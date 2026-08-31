Procedimenti edilizi e paesaggistici: Corso di Alta Formazione online per la gestione operativa e interpretativa

Gestire correttamente una pratica edilizia significa confrontarsi non soltanto con le norme, ma anche con interpretazioni, responsabilità professionali, procedure amministrative, vincoli, giurisprudenza e prassi degli uffici tecnici.
Da questa esigenza nasce il Corso di Alta Formazione sulla Gestione operativa e interpretativa dei procedimenti edilizi e paesaggistici organizzato da Formazione Maggioli: un percorso online in diretta articolato in 10 appuntamenti, dal 20 ottobre al 9 dicembre 2026 (con registrazioni disponibili per 365 giorni), rivolto sia ai professionisti tecnici sia agli operatori della Pubblica Amministrazione.
L’obiettivo del corso è ridurre le incertezze interpretative nella gestione delle pratiche edilizie, mettendo in relazione teoria giuridica, prassi dei Comuni e realtà operativa del cantiere. Il percorso affronta in modo coordinato le principali questioni che tecnici e funzionari incontrano nell’attività quotidiana, con particolare attenzione ai profili applicativi e ai casi concreti.
Le principali tematiche del corso
Il corso online è rivolto in particolare a Responsabili e tecnici del SUE, personale degli Uffici Tecnici Comunali, funzionari di enti pubblici, progettisti, Direttori dei Lavori, architetti, ingegneri, geometri, avvocati, consulenti e periti tecnici.
Il programma accompagna i partecipanti dalla lettura della normativa alla costruzione del procedimento, fino alla gestione delle criticità più frequenti e dei casi complessi. In particolare, saranno approfonditi:
- interpretazione della normativa edilizia, gerarchia delle fonti e rapporti tra urbanistica, edilizia, paesaggio, sicurezza e disciplina sismica;
- responsabilità di progettista, Direttore dei Lavori e altri soggetti coinvolti nella pratica;
- funzionamento del SUE, istruttoria, conferenza di servizi, silenzio-assenso e rapporti tra amministrazione e privati;
- titoli edilizi, abusi, variazioni essenziali, sanatoria ordinaria e accertamento di conformità ex art. 36-bis;
- stato Legittimo, tolleranze costruttive, difformità ante 1977, cambi di destinazione d’uso e agibilità;
- applicazione operativa delle novità collegate al Salva Casa;
- aspetti paesaggistici, sanatoria in area vincolata e profili sismici;
- orientamenti giurisprudenziali e interpretazioni operative;
- analisi di elaborati progettuali, schemi grafici e quesiti reali;
- laboratorio finale multidisciplinare dedicato alla gestione di casi complessi, tra cui sanatoria condizionata e Stato Legittimo.
Per Architetti e Geometri l’accreditamento CFP è in corso, mentre per gli Ingegneri è prevista l’autocertificazione. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato previo superamento del test finale, e fornito il materiale didattico.
I docenti
Il coordinamento scientifico è affidato a Ermete Dalprato, ingegnere, già dirigente superiore della Pubblica Amministrazione e Direttore scientifico de L’Ufficio Tecnico.
Il corpo docente comprende inoltre Claudio Belcari, Salvatore Di Bacco, Andrea Ferruti, Paola Minetti e Valeria Tarroni, professionisti con competenze ed esperienze maturate nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia, del diritto amministrativo e della Pubblica Amministrazione.
Scopri il programma completo e iscriviti:
Corso di Alta Formazione sulla Gestione operativa e interpretativa dei procedimenti edilizi e paesaggistici
20 Ott 2026 – 09 Dic 2026 10 appuntamenti, ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30
841.80 €
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