SAIE Bologna 2026
Partecipare a SAIE Bologna significa entrare in contatto diretto con la vasta community dell’edilizia e confrontarsi con le aziende leader del mercato. Oltre all’ area espositiva, la fiera offre un fitto programma di convegni formativi, workshop e dimostrazioni dal vivo progettate per fornire risposte concrete alle sfide quotidiane dei progettisti, degli installatori e dei tecnici delle costruzioni.
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