CCNL studi professionali: firmato il rinnovo

Nella serata del venerdì 16 febbraio 2024, le organizzazioni sindacali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, insieme a Confprofessioni per la parte datoriale, hanno finalmente firmato l’ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) degli studi professionali. Questo contratto, scaduto nel 2018, ha una durata triennale e coinvolge circa un milione di lavoratori in questo settore.



La lunga e complessa trattativa è stata resa ancor più difficile a causa del contesto economico e sociale condizionato dalla pandemia e dalle spinte inflattive causate dalle crisi internazionali che hanno fortemente colpito gli studi professionali. Nonostante ciò, le parti coinvolte sono riuscite a raggiungere un accordo soddisfacente che tiene conto delle esigenze sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro.



Le novità previste con il rinnovo CCNL studi professionali L’ipotesi di rinnovo del CCNL introduce nuove disposizioni, tra cui una disciplina dell’apprendistato nelle sue tre tipologie, mirando a rendere più dinamico l’accesso dei giovani al mercato del lavoro. Un impegno significativo è stato dedicato alla bilateralità per rafforzare il welfare a sostegno dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore. Un elemento rilevante è la focalizzazione sulla prevenzione, con l’introduzione di una giornata di permesso per effettuare visite e check-up.



Inoltre, le parti coinvolte hanno deciso di aggiornare la disciplina degli istituti contrattuali, adeguandoli alle recenti novità normative. In particolare, è stata prevista l’introduzione di causali che consentono una durata del rapporto di lavoro superiore a 12 mesi. Questa modifica mira a garantire maggiore flessibilità e adattabilità alle esigenze in evoluzione del mercato del lavoro.