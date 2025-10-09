Vecchie costruzioni e impianti obsoleti: possibili rischi, interventi necessari e protezione assicurativa

Ci sono alcune problematiche che bisogna tenere in considerazione prima di acquistare un immobile datato, per viverci o da mettere in affitto, soprattutto per quanto riguarda l’obsolescenza degli impianti idraulici ed elettrici. L’invecchiamento degli impianti, infatti, è un fenomeno da non sottovalutare, che incide sia sui costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia sull’agibilità e sull’abitabilità dell’edificio.



D’altronde, per essere abitabile un edificio deve rispettare determinati requisiti in termini di sicurezza, comfort e funzionalità, offrendo tra l’altro un accesso conforme e ottimale a servizi come elettricità, acqua e riscaldamento. Nelle vecchie costruzioni, quindi, è importante sapere quali sono gli interventi necessari per garantire l’efficienza degli impianti tecnici, valutando inoltre una protezione economica contro i principali imprevisti domestici che possono verificarsi nella vita quotidiana, come i danni dovuti a guasti e malfunzionamento degli impianti.



Rischi di impianti elettrici e idraulici obsolescenti Un impianto elettrico vecchio e non più conforme comporta una serie di rischi che possono mettere in pericolo la sicurezza domestica. Innanzitutto, un quadro elettrico obsoleto è più soggetto al rischio di sovraccarichi e cortocircuiti, con il rischio che questi fenomeni possano causare danni e guasti agli elettrodomestici, e addirittura incendi, mettendo in pericolo sia l’abitazione che l’incolumità delle persone.



Un impianto elettrico non ottimale può comportare anche una riduzione dell’efficienza energetica dell’abitazione, con ricadute sia economiche che ambientali. In particolare, se il sistema elettrico non è più funzionale e sicuro può provocare uno spreco di energia, con conseguenze dirette sulla bolletta della luce a causa dell’aumento dei consumi elettrici, oltre a un maggiore impatto ambientale.



Allo stesso modo, anche un impianto idraulico obsoleto causa una serie di rischi e inconvenienti che non bisogna sottovalutare. Le tubature vecchie, infatti, possono contenere materiali e sostanze pericolose per la salute per la presenza di ruggine o piombo, mentre l’usura avanzata o una progettazione non ottimale possono provocare un consumo d’acqua eccessivo, scarichi rumorosi e lenti, una pressione dell’acqua ridotta e un maggiore rischio di perdite e infiltrazioni.

Come mettere in sicurezza gli impianti domestici vecchi Gli impianti obsoleti, come abbiamo visto, possono causare notevoli rischi per la sicurezza domestica e causare danni ingenti che impattano sul bilancio familiare. D’altra parte, secondo dati Eurostat rielaborati da Il Sole 24 Ore, oltre la metà delle case in Italia è stata costruita prima del 1970: una situazione che rende molti immobili energeticamente inefficienti e spesso non a norma rispetto alle ultime normative sulla sicurezza degli impianti. Questo non solo comporta una maggiore spesa per l’energia, ma anche un rischio più elevato di incidenti e malfunzionamenti.



In caso si viva o si stia per acquistare un immobile datato, è quindi fondamentale contattare un professionista qualificato, affinché effettui una valutazione tecnica e possa proporre le soluzioni migliori per mettere in sicurezza gli impianti della casa.



Per quanto concerne l’impianto elettrico è indispensabile installare dei dispositivi di protezione adeguati e a norma, per esempio montando dei sistemi per tutelare l’impianto dalle sovratensioni ed evitare danni alle apparecchiature domestiche. Bisogna anche sostituire cavi e spine elettriche in cattive condizioni, per minimizzare il rischio di incendio e garantire una distribuzione corretta di energia elettrica all’interno dell’abitazione. Inoltre, è opportuno verificare la presenza della messa a terra e di un salvavita centrale, ma anche di almeno due interruttori differenziali per garantire il distacco immediato della corrente in caso di guasti e anomalie all’impianto elettrico o ai dispositivi ad esso collegati.



Per l’impianto idraulico, invece, è necessario sostituire i rompigetti dei rubinetti se non assicurano più un flusso d’acqua corretto e costante, pulire i sifoni con prodotti adeguati e non corrosivi e controllare se è necessario cambiare tubazioni vecchie o danneggiate. È consigliabile anche installare protezioni contro le perdite dell’impianto idraulico, oltre a ispezionare e sostituire, se necessario, tutti gli elementi obsoleti, eccessivamente usurati o non dimensionati correttamente per garantire un funzionamento ottimale e sicuro dell’impianto.

In questo modo, sarà possibile tutelare al meglio l’abitazione, se stessi e i propri cari, in qualsiasi tipo di contesto.

