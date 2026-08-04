Nuova passerella pedonale a Linate: completato il varo del collegamento tra parcheggio P4, M4 e aeroporto

Si è conclusa nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto una delle fasi più delicate dell’intervento destinato a migliorare i collegamenti pedonali dell’aeroporto di Milano Linate. SAIMP ha infatti completato, per conto di SEA Aeroporti di Milano, il varo della nuova passerella pedonale tra il parcheggio P4 e la stazione M4/aerostazione di Milano Linate. La struttura consentirà ai passeggeri di spostarsi direttamente dal parcheggio alla metropolitana e al terminal aeroportuale, superando in sicurezza la viabilità sottostante.

La complessità di un’opera infrastrutturale non dipende soltanto dalle caratteristiche ingegneristiche della struttura, ma anche dalla capacità di gestire con precisione vincoli, interferenze e procedure operative. In contesti ad altissimo traffico come quello dell’aeroporto di Linate, la pianificazione preventiva e il coordinamento tra imprese, enti e gestori dell’infrastruttura diventano elementi decisivi. Vediamo come è stato portato avanti questo intervento.



>> Ti interessano articoli come questo? Ricevili direttamente

Una guida tecnico-operativa per governare l’intelligenza artificiale nei processi di rilievo, modellazione e analisi strutturale. Il volume accompagna il professionista dalla nuvola di punti alla costruzione di modelli parametrici HBriM/InfraBIM e FEM, con workflow verificabili, tracciabili e pronti per l’uso su strutture e infrastrutture.L’intelligenza artificiale sta entrando in modo decisivo nella progettazione strutturale e nella gestione delle infrastrutture esistenti. Per trasformarla in uno strumento realmente utile al lavoro tecnico, però, non bastano automatismi generici: servono procedure controllabili, dati validati e modelli coerenti con le responsabilità dell’ingegnere.Manuale tecnico di AI per l’ingegneria civile propone un workflow end-to-end che parte dal rilievo 3D e arriva alla generazione di modelli informativi e di calcolo. Il percorso comprende acquisizione e gestione delle nuvole di punti, segmentazione, classificazione tramite Machine Learning e Deep Learning, modellazione parametrica in Rhinoceros/Grasshopper, interoperabilità IFC 4.3 e integrazione con solutori FEM.L’opera mette al centro qualità, riproducibilità e tracciabilità: metriche di accuratezza, protocolli QA/QC, versionamento, MLOps e gestione dei metadati consentono di documentare ogni passaggio del processo e ridurre il rischio di decisioni basate su modelli non verificati.Vantaggi chiave Fornisce un metodo completo per passare dalla Point Cloud grezza a modelli HBriM/InfraBIM e mesh FEM utilizzabili in ambito professionale. Integra Python, librerie open-source, Machine Learning, Deep Learning e procedure di automazione applicate alle nuvole di punti 3D. Approfondisce Random Forest, PointNet/PointNet++, segmentazione, feature geometriche e radiometriche, validazione e confronto dei risultati. Aiuta a costruire processi “zero black box”, con controllo dell’ingegnere su dati, algoritmi, metriche e criteri di qualità. Collega rilievo 3D, modellazione parametrica, interoperabilità IFC 4.3, Digital Twin e FEM in una catena metodologica unica. Supporta attività di manutenzione programmata e predittiva, valutazione del rischio e gestione del ciclo di vita di ponti e infrastrutture. Include formule, diagrammi, procedure operative e snippet Python per rendere il workflow replicabile e trasferibile. Contenuti principali Fondamenti di elaborazione 3D, gestione delle nuvole di punti e primi passi con Python. Acquisizione LiDAR, formati LAS/E57, mesh/NURBS, IFC 4.3 e pipeline di Object Detection. Segmentazione 3D con RANSAC, DBSCAN/HDBSCAN, region growing, KD-Tree, Octree e voxel. Classificazione supervisionata con Random Forest, metriche di valutazione, confusion matrix e persistenza del modello. Deep Learning su nuvole di punti con PointNet/PointNet++ e pipeline dati. Digital Twin, reverse engineering, manutenzione predittiva e integrazione con modelli infrastrutturali. Software e workflow per Rhinoceros, Grasshopper, BrIM/HBIM, FEM e soluzioni interoperabili. Meshing scan-to-FEM, criteri di qualità, convergenza, integrazione BrIM-FEM e linee guida operative. Porta l’AI dentro i processi di ingegneria civile con un metodo tecnico, verificabile e replicabile. Acquista ora il volume e costruisci workflow più affidabili per rilievo, modellazione, analisi e gestione delle infrastrutture.

