Piattaforme elevatrici esterne: normativa EN 81-41, iter edilizio e agevolazioni fiscali

L’installazione di una piattaforma elevatrice esterna è una delle soluzioni più ricercate per superare i dislivelli di accesso agli edifici – gradini all’ingresso, rampe di accesso al giardino, terrazzo rialzato – senza interventi strutturali invasivi sull’edificio.



Rispetto all’installazione interna, la variante esterna presenta però specificità normative e procedurali che il tecnico deve conoscere con precisione per evitare criticità in fase autorizzativa e per garantire al committente l’accesso alle agevolazioni fiscali previste.



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Quando serve una piattaforma elevatrice esterna: casi d’uso e vincoli La piattaforma elevatrice esterna è la soluzione indicata quando il dislivello da superare si trova all’esterno dell’involucro edilizio: gradini di accesso al portone, scalinate esterne, accesso a terrazze o giardini rialzati. In questi casi, l’installazione interna non è praticabile e la rampa – alternativa più semplice – può essere inattuabile per ragioni di spazio, pendenza o impatto sul percorso pedonale.



Gli aspetti principali da valutare in fase di sopralluogo preliminare sono: la presenza di vincoli paesaggistici o di tutela storico-architettonica sull’edificio, la visibilità dell’impianto dallo spazio pubblico (che determina l’eventuale richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata), e la disponibilità di spazio per l’ancoraggio della struttura al suolo e alla parete dell’edificio. Quest’ultimo aspetto è determinante per la scelta del sistema strutturale, autoportante o vincolato alla facciata.

Normativa tecnica: EN 81-41 e differenze con le installazioni interne Le piattaforme elevatrici esterne rientrano nel campo di applicazione della norma europea EN 81-41, che definisce i requisiti di sicurezza per piattaforme con velocità massima di 0,15 m/s. Rispetto alle installazioni interne, la norma prevede requisiti aggiuntivi specifici per l’uso in ambienti esposti: Grado di protezione IP adeguato all’esposizione ad acqua e polvere

Materiali con trattamento anticorrosione per tutte le parti metalliche strutturali

Sistema di drenaggio per evitare ristagni d’acqua sulla piattaforma

Range di temperatura di funzionamento esteso rispetto ai modelli per uso interno

Protezioni aggiuntive per i comandi e i sensori di sicurezza La conformità alla norma EN 81-41, insieme alla rispondenza al D.M. 236/1989, deve essere attestata dall’installatore con apposita dichiarazione tecnica. Questa documentazione è obbligatoria sia per accedere al Bonus Ristrutturazione sia per l’applicazione dell’IVA agevolata al 4%.

Iter edilizio: CILA, permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica Sul piano edilizio, le piattaforme elevatrici esterne si distinguono da quelle interne per il regime autorizzativo applicabile. L’installazione esterna può configurare una modifica dei prospetti o della sagoma edilizia, con conseguente necessità di titolo abilitativo. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia, Milano, n. 6/2012), la posa di una piattaforma elevatrice esterna richiede generalmente la CILA, e in alcuni casi il permesso di costruire se l’intervento incide significativamente sulla sagoma o sul volume dell’edificio.



Per l’autorizzazione paesaggistica, il riferimento è il DPR 31/2017: l’installazione di una piattaforma elevatrice esterna visibile dallo spazio pubblico richiede l’autorizzazione paesaggistica semplificata (allegato B). In assenza di vincoli paesaggistici, questa procedura è tipicamente gestita con una CILA. Il tecnico deve verificare caso per caso la presenza di vincoli territoriali (D.Lgs. 42/2004) che potrebbero imporre procedure più complesse.

La piattaforma elevatrice esterna Stannah Surface: caratteristiche costruttive Tra le soluzioni disponibili per uso esterno nel mercato italiano, la piattaforma elevatrice esterna Stannah Surface si distingue per una caratteristica progettuale originale: la piattaforma si trasforma da scala a piattaforma, integrando gradini e funzione elevatrice in un’unica struttura modulare. È disponibile in quattro larghezze standard e otto dimensioni personalizzabili, con gradini e corrimano in materiali selezionabili per l’integrazione estetica con l’ambiente esterno. La struttura è progettata per resistere alle sollecitazioni ambientali tipiche dell’uso esterno e rispetta i requisiti della norma EN 81-41.



Questo tipo di soluzione è particolarmente indicato quando si vuole evitare la presenza di una struttura aggiuntiva accanto alla scala esistente, integrando invece le due funzioni – scala e piattaforma – in un unico elemento architettonico. La scelta si rivela efficace soprattutto in contesti dove l’impatto visivo è un vincolo rilevante, come negli edifici con facciate vincolate o con elevate prescrizioni estetiche da parte del regolamento edilizio locale.

IVA al 4% e bonus ristrutturazioni: agevolazioni applicabili L’IVA agevolata al 4% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche si applica anche alle piattaforme elevatrici esterne, a condizione che l’intervento rispetti i requisiti tecnici del D.M. 236/1989 attestati da asseverazione tecnica. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione non è legata allo status soggettivo del committente (disabilità) ma alle caratteristiche oggettive dell’intervento. Non è quindi necessaria la certificazione di disabilità per beneficiarne.



Il Bonus Ristrutturazioni si applica in parallelo: per l’abitazione principale la detrazione IRPEF è del 50%, per gli altri immobili del 36%, con un massimale di 96.000 euro per unità immobiliare e restituzione in 10 quote annuali. I due benefici non si escludono a vicenda: l’IVA agevolata riduce il costo di acquisto, mentre la detrazione IRPEF si calcola sull’importo effettivamente pagato (già comprensivo dell’IVA al 4%). Il pagamento deve avvenire tramite bonifico parlante con causale specifica per le detrazioni fiscali (art. 16-bis TUIR), con indicazione del codice fiscale del beneficiario e della partita IVA dell’impresa installatrice. Per i tecnici che redigono la documentazione tecnica di asseverazione, è importante che la dichiarazione di conformità al D.M. 236/1989 faccia esplicito riferimento ai parametri dimensionali e funzionali soddisfatti dall’intervento – larghezza della piattaforma, portata, dotazioni di sicurezza – e non si limiti a un generico rinvio normativo. L’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che l’asseverazione deve attestare il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non solo di alcuni. Un aspetto spesso trascurato nella consulenza alla committenza riguarda la cumulabilità delle agevolazioni: l’IVA al 4% si applica all’importo totale fatturato, mentre la detrazione si calcola sull’importo effettivamente pagato – che include già l’IVA agevolata. I due benefici non si escludono a vicenda e la loro combinazione riduce in modo significativo il costo netto dell’intervento per il committente privato. Alcune Regioni – tra cui l’Emilia-Romagna – hanno attivato in passato contributi aggiuntivi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, cumulabili con le agevolazioni nazionali. Il tecnico che assiste la committenza dovrebbe sempre verificare la disponibilità di misure regionali aggiornate prima di definire il piano economico dell’intervento: in alcuni casi il risparmio complessivo può risultare molto significativo rispetto al costo totale dell’installazione.

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