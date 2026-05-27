Prova scritta Abilitazione Guida Turistica 2026: 40 quesiti in 40 minuti, criteri e consigli pratici

Il 5 giugno 2026, come abbiamo visto, si svolgerà la prova scritta dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica 2026.
Il diario d’esame pubblicato dal Ministero del Turismo – che ha valore di notifica a tutti gli effetti – prevede lo svolgimento della prova in più sedi territoriali, con convocazione dei candidati in base alla residenza dichiarata nella domanda di partecipazione.
Vediamo come si svolge la prova scritta, cosa studiare con priorità e qualche utile consiglio pratico.
Indice
Per una veloce preparazione alla prova scritta suggeriamo:
Guida turistica – Esame di abilitazione 2026
Il volume è pensato per accompagnare il candidato nella preparazione mirata alla prova scritta dell’esame nazionale di abilitazione alla professione di guida turistica. La raccolta propone 1000 quesiti a risposta multipla commentata, costruiti per allenare conoscenze, metodo e rapidità di risposta in vista della prova digitale 2026.Aggiornato alla Riforma del settore e alle linee guida ministeriali, il testo consente di trasformare lo studio teorico in esercitazione pratica, con spiegazioni che aiutano a fissare i concetti chiave e a riconoscere le risposte corrette anche sotto pressione. Vantaggi chiave 1000 quesiti a risposta multipla commentata per esercitarsi in modo sistematico sulla prova scritta. Preparazione coerente con il format d’esame 2026: 40 quesiti in 40 minuti, con simulazioni complete in linea con la prova ufficiale. Copertura delle sei aree richieste: storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, disciplina dei beni culturali e del paesaggio. Commenti alle risposte pensati per trasformare ogni esercitazione in un momento di ripasso e consolidamento. Sei fascicoli monomateria da 100 quesiti ciascuno, utili per individuare le aree deboli e organizzare il ripasso. Simulatore online incluso per allenarsi con un’esperienza vicina alla prova digitale. Tutor digitale incluso per supportare lo studio con spiegazioni, mappe, schemi, piano di studio personalizzato e simulazioni. Accesso gratuito al corso online “Disciplina dei beni culturali e del paesaggio”, per rafforzare una delle materie tecniche della prova. La prova scritta rappresenta il primo passaggio decisivo dell’esame di abilitazione: senza il superamento della soglia prevista, non è possibile accedere alle fasi successive. Per questo il volume offre uno strumento operativo, mirato e aggiornato, pensato per allenare il candidato non solo sui contenuti, ma anche sulla gestione del tempo e sulla logica del quesito a risposta multipla.La struttura del testo consente di procedere per materia, consolidando progressivamente le conoscenze, e poi di misurarsi con simulazioni complete da 40 domande. Ogni risposta commentata chiarisce il perché dell’opzione corretta, richiama riferimenti storici, geografici o normativi e aiuta a evitare i distrattori più frequenti.Un supporto particolarmente utile per chi vuole arrivare alla prova con maggiore sicurezza, abituandosi al ritmo dell’esame e verificando passo dopo passo il proprio livello di preparazione. Contenuti digitali inclusi Tutor digitale per spiegazioni, ripasso degli argomenti, mappe, schemi e piano di studio personalizzato. Simulatore online di quiz per esercitarsi in modalità digitale. Videocorso/Corso online “Disciplina dei beni culturali e del paesaggio”. Preparati alla prova scritta con uno strumento aggiornato, pratico e costruito sul format dell’esame 2026. Acquista il volume e inizia subito ad allenarti con quesiti commentati, simulazioni e contenuti digitali inclusi.
Alessandro Sodano | Maggioli Editore 2026
Guida Turistica 2026: come si svolge la prova scritta
La prova scritta si svolge con strumenti informatici e consiste in un test di 40 domande a risposta multipla, da completare in 40 minuti. Al termine del tempo previsto, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite fino a quel momento; prima dell’acquisizione definitiva, il candidato può modificare le risposte già inserite.
Si tratta quindi di una prova più concentrata rispetto alla precedente impostazione a 80 quesiti vista nel 2025, ma con un tempo medio sostanzialmente invariato: un minuto per domanda.
