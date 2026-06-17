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RÖFIX OUTSAND: la sabbia polimera per fughe durevoli nelle pavimentazioni esterne

La sigillatura delle fughe incide sulla stabilità e sulla durabilità delle pavimentazioni esterne. Dalla resistenza a gelo, acqua ed erosione fino al controllo della crescita di erbacce e insetti, ecco le caratteristiche da ricercare e la soluzione proposta da RÖFIX OUTSAND per interventi nuovi o di riqualificazione.

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Nella posa e nella manutenzione delle pavimentazioni esterne, la sigillatura delle fughe è un aspetto determinante per la stabilità, la durabilità e la corretta gestione delle superfici soggette agli agenti atmosferici. Acqua, gelo, vento, erosione e pulizia meccanica possono infatti compromettere nel tempo la continuità delle fughe, favorendo anche la crescita di erbacce o la presenza di insetti.

Tra le soluzioni innovative per la posa e la manutenzione di pavimentazioni in pietra naturale o calcestruzzo si inserisce RÖFIX OUTSAND, la nuova sabbia polimera per fughe pensata per garantire pavimentazioni esterne stabili e durature. Grazie alla sua formulazione avanzata, offre una sigillatura efficace, resistente alle intemperie e all’erosione. Ideale per viali, piazze e marciapiedi, assicura un risultato professionale e duraturo, sia in nuove realizzazioni sia in interventi di ristrutturazione.

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Indice

RÖFIX OUTSAND: la sabbia polimera per fughe durevoli nelle pavimentazioni esterne Verpackungsbild RoFIX OUTSAND Screen 1

RÖFIX OUTSAND: utilizzo

L’utilizzo di RÖFIX OUTSAND è estremamente intuitivo: la sabbia viene applicata e compattata a secco, quindi inumidita con acqua per attivare il legante polimerico che, una volta asciutto, indurisce stabilmente. Già dopo 24 ore dalla bagnatura, la superficie è in grado di resistere anche a piogge improvvise, riducendo al minimo i rischi di danneggiamento e interruzione dei lavori.

RÖFIX OUTSAND: la sabbia polimera per fughe durevoli nelle pavimentazioni esterne Pavimentazione Outsand

RÖFIX OUTSAND: prestazioni

Dal punto di vista prestazionale, RÖFIX OUTSAND offre diversi vantaggi: innanzitutto ostacola quasi completamente la proliferazione di erbacce e la formazione di nidi di insetti, due problematiche molto comuni per le pavimentazioni esterne. Inoltre, la sua formulazione la rende resistente agli agenti atmosferici e ai processi erosivi causati da acqua, gelo, vento e pulizia meccanica.

Un ulteriore punto di forza è la flessibilità nel tempo: il materiale è infatti capace di compensare i naturali movimenti delle lastre o dei blocchi, mantenendo la stabilità delle fughe. RÖFIX OUTSAND utilizza materie prime pregiate costituite da un legante polimerico, sabbie selezionate e additivi specifici che ne migliorano la lavorabilità.

Grazie a queste caratteristiche, RÖFIX OUTSAND è particolarmente indicata per la sigillatura di fughe larghe in lastre di pietra naturale, elementi in calcestruzzo e pavimentazioni in selciato posate su letto di sabbia o pietrisco non legato. Le applicazioni tipiche comprendono ingressi carrabili, aree di parcheggio, rampe, marciapiedi, piazze e zone pedonali, tutte situazioni soggette a un transito di livello medio. RÖFIX OUTSAND rappresenta quindi una soluzione affidabile e moderna per la posa di pavimentazioni durevoli, unendo facilità di applicazione e resistenza nel tempo.

Per ulteriori informazioni
roefix.it

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