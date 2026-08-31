Procedimenti edilizi e paesaggistici: Corso di Alta Formazione online per la gestione operativa e interpretativa

Gestire correttamente una pratica edilizia significa confrontarsi non soltanto con le norme, ma anche con interpretazioni, responsabilità professionali, procedure amministrative, vincoli, giurisprudenza e prassi degli uffici tecnici.

Da questa esigenza nasce il Corso di Alta Formazione sulla Gestione operativa e interpretativa dei procedimenti edilizi e paesaggistici organizzato da Formazione Maggioli: un percorso online in diretta articolato in 10 appuntamenti, dal 20 ottobre al 9 dicembre 2026 (con registrazioni disponibili per 365 giorni), rivolto sia ai professionisti tecnici sia agli operatori della Pubblica Amministrazione.

L’obiettivo del corso è ridurre le incertezze interpretative nella gestione delle pratiche edilizie, mettendo in relazione teoria giuridica, prassi dei Comuni e realtà operativa del cantiere. Il percorso affronta in modo coordinato le principali questioni che tecnici e funzionari incontrano nell’attività quotidiana, con particolare attenzione ai profili applicativi e ai casi concreti.

Le principali tematiche del corso Il corso online è rivolto in particolare a Responsabili e tecnici del SUE, personale degli Uffici Tecnici Comunali, funzionari di enti pubblici, progettisti, Direttori dei Lavori, architetti, ingegneri, geometri, avvocati, consulenti e periti tecnici. Il programma accompagna i partecipanti dalla lettura della normativa alla costruzione del procedimento, fino alla gestione delle criticità più frequenti e dei casi complessi. In particolare, saranno approfonditi: interpretazione della normativa edilizia, gerarchia delle fonti e rapporti tra urbanistica, edilizia, paesaggio, sicurezza e disciplina sismica;

della normativa edilizia, gerarchia delle fonti e rapporti tra urbanistica, edilizia, paesaggio, sicurezza e disciplina sismica; responsabilità di progettista, Direttore dei Lavori e altri soggetti coinvolti nella pratica;

di progettista, Direttore dei Lavori e altri soggetti coinvolti nella pratica; funzionamento del SUE , istruttoria, conferenza di servizi, silenzio-assenso e rapporti tra amministrazione e privati;

, istruttoria, conferenza di servizi, silenzio-assenso e rapporti tra amministrazione e privati; titoli edilizi, abusi , variazioni essenziali, sanatoria ordinaria e accertamento di conformità ex art. 36-bis;

, variazioni essenziali, sanatoria ordinaria e accertamento di conformità ex art. 36-bis; stato Legittimo , tolleranze costruttive, difformità ante 1977, cambi di destinazione d’uso e agibilità;

, tolleranze costruttive, difformità ante 1977, cambi di destinazione d’uso e agibilità; applicazione operativa delle novità collegate al Salva Casa ;

; aspetti paesaggistici , sanatoria in area vincolata e profili sismici;

, sanatoria in area vincolata e profili sismici; orientamenti giurisprudenziali e interpretazioni operative;

e interpretazioni operative; analisi di elaborati progettuali , schemi grafici e quesiti reali;

, schemi grafici e quesiti reali; laboratorio finale multidisciplinare dedicato alla gestione di casi complessi, tra cui sanatoria condizionata e Stato Legittimo. Per Architetti e Geometri l’accreditamento CFP è in corso, mentre per gli Ingegneri è prevista l’autocertificazione. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato previo superamento del test finale, e fornito il materiale didattico.

I docenti Il coordinamento scientifico è affidato a Ermete Dalprato, ingegnere, già dirigente superiore della Pubblica Amministrazione e Direttore scientifico de L’Ufficio Tecnico. Il corpo docente comprende inoltre Claudio Belcari, Salvatore Di Bacco, Andrea Ferruti, Paola Minetti e Valeria Tarroni, professionisti con competenze ed esperienze maturate nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia, del diritto amministrativo e della Pubblica Amministrazione.