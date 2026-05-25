Errori progettuali e difetti costruttivi: il ruolo dei patologi edili

“A doctor can bury his mistakes, but an architect can only advise his clients to plant vines“, è una celebre frase di Frank Lloyd Wright, uno dei grandi protagonisti dell’architettura moderna, che tradotta significa “Un medico può seppellire i propri errori, ma un architetto può solo consigliare al cliente di piantare rampicanti“. Dietro questa frase ironica si nasconde purtroppo un’amara verità, che evidenzia la responsabilità degli architetti riguardo alla buona riuscita delle opere progettate.



Dunque, metaforizzando un tale evento, se un medico commette un errore, il decesso del proprio paziente, per quanto grave sia, può essere nascosto con la sepoltura, mentre un qualunque errore su un edificio, resta evidente vita natural durante, costringendo il progettista a rattoppare gli errori visibili, per celare il difetto.



Un edificio non è infatti un’opera provvisoria che può essere rimossa alla fine di un limitato tempo d’uso; la sua permanenza mette in evidenza nel tempo gli errori esecutivi dell’impresa edile, le mancanze di attenzione della direzione dei lavori, le imperfezioni progettuali e le incompetenze delle maestranze, o peggio, anche della parte tecnica.



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Errori costruttivi “celebri”

La storia dell’architettura ci riporta numerosi esempi di errori costruttivi. Alcuni si sono perpetuati in assenza di conoscenze tecniche e scientifiche, come l’umidità di risalita muraria in assenza di un corretto distacco dal suolo, altri per una scarsa valutazione delle caratteristiche geologiche, come è avvenuto per la costruzione della Torre di Pisa, che non tenne conto della scarsa stabilità del terreno.

In altri casi, in epoca più recente, si è trattato di superficialità progettuali o pressapochismi nell’esecuzione, come ad esempio nella Villa Savoye di Le Corbusier, del 1931, che, nel tempo, ha sofferto di gravi danni da infiltrazioni d’acqua meteorica diffuse dal tetto, dovute ad una scarsa attenzione nell’esecuzione dell’impermeabilizzazione, oltre che dalle finestre a nastro, che ha determinato una costante presenza di umidità, con formazione di muffe all’interno dell’abitazione. Sempre di Le Corbusier, come di molti altri maestri del Movimento Moderno, sono le costruzioni di cemento armato, con serramenti di vetri semplici, che hanno determinato condizioni critiche di abitazione, in assenza di impianti climatizzanti, oppure i vari difetti di calcolo delle strutture statiche e la scarsa conoscenza delle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali, che portarono alla formazione di fessurazioni, degradi superficiali ed esposizione dei ferri di armatura in vista.

Emblematici sono poi i difetti costruttivi del Bauhaus di Dessau, opera del 1926 di Walter Gropius, che soffrì di infiltrazioni meteoriche dal tetto e dalle vetrate, con problemi di condensa dovuta anche ad una scarsa resistenza termica dell’involucro. Non da meno sono stati i vari problemi della celebre Fallingwater o “Casa sulla cascata”, costruita tra il 1936 e il 1939 – forse la più famosa opera di F. L. Wright, e patrimonio dell’UNESCO dal 2019 – sull’esecuzione della quale probabilmente l’architetto face una riflessione e scrisse il famoso aforisma sopracitato. In quest’opera ci furono problemi sia durante che dopo l’esecuzione, a causa di una errata considerazione degli spessori delle strutture di armatura dei balconi in aggetto, che portarono ad un cedimento strutturale dopo la rimozione dei casseri, con l’abbassamento dello sbalzo di circa 18 cm, cosa che rese necessario un rinforzo strutturale, operato negli anni ’90. L’intero edificio subì inoltre importanti infiltrazioni d’acqua sia dalla copertura piana, che mal scaricava la pioggia, sia dalla cascata d’acqua sottostante l’edificio, portando al degrado dei pavimenti e dei telai lignei dei serramenti, e rendendo praticamente quasi invivibile l’abitazione, che, dopo soli 25 anni, fu donata dalla proprietaria famiglia Kaufmann al Western Pennsylvania Conservancy.

Più di recente, ricordiamo l’errore concettuale del Walkie Talkie Building di Londra (20 Fenchurch Street) dell’architetto Rafael Viñoly Beceiro, un edificio di 34 piani, alto 160 metri, costruito nel 2014, la cui facciata curva vetrata, in particolari condizioni di soleggiamento, direzionava la luce solare concentrandola in specifiche zone dove, a causa dell’alta temperatura, si manifestava la fusione delle parti plastiche delle auto parcheggiate colpite dai raggi solari. A parte la rifusione dei danni provocati, la proprietà dello stabile fu costretta a ricorrere all’installazione di particolari schermature solari correttive.