Il test è organizzato per materie con una distribuzione precisa: 10 quesiti di storia dell’arte, 10 di archeologia, 7 di geografia, 7 di storia, 3 di diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica e 3 di disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
Materie d’esame: cosa studiare con priorità
La prova scritta, come la successiva prova orale, verte sulle Sezioni I, II e IV del Programma d’esame – Allegato 3 (scaricabile a fine articolo). Le Sezioni I e II riguardano i contenuti di storia dell’arte, geografia, storia e archeologia, mentre la Sezione IV riguarda diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, oltre alla disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
Il Programma non va letto come un semplice elenco di luoghi da memorizzare. La Commissione ha chiarito infatti che siti, musei, luoghi della cultura e contesti territoriali indicati nel programma sono riferimenti applicativi per predisporre i quesiti e verificare conoscenze storiche, artistiche, archeologiche, geografiche e culturali, evitando un approccio solo localistico o eccessivamente nozionistico. Viene valorizzata anche la capacità di contestualizzare beni e luoghi della cultura, collegare discipline diverse e leggere il patrimonio in funzione dell’attività professionale della guida turistica.
Per una preparazione più veloce consigliamo il volume Guida turistica – Esame di abilitazione 2026 – 1000 quesiti per la prova scritta (>> questo il link per ordinarlo direttamente su Amazon), che contiene appunto 1000 quesiti a risposta multipla commentata su tutte le materie richieste, e dispone di un simulatore online e di un tutor digitale dedicato.
Guida turistica – Esame di abilitazione 2026
Il volume è pensato per accompagnare il candidato nella preparazione mirata alla prova scritta dell’esame nazionale di abilitazione alla professione di guida turistica. La raccolta propone 1000 quesiti a risposta multipla commentata, costruiti per allenare conoscenze, metodo e rapidità di risposta in vista della prova digitale 2026.Aggiornato alla Riforma del settore e alle linee guida ministeriali, il testo consente di trasformare lo studio teorico in esercitazione pratica, con spiegazioni che aiutano a fissare i concetti chiave e a riconoscere le risposte corrette anche sotto pressione. Vantaggi chiave 1000 quesiti a risposta multipla commentata per esercitarsi in modo sistematico sulla prova scritta. Preparazione coerente con il format d’esame 2026: 40 quesiti in 40 minuti, con simulazioni complete in linea con la prova ufficiale. Copertura delle sei aree richieste: storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, disciplina dei beni culturali e del paesaggio. Commenti alle risposte pensati per trasformare ogni esercitazione in un momento di ripasso e consolidamento. Sei fascicoli monomateria da 100 quesiti ciascuno, utili per individuare le aree deboli e organizzare il ripasso. Simulatore online incluso per allenarsi con un’esperienza vicina alla prova digitale. Tutor digitale incluso per supportare lo studio con spiegazioni, mappe, schemi, piano di studio personalizzato e simulazioni. Accesso gratuito al corso online “Disciplina dei beni culturali e del paesaggio”, per rafforzare una delle materie tecniche della prova. La prova scritta rappresenta il primo passaggio decisivo dell’esame di abilitazione: senza il superamento della soglia prevista, non è possibile accedere alle fasi successive. Per questo il volume offre uno strumento operativo, mirato e aggiornato, pensato per allenare il candidato non solo sui contenuti, ma anche sulla gestione del tempo e sulla logica del quesito a risposta multipla.La struttura del testo consente di procedere per materia, consolidando progressivamente le conoscenze, e poi di misurarsi con simulazioni complete da 40 domande. Ogni risposta commentata chiarisce il perché dell’opzione corretta, richiama riferimenti storici, geografici o normativi e aiuta a evitare i distrattori più frequenti.Un supporto particolarmente utile per chi vuole arrivare alla prova con maggiore sicurezza, abituandosi al ritmo dell’esame e verificando passo dopo passo il proprio livello di preparazione. Contenuti digitali inclusi Tutor digitale per spiegazioni, ripasso degli argomenti, mappe, schemi e piano di studio personalizzato. Simulatore online di quiz per esercitarsi in modalità digitale. Videocorso/Corso online “Disciplina dei beni culturali e del paesaggio”. Preparati alla prova scritta con uno strumento aggiornato, pratico e costruito sul format dell’esame 2026. Acquista il volume e inizia subito ad allenarti con quesiti commentati, simulazioni e contenuti digitali inclusi.
Alessandro Sodano | Maggioli Editore 2026
Valutazione: soglia a 25/40 e niente penalità per gli errori
Il punteggio massimo della prova scritta è pari a 40 punti. Ogni risposta esatta vale 1 punto, mentre la risposta errata o non data vale 0 punti. La prova è superata con un punteggio minimo di 25/40; solo i candidati che raggiungono questa soglia potranno accedere alle fasi successive dell’esame (prova orale e simulazione di visita guidata).
