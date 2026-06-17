RÖFIX OUTSAND: la sabbia polimera per fughe durevoli nelle pavimentazioni esterne

Nella posa e nella manutenzione delle pavimentazioni esterne, la sigillatura delle fughe è un aspetto determinante per la stabilità, la durabilità e la corretta gestione delle superfici soggette agli agenti atmosferici. Acqua, gelo, vento, erosione e pulizia meccanica possono infatti compromettere nel tempo la continuità delle fughe, favorendo anche la crescita di erbacce o la presenza di insetti.



Tra le soluzioni innovative per la posa e la manutenzione di pavimentazioni in pietra naturale o calcestruzzo si inserisce RÖFIX OUTSAND, la nuova sabbia polimera per fughe pensata per garantire pavimentazioni esterne stabili e durature. Grazie alla sua formulazione avanzata, offre una sigillatura efficace, resistente alle intemperie e all’erosione. Ideale per viali, piazze e marciapiedi, assicura un risultato professionale e duraturo, sia in nuove realizzazioni sia in interventi di ristrutturazione.



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RÖFIX OUTSAND: utilizzo L’utilizzo di RÖFIX OUTSAND è estremamente intuitivo: la sabbia viene applicata e compattata a secco, quindi inumidita con acqua per attivare il legante polimerico che, una volta asciutto, indurisce stabilmente. Già dopo 24 ore dalla bagnatura, la superficie è in grado di resistere anche a piogge improvvise, riducendo al minimo i rischi di danneggiamento e interruzione dei lavori.

RÖFIX OUTSAND: prestazioni Dal punto di vista prestazionale, RÖFIX OUTSAND offre diversi vantaggi: innanzitutto ostacola quasi completamente la proliferazione di erbacce e la formazione di nidi di insetti, due problematiche molto comuni per le pavimentazioni esterne. Inoltre, la sua formulazione la rende resistente agli agenti atmosferici e ai processi erosivi causati da acqua, gelo, vento e pulizia meccanica.



Un ulteriore punto di forza è la flessibilità nel tempo: il materiale è infatti capace di compensare i naturali movimenti delle lastre o dei blocchi, mantenendo la stabilità delle fughe. RÖFIX OUTSAND utilizza materie prime pregiate costituite da un legante polimerico, sabbie selezionate e additivi specifici che ne migliorano la lavorabilità.



Grazie a queste caratteristiche, RÖFIX OUTSAND è particolarmente indicata per la sigillatura di fughe larghe in lastre di pietra naturale, elementi in calcestruzzo e pavimentazioni in selciato posate su letto di sabbia o pietrisco non legato. Le applicazioni tipiche comprendono ingressi carrabili, aree di parcheggio, rampe, marciapiedi, piazze e zone pedonali, tutte situazioni soggette a un transito di livello medio. RÖFIX OUTSAND rappresenta quindi una soluzione affidabile e moderna per la posa di pavimentazioni durevoli, unendo facilità di applicazione e resistenza nel tempo.



Per ulteriori informazioni

roefix.it

Suggeriamo: VOLUME Danni e difetti delle pavimentazioni da esterno e da interno Questo manuale descrive le possibili patologie riferite alle pavimentazioni da esterno e da interno offrendo una panoramica generale su metodologie progettuali e di intervento. La scelta di una pavimentazione deve essere la naturale conclusione di un processo decisionale che analizzi diversi aspetti.La finalità di questo libro è quella di descrivere danni e difetti per saper prevenire, riconoscere e risolvere le problematiche che possono manifestarsi nel breve e lungo termine.Progettare in modo lungimirante significa investire sulla sicurezza ed essere consapevoli che ogni pavimentazione rappresenta un elemento di permanenza.Nel libro si illustrano i principali materiali attualmente utilizzati rendendo il lettore consapevole che non esiste una pavimentazione perfetta ma solo quella che si adatta meglio ad un particolare contesto e funzione.Si focalizza l’attenzione verso una metodologia progettuale e di posa attenta e responsabile. Valorizzare il benessere abitativo o lavorativo all’interno degli ambienti passa attraverso accorgimenti utili che vengono inseriti nel corso della trattazione. Nel libro è presente una ricca rassegna di fotografie di patologie edilizie, di pavimentazioni esistenti e di materiali generici attualmente sul mercato. Un capitolo è interamente dedicato alla manutenzione che garantisce continuità di esercizio e cura del bene.Sono stati descritti nell’opera anche i rivestimenti verticali in quanto significativi per fornire un’argomentazione completa.Monja MariniIngegnere nel settore civile e ambientale. Ha svolto il percorso universitario in Ingegneria Edile Architettura presso l’Università degli Studi di Pavia ottenendo la laurea magistrale nel 2005. Appassionata di architettura e benessere abitativo svolge la propria attività nel territorio milanese e lombardo occupandosi in particolare di progettazione edilizia e comunicazione tecnica. Monja Marini | Maggioli Editore 2019 27.55 € Scopri di più