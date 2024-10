SAIE 2024: quattro percorsi tematici tra innovazione e sostenibilità

Tutto pronto a Bologna per la 57esima edizione di SAIE, la Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, che come abbiamo visto è in programma dal 9 al 12 ottobre 2024 a BolognaFiere.



Con le sue 29 iniziative speciali e i suoi 232 convegni formativi, la manifestazione fornirà spunti di riflessione, momenti di formazione e opportunità di networking a tutti gli addetti ai lavori. Lo spazio espositivo è caratterizzato da quattro saloni tematici sinergici: Progettazione, Edilizia, Impianti, Servizi e Media. Quattro anche i percorsi tematici che permetteranno di scoprire le novità e le innovazioni del mercato: SAIE Infrastrutture, SAIE Sostenibilità, SAIE Persone al Centro e SAIE Innovazione.



Percorsi tematici SAIE 2024 Ogni percorso tematico includerà nuove soluzioni di prodotto, aree dimostrative, piazze d’eccellenza, e sessioni convegnistiche verticali per aggiornare gli addetti ai lavori sulle nuove tendenze in corso e approfondire le tematiche cruciali della filiera: cantiere, efficienza energetica, digitalizzazione, integrazione edificio-impianto, transizione ecologia, nuove esigenze dell’abitare e del costruire, PNRR e bonus edilizi.



SAIE Bologna sarà infatti il luogo ideale per ampliare le proprie conoscenze in merito agli ultimi prodotti posizionati sul mercato, rafforzare le competenze e stringere nuove relazioni commerciali, consolidando nel frattempo quelle già esistenti.

SAIE Persone al Centro L’attuale carenza di manodopera e di competenze rende particolarmente importante il percorso SAIE Persone al Centro, che ha come focus proprio lo sviluppo delle competenze degli operatori dell’edilizia e delle costruzioni. Ne sono esempi la finale della gara nazionale di arte muraria Ediltrophy di FORMEDIL, che si svolgerà in fiera sabato 12 ottobre, e la premiazione del Cassa Edile Award con CNCE. A tutto ciò si aggiungono lo Store Innovation Award 2024, realizzato in collaborazione con la rivista Il Commercio Edile, e le Aree dimostrative Posa e verifica e Sicurezza e Lavori in Quota – Sicurpal, quest’ultima dedicata a illustrare le metodologie sicure per il lavoro in quota.

SAIE Sostenibilità Ampio spazio anche alle esigenze ambientali con SAIE Sostenibilità, percorso tematico costituito da specifiche piazze di approfondimento, focalizzate sulle migliori scelte per la tutela dell’ambiente costruito. Tra queste spicca Piazza Efficientamento Energetico, che integrerà i processi costruttivi con gli impianti tecnici per rispondere alle nuove richieste di riqualificazione e ristrutturazione stimolate dai Bonus edilizi e dalle direttive UE.



Seguiranno SAIE Serramenti, il nuovo focus Piazza Finiture Tecniche e Colore powered by SelExpò, Piazza Sismica ISI, Piazza Cantiere del Restauro in collaborazione con Assorestauro, Piazza CasaClima Village, Piazza Alluminio in Edilizia, Piazza Ceramica e Laterizio con Confindustria Ceramica, Piazza impianti A.I.M.I e Area dimostrativa SAIE Impianti.

SAIE Infrastrutture Prosegue il percorso SAIE Infrastrutture, la vetrina delle eccellenze progettuali in ambito di ponti, viadotti, strade e reti ferroviarie. All’interno verranno raccontati lo stato di avanzamento dei cantieri e le innovazioni tecnologiche utili per lo sviluppo dei progetti. Inoltre, il settore del Calcestruzzo avrà la sua valorizzazione grazie all’area espositiva specifica e ad eventi organizzati nell’Arena e Area dimostrativa di SAIE InCalcestruzzo, mentre, sempre nel percorso SAIE Infrastrutture, si terrà anche la quarta edizione del Forum Nazionale Massetti e Pavimenti a cura di Conpaviper. Per la prima volta poi SAIE ospiterà la Scuola di Ingegneria strutturale – ReLUIS (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e Strutturale), un’iniziativa che prevede Key Lecture con alcuni dei migliori docenti sulle materie trattate.

SAIE Innovazione A completare il quadro dei percorsi di SAIE 2024 sarà SAIE Innovazione, dedicato ai temi della digitalizzazione, innovazione tecnologica, progettazione parametrica, trasformazione digitale e intelligenza artificiale. Molte sono le iniziative in programma, da Piazza Digitalizzazione ASSOBIM e Piazza del software tecnico AIST all’area coordinata da Indexlab – Laboratorio del Politecnico di Milano sull’uso dell’IA nelle costruzioni. A queste si aggiungono l’area WASP Live Printing: Stampa 3D per l’edilizia, IHCUBE – Digital Italian Hub for Construction and Built Environment, coordinato da Ance, e l’ambito espositivo SAIE Macchine e Attrezzature. Chiudono il percorso tematico Piazza DIARS: Diagnostica applicata al Restauro e al Risanamento Strutturale e il contest BIM&DIGITAL Award, volto a premiare i progetti BIM e digitali più innovativi.