L’assenza di penalità per le risposte sbagliate è un elemento decisivo anche sul piano pratico. Poiché una risposta errata non sottrae punti, conviene evitare di lasciare domande in bianco, soprattutto quando è possibile ragionare per esclusione.
La strategia più utile è gestire il tempo in tre passaggi: rispondere subito ai quesiti certi, segnare mentalmente quelli dubbi senza bloccarsi troppo, tornare alla fine sulle domande rimaste aperte. Con 40 minuti a disposizione, il rischio principale non è solo sbagliare, ma perdere tempo su singoli quesiti a discapito di quelli più accessibili.
Indicazioni pratiche per il giorno della prova
I candidati devono presentarsi con la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della domanda, un documento di riconoscimento valido, il codice fiscale e la copia stampata della lettera di partecipazione. Quest’ultima sarà inviata all’indirizzo email indicato in domanda circa 48 ore prima della data di convocazione, e conterrà anche il QR Code per l’accesso alla prova. In caso di mancata ricezione, il candidato potrà comunque presentarsi con la regolare ricevuta di iscrizione scaricabile dal Portale inPA.
Durante la prova non è consentito comunicare con altri candidati né introdurre carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti, telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o trasmissione di dati. La violazione di queste disposizioni comporta l’esclusione. I dispositivi elettronici dovranno essere spenti e riposti nella bag shield fornita dall’organizzazione prima dell’identificazione.
Dopo la prova, sarà possibile visionare il proprio elaborato nell’area riservata Formez Concorsi Smart, previo avviso pubblicato su inPA.
Per la preparazione suggeriamo:
Guida turistica – Esame di abilitazione 2026
Il volume è pensato per accompagnare il candidato nella preparazione mirata alla prova scritta dell’esame nazionale di abilitazione alla professione di guida turistica. La raccolta propone 1000 quesiti a risposta multipla commentata, costruiti per allenare conoscenze, metodo e rapidità di risposta in vista della prova digitale 2026.Aggiornato alla Riforma del settore e alle linee guida ministeriali, il testo consente di trasformare lo studio teorico in esercitazione pratica, con spiegazioni che aiutano a fissare i concetti chiave e a riconoscere le risposte corrette anche sotto pressione. Vantaggi chiave 1000 quesiti a risposta multipla commentata per esercitarsi in modo sistematico sulla prova scritta. Preparazione coerente con il format d’esame 2026: 40 quesiti in 40 minuti, con simulazioni complete in linea con la prova ufficiale. Copertura delle sei aree richieste: storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, disciplina dei beni culturali e del paesaggio. Commenti alle risposte pensati per trasformare ogni esercitazione in un momento di ripasso e consolidamento. Sei fascicoli monomateria da 100 quesiti ciascuno, utili per individuare le aree deboli e organizzare il ripasso. Simulatore online incluso per allenarsi con un’esperienza vicina alla prova digitale. Tutor digitale incluso per supportare lo studio con spiegazioni, mappe, schemi, piano di studio personalizzato e simulazioni. Accesso gratuito al corso online “Disciplina dei beni culturali e del paesaggio”, per rafforzare una delle materie tecniche della prova. La prova scritta rappresenta il primo passaggio decisivo dell’esame di abilitazione: senza il superamento della soglia prevista, non è possibile accedere alle fasi successive. Per questo il volume offre uno strumento operativo, mirato e aggiornato, pensato per allenare il candidato non solo sui contenuti, ma anche sulla gestione del tempo e sulla logica del quesito a risposta multipla.La struttura del testo consente di procedere per materia, consolidando progressivamente le conoscenze, e poi di misurarsi con simulazioni complete da 40 domande. Ogni risposta commentata chiarisce il perché dell’opzione corretta, richiama riferimenti storici, geografici o normativi e aiuta a evitare i distrattori più frequenti.Un supporto particolarmente utile per chi vuole arrivare alla prova con maggiore sicurezza, abituandosi al ritmo dell’esame e verificando passo dopo passo il proprio livello di preparazione. Contenuti digitali inclusi Tutor digitale per spiegazioni, ripasso degli argomenti, mappe, schemi e piano di studio personalizzato. Simulatore online di quiz per esercitarsi in modalità digitale. Videocorso/Corso online “Disciplina dei beni culturali e del paesaggio”. Preparati alla prova scritta con uno strumento aggiornato, pratico e costruito sul format dell’esame 2026. Acquista il volume e inizia subito ad allenarti con quesiti commentati, simulazioni e contenuti digitali inclusi.
