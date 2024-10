SAIE 2024 chiude con successo: crescita di presenze e di espositori

Grande successo per l’ultima edizione di SAIE – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, che si è conclusa sabato scorso a Bologna con un’ottima partecipazione di professionisti e operatori del settore: i partecipanti sono stati 40.277, con un aumento del +7% rispetto all’edizione del 2022; in crescita anche le aziende espositrici, che quest’anno sono state 560, con un aumento del 30% rispetto al 2022.



Questi dati, uniti anche al numero di associazioni partner – arrivato quest’anno a quota 48 – confermano SAIE come la manifestazione fieristica di riferimento per la filiera delle costruzioni. L’anno prossimo SAIE si terrà a Bari – dal 23 al 25 ottobre 2025 alla Nuova Fiera del Levante – per poi fare ritorno a Bologna nel 2026.



Suggeriamo: FORMATO CARTACEO La Patente a Punti nei Cantieri edili La Patente a Crediti nei cantieri o, meglio, il “sistema di qualificazione delle imprese” è un efficace metodo di accreditamento delle imprese più virtuose in termini prevenzionistici. Con la pubblicazione del decreto 18 settembre 2024, n. 132, il sistema (in vigore dal 1° ottobre 2024) impone ad imprese, lavoratori autonomi, datori di lavoro e responsabili della sicurezza di porre in essere tutte le attività di controllo e monitoraggio per garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Questo testo rappresenta le “istruzioni d’uso” necessarie per gestire con efficacia l’applicazione della nuova disposizione normativa e fornisce un supporto per affrontare le criticità presenti nel testo di legge. Il testo propone l’analisi della normativa e come attivare e gestire la patente a punti; contiene la lista completa delle conformità e le indicazioni delle responsabilità in capo ai diversi attori coinvolti (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore autonomo). Completa il testo un comodo file excel di uso operativo con il gestore/contatore delle decurtazioni. Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro. Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2024 22.80 € Scopri di più

SAIE 2024: tanti gli studi presentati in fiera Nel corso di SAIE 2024 sono stati presentati vari studi e analisi dedicati al comparto delle costruzioni. Di rilevo la presentazione – durante il convegno inaugurale – del Rapporto Federcostruzioni che ha analizzato lo stato di salute del settore. In evidenza i numeri positivi del 2023: il valore della produzione ha toccato i 624 miliardi di euro (+6,9% in valori correnti rispetto al 2022) e l’occupazione è aumentata di 76mila unità (+2,5%), portando i lavoratori delle costruzioni a quota 3,1 milioni. Tra gli altri, erano presenti all’inaugurazione la Presidente di Federcostruzioni, Paola Marone, e la Presidente ANCE Federica Brancaccio, che hanno discusso della nuova Legge di Bilancio che sarà varata a fine anno ed evidenziato l’importanza di investire nel settore per favorire la crescita e l’occupazione.



Argomenti fondamentali anche per il territorio dell’Emilia-Romagna, ulteriormente approfonditi in occasione dell’Assemblea Pubblica di ANCE Emilia Area Centro, ospitata nell’ambito di SAIE. Durante l’evento è stato presentato uno studio condotto dal CRESME sulla filiera locale delle costruzioni, da cui è emerso che gli investimenti nell’area territoriale di Bologna, Modena e Ferrara hanno raggiunto quota 9 miliardi di euro, pari al 44% del totale regionale. Il secondo giorno di fiera è stato inoltre presentato l’ultimo Osservatorio SAIE in collaborazione con Nomisma, che ha evidenziato la crescita dell’occupazione del 3,9% annuo dal 2019, con una media di addetti per impresa passati da 13 nel 2019 a 16 nel 2023.

Istituzioni, associazioni e aziende a confronto: il meglio dei 232 convegni di SAIE 2024 Tra i 232 convegni che hanno animato l’edizione 2024, da sottolineare l’incontro organizzato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti che, attraverso voci autorevoli, ha analizzato nel dettaglio il nuovo Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione. Con questa tavola rotonda, i protagonisti del comparto hanno aperto un dialogo tra istituzioni e industria, affrontando insieme i temi fondamentali per orientare il mercato interno e contribuire alle politiche industriali future.



Grande riscontro anche per il convegno organizzato da Fondazione Inarcassa dedicato alla tutela del patrimonio edilizio, con un approfondimento sul ruolo del fascicolo del fabbricato. Durante la conferenza è intervenuto, tra gli altri, Galeazzo Bignami, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“La 57esima edizione di SAIE ha confermato ancora una volta l’importanza strategica e la rappresentatività della manifestazione per l’intera filiera delle costruzioni – ha dichiarato Emilio Bianchi, Direttore Generale di SAIE. L’alternanza annuale tra Bologna e Bari ci permette di intercettare le esigenze di un settore in continua evoluzione. In questi quattro giorni a SAIE 2024 abbiamo offerto una panoramica completa sulle innovazioni e le tendenze che stanno plasmando il futuro del comparto, dall’intelligenza artificiale alla transizione ecologica, coinvolgendo i principali protagonisti del mercato e raggiungendo finalmente anche l’interesse delle aziende impiantistiche. (…) Torneremo a Bari l’anno prossimo con la coerenza del progetto e questo specifico obiettivo: dare il nostro contributo per creare e consolidare nuove opportunità per il mercato e agevolare la crescita e l’innovazione all’interno della filiera.”



“Siamo davvero soddisfatti del successo di questa edizione di SAIE – ha affermato Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. La qualità degli espositori e dei visitatori che abbiamo potuto incontrare in Fiera confermano che SAIE è una piattaforma consolidata capace di orientare gli operatori dell’edilizia attraverso i tumultuosi cambiamenti normativi e le innovazioni di mercato. Chi ha avuto l’opportunità di partecipare ai tanti momenti di approfondimento e formazione promossi dalle associazioni di categoria e dalle istituzioni, sono certo che abbia lasciato Bologna con un patrimonio di nuove conoscenze e competenze. SAIE è un bellissimo esempio di ciò che deve essere una Fiera: business, relazioni forti e formazione”.



Per ulteriori informazioni

saiebologna.it