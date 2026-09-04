Cersaie torna a Bologna dal 21 al 25 settembre 2026: le novità e gli eventi in programma

La 43ª edizione di Cersaie, Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno, dal 21 al 25 settembre 2026 fa il suo ritorno presso gli spazi del quartiere fieristico di Bologna con una superficie espositiva di 155 mila metri quadrati.
Vediamo le novità dell’edizione 2026 e i principali appuntamenti in programma (l’ingresso è gratuito previa registrazione online).
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Indice
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Rivestire una scala: progettazione, posa e manutenzione
“Rivestire una scala: progettazione, posa e manutenzione” è il primo manuale tecnico realizzato congiuntamente da AIPPL e ASSOPOSA, due associazioni che rappresentano il mondo della posa dei materiali lignei e ceramici. Il volume nasce dall’esigenza concreta di offrire agli operatori del settore uno strumento pratico, chiaro e aggiornato per affrontare correttamente tutte le fasi del rivestimento di una scala: dalla progettazione alla scelta dei materiali, dalla posa in opera fino alla manutenzione. Un testo pensato per posatori, progettisti e tecnici che ogni giorno lavorano con competenza e passione, spesso “in ginocchio”, per garantire qualità e durata alle superfici. Con schemi, esempi applicativi e riferimenti normativi, questo manuale si propone come riferimento utile e concreto in un ambito in cui, fino ad oggi, mancava una guida specifica.ASSOPOSA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI POSA E INSTALLATORI DI PIASTRELLATURE CERAMICHE è l’associazione nazionale che rappresenta e tutela i professionisti della posa ceramica, con l’obiettivo di qualificare l’intera filiera attraverso percorsi di formazione tecnica e riconoscimento professionale. Sin dalla sua nascita, ASSOPOSA si impegna a elevare gli standard del settore, promuovendo competenze specialistiche e riconoscendo la figura del posatore come parte essenziale della filiera edilizia e valorizzando il personale interno alle showroom con percorsi formativi specifici per migliorare le competenze nella consulenza e nella gestione del cliente.AIPPL – ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO, rappresenta il volto qualificato della professione del posatore. Le Aziende associate rivestono ruoli chiave nella filiera del legno e sono rappresentate da posatori, ma anche punti vendita di parquet, produttori di materiali e soluzioni avanzate per l’attività di posa in opera, isolamento, levigatura, riscaldamento/raffreddamento e manutenzione/restauro. Parlando a tutti gli attori del comparto, l’Associazione è da sempre aperta al confronto, con un’attenzione particolare a chi opera in campo edile – architetti, progettisti, ingegneri, designer – e a chi ‘crede’ nel legno come prodotto da valorizzare anche attraverso la posa.
Autori Vari | Maggioli Editore
Costruire, Abitare, Pensare e Café della Stampa
Cersaie anche quest’anno si conferma come luogo di confronto internazionale sui temi dell’architettura e del design, con il calendario di incontri Costruire, Abitare, Pensare che vede protagonisti alcuni dei più autorevoli progettisti contemporanei e importanti realtà editoriali del settore:
- L’architettura delle infrastrutture, mercoledì 23 settembre alle ore 10.30 presso The Square, in collaborazione con THE PLAN, sulla progettazione della nuova Linea 2 della Metropolitana di Torino, con UNStudio, Infra.To e Settanta7;
- Singolarità italiane, mercoledì 23 settembre alle ore 14.30 presso The Square, in collaborazione con Casabella, con la partecipazione di 13 studi di architettura italiani;
- Lectio Magistralis di Alejandro Aravena, giovedì 24 settembre alle ore 10.30 presso Palazzo dei Congressi, in collaborazione con Interni;
- Conferenza di Annabelle Selldorf, giovedì 24 settembre alle ore 14.00 presso The Square, in collaborazione con Platform;
- Lezione alla Rovescia con Francesco Faccin e Fulvio Irace, venerdì 25 settembre alle ore 10.30 presso Palazzo dei Congressi;
- AER Architettura Emilia Romagna, venerdì 25 settembre alle ore 10.30 presso The Square, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna
Sono previsti poi, nell’ambito dei Café della Stampa (XI edizione), 15 incontri – in programma ogni giorno alle ore 10.30, 12.00 e 15.00 nell’Agorà dei Media (Mall 29/30) –dedicati ai temi di maggiore attualità per il design, l’architettura e l’urbanistica e realizzati in collaborazione con le principali case editrici specializzate italiane. Il filo conduttore dell’edizione 2026 è rappresentato dai diversi modi di abitare, declinati ogni giorno attraverso uno specifico tema:
- Abitare il design, tra funzionalità ed estetica;
- Abitare il tempo libero, dedicato agli spazi per il benessere e per il piacere;
- Abitare la casa, con uno sguardo all’evoluzione dell’ambiente domestico;
- Abitare l’ospitalità, focalizzato sulle strutture ricettive e i modelli dell’accoglienza;
- Abitare la città, dedicato ai progetti e agli interventi nello spazio urbano.
