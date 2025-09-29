La progettazione della manutenzione delle coperture impermeabili: approccio diagnostico e operativo

La manutenzione delle coperture impermeabili rappresenta un nodo strategico nella gestione del patrimonio edilizio, soprattutto in un contesto come quello italiano, dove gran parte del costruito presenta un’età avanzata e un’elevata vulnerabilità ai fenomeni di degrado. Ma progettare correttamente la manutenzione non significa solo pianificare interventi: significa anzitutto comprendere la natura sistemica delle coperture e adottare un approccio scientifico e multidisciplinare.

La manutenzione delle strutture edilizie acquista sempre maggiore rilevanza nella gestione del patrimonio immobiliare italiano, sia perché quasi la metà del costruito ha più di 40 anni, sia perché i livelli prestazionali oggi richiesti agli immobili impongono interventi che comportano costi sensibili. Eventuali guasti o danni su una parte possono avere ripercussioni sull’intero organismo edilizio, soggetto sia a degrado fisico che ad obsolescenza funzionale. Le coperture sono una parte di fondamentale importanza per garantire la durabilità e l’efficienza delle strutture edilizie, poiché, per la loro posizione e inclinazione rispetto all’azione del sole e degli agenti atmosferici, costituiscono gli elementi maggiormente esposti alle azioni aggressive dell’ambiente esterno. Questo manuale è un testo semplice, chiaro, funzionale allo sviluppo della progettazione delle manutenzioni, frutto di molte esperienze e di studi specifici, in un’ottica di crescente sensibilità verso i temi manutentivi e nei confronti delle professionalità e competenze degli operatori. L’opera, dopo avere approfondito il concetto di manutenzione edilizia in tutte le sue sfaccettature, tratta nel dettaglio la progettazione della manutenzione delle coperture con un taglio pratico e operativo. Vengono inoltre fornite le indicazioni su come predisporre il manuale della copertura e il conseguente piano di manutenzione. Completano il manuale una rassegna di sentenze commentate in materia di manutenzione e un utilissimo album fotografico di dettagli e situazioni critiche con relativi commenti e suggerimenti tecnici.Arcangelo Guastafierro Geometra, presidente dell’Associazione IMPERBENE, consulente e progettista di sistemi termoim- permeabili ed esperto di problematiche legate alla presenza di umidità nelle costruzioni.Volumi collegati Progettazione ed esecuzione di dettagli e sistemi impermeabili di edilizia, Arcangelo Guastafierro, I ed. 2017 Impermeabilizzazioni in edilizia – Materiali, condizioni di utilizzo, difetti e correttivi, Marco Argiolas, I ed. 2017 Diagnostica delle infiltrazioni negli edifici – Cause, strumenti e protocolli di indagine, Francesco Ucini, I ed. 2017

Il cuore della progettazione manutentiva non è la copertura in sé, né tantomeno il singolo materiale impermeabile, ma l’ intero sistema impermeabile , inteso come insieme coerente di strati funzionali, dettagli costruttivi, accessori e dispositivi di protezione . Ogni elemento può costituire un punto critico se non correttamente gestito. Per questo motivo, nella manutenzione di una copertura esistente, la prima fase è sempre l’anamnesi tecnica : un’operazione simile all’intervista clinica di un medico, finalizzata a raccogliere ogni informazione utile sulla storia della copertura, sui materiali impiegati, sugli interventi pregressi e sull’ambiente circostante.

Analisi comparativa e diagnosi differenziale

Conclusa la fase di raccolta dati e rilievi, è fondamentale passare a una valutazione interpretativa, finalizzata a trasformare le osservazioni in strumenti decisionali. L’analisi comparativa e differenziale rappresenta il momento più delicato del processo diagnostico, in cui il tecnico è chiamato a sintetizzare e correlare le informazioni acquisite per formulare una diagnosi attendibile e operativa.



L’analisi comparativa consiste nel confronto tra dati visivi, strumentali e storici, con l’obiettivo di individuare ricorrenze, discrepanze, pattern di degrado e interazioni tra materiali e contesto. Ad esempio, la presenza di infiltrazioni in un’area può essere letta in relazione alla tipologia di materiale, alla pendenza, alla disposizione degli scarichi o alla presenza di corpi passanti non sigillati correttamente. È qui che si distinguono i sintomi effettivi dalle cause reali.



Segue la diagnosi differenziale, che consente di selezionare l’origine più probabile del problema tra più ipotesi plausibili. Un’infiltrazione può essere causata da una rottura del manto impermeabile, da un errore esecutivo nei risvolti verticali, da un’incompatibilità chimica tra strati o da un’insufficiente manutenzione degli scarichi. Stabilire con certezza quale tra queste variabili sia all’origine del degrado è fondamentale per evitare soluzioni inefficaci o interventi inutili.



L’output di questa fase dovrebbe essere una relazione tecnica strutturata, suddivisa in due parti:

la prima raccoglie e descrive in modo ordinato tutte le informazioni raccolte , evidenziando lo stato di fatto, i sintomi rilevati e le analisi svolte (anche con un linguaggio comprensibile a figure non tecniche, come amministratori o giudici);

, evidenziando lo stato di fatto, i sintomi rilevati e le analisi svolte (anche con un linguaggio comprensibile a figure non tecniche, come amministratori o giudici); la seconda espone la diagnosi, individua le responsabilità (quando applicabile), e propone le soluzioni tecniche più adeguate, con eventuali prescrizioni per la progettazione successiva.

Questa relazione è il passaggio chiave che trasforma l’ispezione in progetto e l’osservazione in decisione tecnica fondata e argomentabile.