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Guida turistica – Esame Abilitazione 2026. Teoria e Test per tutte le prove
Il manuale completo per prepararsi all’esame di abilitazione alla professione di guida turistica 2026, aggiornato al Regolamento per la professione di Guida turistica e alle più recenti novità normative di settore. Il volume offre una preparazione teorica solida e sistematica, con contenuti mirati su tutte le materie previste dal bando: storia, storia dell’arte, geografia, archeologia, disciplina dei beni culturali e del paesaggio, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica. La trattazione è pensata per accompagnare il candidato in ogni fase dell’esame: prova scritta digitale, prova orale e prova tecnico-pratica. Il volume include: Teoria completa e aggiornata per lo studio di tutte le materie d’esame; Test per verificare la preparazione e allenarsi alla prova scritta; Domande ufficiali della prova scritta 2025; Focus sulla professione di guida turistica, sull’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche e sulle responsabilità operative; Approfondimenti su sostenibilità, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica; Schede di geografia turistica dedicate alle Regioni italiane; Consigli e simulazioni per affrontare la prova tecnico-pratica, con esempi di visita guidata; Materiali online inclusi: Tutor Digitale e Simulatore online. Il Tutor Digitale supporta il candidato nello studio con strumenti dedicati per il ripasso degli argomenti, la creazione di mappe e schemi, l’elaborazione di un piano di studio personalizzato e le simulazioni della prova scritta e tecnico-pratica. Aggiornato alla L. 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, e alla L. 5 giugno 2025, n. 79, di conversione del D.L. 7 aprile 2025, n. 45. L’indice conferma la copertura completa delle aree richieste, dalla normativa sulla professione alla storia, storia dell’arte, geografia, beni culturali, diritto del turismo, archeologia e simulazioni di visita guidata. Una guida indispensabile per organizzare lo studio, allenarsi con metodo e arrivare preparati a tutte le prove dell’esame di abilitazione 2026.
Autori Vari | Maggioli Editore 2026
Guida turistica – Esame Abilitazione
Prepararsi alla prova tecnico-pratica dell’Esame di Abilitazione alla Professione di Guida Turistica 2025 significa affrontare una delle sfide più stimolanti e decisive del percorso di studio. Questa prova non si limita a verificare la conoscenza dei siti storico-artistici e paesaggistici italiani: richiede di saperli raccontare, valorizzare e rendere vivi, come si farebbe davanti a un gruppo di visitatori.Per questo motivo è stato realizzato il presente libro: una raccolta organica e completa di schede di approfondimento su tutti i siti ufficiali inseriti nel programma ministeriale.Ogni scheda è strutturata per offrire un duplice livello di preparazione:1. una sezione monografica, ampia e dettagliata, che approfondisce la storia, l’arte, l’archeologia e il contesto culturale del sito;2. una sezione operativa, sintetica e funzionale, pensata come strumento pratico di ripasso e come guida immediata per l’esposizione in sede d’esame.La struttura delle schede segue un modello omogeneo, con alcune costanti che aiutano nello studio:■ Storia e contesto, per collocare il sito nella sua dimensione storica;■ Arte, Architettura e Archeologia, con i monumenti e le opere principali;■ Paesaggio e ambiente, per sottolineare l’interazione tra uomo e natura;■ Curiosità e aneddoti, perché una guida deve anche saper sorprendere e creare empatia;■ Accessibilità e inclusività, tema imprescindibile per la professione moderna;■ Suggerimenti per la prova pratica, con esempi di aperture, punti chiave, collegamenti interdisciplinari e domande da porre al pubblico per stimolare la partecipazione. Questo libro vuole essere un vero compagno di viaggio nello studio. La prova tecnico-pratica, infatti, non è un semplice esame di nozioni, ma una simulazione del lavoro quotidiano della guida turistica. Richiede capacità di sintesi, padronanza espositiva, sensibilità verso i diversi pubblici (italiani e stranieri, adulti e bambini, esperti e curiosi), e soprattutto la capacità di creare un’esperienza attraverso la conoscenza del patrimonio culturale.Nella sezione online collegata al libro sarà disponibile anche il Tutor digitale che permette di simulare la visita guidata.
Autori Vari | Maggioli Editore 2025
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