Career Day 2026
Torna poi – giovedì 24 settembre, presso l’ex Galleria d’Arte Moderna del Palazzo dei Congressi di Bologna – anche l’appuntamento dedicato all’incontro tra le nuove generazioni e l’industria ceramica italiana, giunto alla sua III edizione. Sono 25 le aziende ceramiche e i colorifici partecipanti, che incontreranno studenti e laureati attraverso colloqui individuali.
Accanto alle attività di recruiting, l’edizione 2026 si arricchisce con un programma di seminari dedicati all’intelligenza artificiale, ai progetti europei per il settore ceramico e con un laboratorio di orientamento rivolto agli studenti delle quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado.
Città della Posa e formazione per gli addetti a showroom
Cuore pulsante del padiglione interamente dedicato al mondo della posa, sold out per il secondo anno, sarà la Città della Posa, dove ogni giorno Assoposa propone dimostrazioni tecniche sulle grandi lastre ceramiche, rivolte ad architetti, ingegneri e geometri. Una grande area è dedicata alla collaborazione tra Assoposa e Indexlab, con dimostrazioni tecnologiche dedicate all’innovazione dei processi di posa della ceramica.
Anche quest’anno l’evento sarà seguito dall’emittente radiofonica Casa Radio e ampio spazio sarà dedicato a Formedil, con un’area demo animata da una decina di giovani ragazzi al giorno, provenienti dalle Scuole Edili italiane. Infine, verrà allestita un’area di oltre 200 mq per l’iniziativa Cersaie World Tiling Lab, in cui 6 squadre di posatori provenienti da Italia, Svizzera, Danimarca, Marocco, Stati Uniti e Brasile si cimenteranno nella posa di superfici ceramiche per la realizzazione di altrettanti ambienti.
A Cersaie 2026 si inaugura inoltre un nuovo percorso formativo dedicato agli addetti alle vendite degli showroom italiani: nei cinque giorni della manifestazione, infatti, Veronica Verona, fondatrice de L’Accademia dello Showroom, terrà un corso dedicato alle tecniche di vendita dei prodotti premium, alla consulenza evoluta e alla valorizzazione del prodotto, con visite alla Città della Posa per conoscere peculiarità e suggerimenti. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Confindustria Ceramica, ANGAISA, Federcomated e Assoposa.
Premi e premiati 2026
Non mancano poi i premi:
- XXIX Ceramics of Italy Journalism Award, organizzato in collaborazione con MAECI e ICE Agenzia, che sarà assegnato – durante la Conferenza Stampa Internazionale Ceramics of Italy (martedì 22 settembre alle ore 18.00 presso The Square) – al miglior articolo pubblicato dalla stampa estera su Cersaie e sull’industria ceramica italiana, insieme alle tre menzioni d’onore;
- Tiler Award, che sarà assegnato mercoledì 23 settembre presso la Città della Posa, al miglior posatore italiano ed estero;
- XXIX Confindustria Ceramica Distributor Awards 2026, che sarà assegnato giovedì 24 settembre – nel corso della Serata Cersaie ospitata a Palazzo Bevilacqua – ai migliori distributori di Italia, Croazia, Francia e Germania, distintisi per il consolidato rapporto di collaborazione con l’industria ceramica italiana;
- XX Premio Internazionale Ing. Aldo Villa, che sarà assegnato dalla Società Ceramica Italiana giovedì 24 settembre, presso la Sala Italia del Palazzo dei Congressi, a personalità che si sono particolarmente distinte nel mondo della ceramica, per il contributo allo sviluppo del settore e per l’impegno a favore dell’innovazione, della competitività e della valorizzazione del Made in Italy;
- Premi ADI (ADI Cersaie Design Award XII edizione e ADI Exhibit Design Award VII edizione), che saranno assegnati, presso The Square, ai migliori prodotti e ai migliori stand di Cersaie 2026.
Cersaie Disegna La Tua Casa
Infine torna anche l’iniziativa Cersaie Disegna La Tua Casa (XIII edizione) dedicata ai visitatori privati che desiderano ristrutturare o acquistare casa. Nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 settembre (Mall 29/30), i progettisti di 12 tra le principali testate italiane di interior design offrono gratuitamente consulenze personalizzate di progettazione architettonica e interior design, confermando l’attenzione che Cersaie riserva anche ai consumatori finali.
Per ulteriori informazioni
cersaie.it
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