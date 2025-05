Come funziona il recupero sottotetti con il Salva-Casa: condizioni e limiti

La legge 24 luglio 2024, n. 105 nel convertire il decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 contenente “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, c.d. decreto Salva-Casa, ha introdotto il comma 1-quater entro l’art. 2-bis del d.P.R. n. 380/2001, ponendo una norma riguardante il recupero dei sottotetti, che non era presente nella versione originaria del decreto Salva-Casa e così colmando una lacuna circa la “copertura” a livello di legislazione statale di principio rispetto alle normative regionali, che da tempo disciplinavano a livello regionale la materia dei sottotetti.



Lo scopo della novella è quello di consentire, senza più interpretazioni restrittive, il recupero dei sottotetti, che nel loro piccolo, sia pur realizzando puntuali interventi edilizi rigenerativi, certamente, di minore ampiezza ed incidenza rispetto a quelli di “rigenerazione urbana”, sono comunque utili a riqualificare il tessuto edilizio compromesso dall’usura del tempo.



Analizziamo di seguito cosa prevede il Salva Casa in materia di recupero sottotetti.

Chiarimenti interpretativi e prevalenza della normativa regionale

La novella si è resa necessaria, atteso che la norma dell’art. 2-bis TUE prevedeva una deroga in materia di distanze solo in rapporto agli interventi di demolizione e ricostruzione e quindi, essendo stata ritenuta di stretta interpretazione, non era suscettibile di applicazione analogica, e, pertanto, non estensibile ad altre tipologie edilizie, come ad esempio la realizzazione di sottotetti.



La norma del decreto Salva-Casa ha così introdotto certezza correlativamente al tema delle distanze nella realizzazione dei sottotetti, che era controverso nel previgente assetto normativo e variamente disciplinato nei regolamenti edilizi locali e nelle norme tecniche di attuazione annesse agli strumenti urbanistici.



Lasciando fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli, viene poi rispettato il principio di prevalenza della competenza regionale in materia edilizia, rispetto alla legislazione statale, che anche se di principio, come nel caso di specie, deve cedere di fronte all’ipotesi di una normativa regionale più permissiva.



Inoltre restano fermi i principi posti dalla giurisprudenza in tema di recupero abitativo dei sottotetti, tra cui primariamente quello secondo cui tale recupero è consentito esclusivamente nel caso in cui l’edificio sia stato realizzato in maniera legittima oppure, in caso di abusività del manufatto, sia stato sanato prima della presentazione dell’istanza di recupero. Al riguardo si deve puntualizzare che il recupero di un sottotetto non configura un’ipotesi aggiuntiva di sanatoria, ma si tratta di una procedura che consente di trasformare la destinazione d’uso del sottotetto in abitativa, purché comunque l’edificio in cui si trova sia stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, sia stato previamente sanato ai sensi della legge n. 47 del 1985 o dalla legislazione condonistica successiva questo risulti regolarmente assentito e avente ab origine altra destinazione funzionale (ad esempio volumi tecnici o stenditoi).