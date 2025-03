Pavimentazioni in asfalto cemento: tecnologia, applicazioni e vantaggi. Una guida

FORMATO EBOOK

Nel panorama dell’ingegneria stradale e delle infrastrutture, l’innovazione nei materiali e nelle tecniche costruttive è un elemento chiave per garantire prestazioni elevate e durabilità delle opere. L’eBook “Le Pavimentazioni in Asfalto Cemento”, scritto dall’Arch. Umberto Stegher, si presenta come un testo tecnico di riferimento per progettisti, imprese edili e professionisti del settore infrastrutturale, offrendo un approfondimento completo su una tecnologia avanzata e ancora poco diffusa in Italia.Si tratta di un’opera completa per i professionisti dell’edilizia infrastrutturale.Questo volume fornisce, infatti, un quadro dettagliato sulla progettazione, realizzazione e manutenzione delle pavimentazioni in asfalto cemento, una soluzione innovativa che unisce la flessibilità e la capacità drenante delle superfici bituminose con la resistenza meccanica e la durabilità del calcestruzzo. Tra i principali temi trattati:- Principi costruttivi e prestazioni: analisi delle caratteristiche fisiche e chimiche del composito asfalto cemento, con riferimento ai parametri di resistenza, durabilità e sostenibilità.- Tecniche esecutive: dalla realizzazione degli strati inferiori alla posa del premiscelato cementizio, con focus sulle modalità di installazione, attrezzature impiegate e controllo della qualità.- Normativa di riferimento: un’esauriente panoramica sulle UNI, ANAS e sulle norme tecniche italiane ed europee che regolano il settore.- Esempi applicativi: casi studio realizzati in Italia e in Europa, per comprendere come questa tecnologia possa essere impiegata in diversi contesti infrastrutturali, dagli aeroporti alle banchine portuali, dai centri logistici alle pavimentazioni urbane.- Computo metrico e manutenzione: appendici operative con schemi di computo metrico e un piano dettagliato per la gestione della manutenzione nel tempo. L’opera è stata redatta con riferimento alle norme UNI, ANAS Catalogo delle pavimentazioni, Bollettino ufficiale CNR 15/09/1995, Parte IV, Norme Tecniche Umberto StegherArchitetto, esperto sulla intermodalità dei sistemi di trasporto, con funzioni di Consultant Engineer e Quality Manager in pavimentazioni Heavy Duty, sia in calcestruzzo che in resine specifiche ad altissime prestazioni per l’industria e la logistica. Ha operato per importanti imprese di costruzioni in Italia e all’estero in qualità di site engineer e site director.

Umberto Stegher | Maggioli Editore 2025