La struttura è stata interamente costruita a pie d’opera , all’interno dell’area di cantiere prospiciente la stazione della linea M4. Questa soluzione, adottata per ragioni tecniche, logistiche e di sicurezza , ha richiesto una progettazione particolarmente accurata delle successive operazioni di movimentazione, sollevamento e posa.

La nuova passerella dell’aeroporto di Linate si sviluppa per oltre 70 metri ed è sostenuta da due pile in cemento armato alte circa sei metri .

L’intera sequenza operativa è stata definita anticipatamente, con particolare attenzione alla sicurezza , alla precisione delle movimentazioni e al coordinamento tra le diverse squadre coinvolte.

In una prima fase, la passerella è stata movimentata mediante carrelli speciali . Successivamente, la struttura è stata sollevata e posizionata in quota attraverso l’impiego simultaneo di due autogrù , ciascuna della capacità a terra rispettivamente di 400 e 500 tonnellate.

Il varo è stato eseguito durante la notte , con l’aerostazione chiusa al pubblico e al traffico aereo, sfruttando una finestra operativa particolarmente limitata.

Tutte le attività sono state pianificate nel rispetto delle indicazioni ENAC e delle procedure aeroportuali , considerando sia le limitazioni connesse al traffico aereo sia le possibili interferenze con le principali direttrici di accesso allo scalo e ai Comuni di Novegro e Segrate. Ecco alcune immagini dell’intervento:

A rendere particolarmente complesso l’intervento è stato anche il contesto aeroportuale nel quale si trova il cantiere. La passerella è infatti situata in prossimità dell’asse di decollo della pista dell’aeroporto di Linate , all’interno di un’area soggetta a stringenti prescrizioni operative e autorizzative.

La realizzazione della passerella pedonale di Linate conferma il ruolo di SAIMP come partner specializzato nella costruzione e nella messa in opera di strutture complesse . Alle competenze costruttive, l’impresa affianca capacità organizzative ed esecutive che risultano determinanti nella gestione di interventi caratterizzati da vincoli tecnici, logistici e operativi, come quelli presenti all’interno di un’infrastruttura aeroportuale.

“Il successo del varo è il frutto di mesi di preparazione e di un’attenta attività di ingegnerizzazione dell’intervento ”, spiega Walter Vismara , Direttore Tecnico di SAIMP. “Ogni passaggio è stato studiato nel dettaglio e finalizzato con i tecnici di SEA atto a garantire il massimo livello di sicurezza e precisione. Operare in un contesto aeroportuale attivo, con vincoli legati al traffico aereo e alla viabilità circostante, ha rappresentato una sfida particolarmente impegnativa . La buona riuscita dell’operazione conferma la capacità di SAIMP di affrontare lavori complessi, mettendo a disposizione competenze tecniche, esperienza organizzativa e una consolidata capacità di gestione delle attività di cantiere”.

Per SAIMP, il completamento del varo rappresenta il risultato di un lungo lavoro di pianificazione e coordinamento , che ha coinvolto progettisti, tecnici di cantiere, operatori specializzati e referenti di SEA. Ogni fase è stata programmata preventivamente: dalle movimentazioni a terra alle modalità di sollevamento, fino al posizionamento definitivo della passerella.

SAIMP

Con sede a Tradate, in provincia di Varese, S.A.I.M.P. S.r.l. Costruzioni Generali è un’impresa della famiglia Speroni che opera dal 1946 nel settore delle costruzioni, delle infrastrutture e della produzione di materiali per l’edilizia. Nel corso degli anni l’azienda ha sviluppato un modello integrato, basato sull’unione tra competenze tecniche, capacità produttiva interna e gestione diretta del cantiere. Oggi SAIMP opera come general contractor per opere industriali, commerciali e infrastrutturali, affiancando committenti pubblici e privati dalla fase di analisi fino alla realizzazione dell’intervento.

La struttura interna comprende una squadra di oltre 100 collaboratori diretti, ai quali si aggiungono partner esterni selezionati. Quattro impianti produttivi, oltre 200 mezzi, risorse operative e controllo diretto delle lavorazioni consentono all’impresa di gestire autonomamente le principali fasi dei progetti, assicurando efficienza, qualità e continuità operativa. La produzione di conglomerati bituminosi, calcestruzzi, inerti e materiali riciclati certificati completa una filiera orientata anche ai principi dell’economia circolare. Certificazioni, controllo della qualità e attenzione all’ambiente rafforzano il ruolo di SAIMP come partner tecnico e operativo per la realizzazione di opere pubbliche e private.