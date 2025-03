Gestione e redazione di ordinanze stradali: formazione specialistica per tecnici e funzionari comunali

La gestione efficace della viabilità urbana è fondamentale per garantire sicurezza e ordine nelle nostre città. Le ordinanze stradali rappresentano uno strumento cruciale in questo contesto, poiché regolano aspetti come la circolazione, la sosta e l’installazione della segnaletica.

Il corso Le ordinanze stradali, proposto da Maggioli Editore, è stato pensato specificamente per rispondere alle esigenze formative di Funzionari e tecnici dei settori viabilità e traffico delle amministrazioni comunali e provinciali, operatori della polizia locale e professionisti e consulenti che operano nel campo dell’ingegneria del traffico e della pianificazione urbana. L’obiettivo è fornire competenze operative e normative aggiornate, immediatamente spendibili nella gestione quotidiana della viabilità.

Acquistalo qui: CORSO DI FORMAZIONE Le ordinanze stradali Come scriverle, motivarle, indicare i dispositivi, gestire le date di esecuzione 25 Mar 2025 ore 9.00 – 13.00 e 14.30 – 16.30 ore 9.00 – 13.00 e 14.30 – 16.30 268.40 € Scopri di più

Importanza delle ordinanze stradali nella gestione urbana Le ordinanze stradali sono atti amministrativi emessi dalle autorità locali con l’obiettivo di disciplinare la circolazione e garantire la sicurezza stradale. Una corretta applicazione di queste ordinanze contribuisce a: Migliorare la fluidità del traffico : regolando sensi unici, zone a traffico limitato e percorsi alternativi.

: regolando sensi unici, zone a traffico limitato e percorsi alternativi. Assicurare la sicurezza dei cittadini : attraverso l’implementazione di misure come limiti di velocità e attraversamenti pedonali protetti.

: attraverso l’implementazione di misure come limiti di velocità e attraversamenti pedonali protetti. Garantire il rispetto delle normative vigenti: evitando sanzioni e contenziosi legali derivanti da una gestione inadeguata.

Corso ordinanze stradali, obiettivi e destinatari

Il corso Le ordinanze stradali, a cura del docente Arch. Gastone Baronio, si propone di:

Fornire una panoramica completa delle normative che regolano le ordinanze stradali, con particolare attenzione alle recenti modifiche legislative.

delle normative che regolano le ordinanze stradali, con particolare attenzione alle recenti modifiche legislative. Illustrare le procedure operative per la redazione, l’emanazione e l’applicazione delle ordinanze, assicurando conformità alle leggi e alle best practices.

per la redazione, l’emanazione e l’applicazione delle ordinanze, assicurando conformità alle leggi e alle best practices. Analizzare casi pratici per comprendere le sfide comuni e le soluzioni efficaci nella gestione quotidiana della viabilità. Questo percorso formativo è rivolto in particolare a: Funzionari e tecnici dei settori viabilità e traffico delle amministrazioni comunali e provinciali.

dei settori viabilità e traffico delle amministrazioni comunali e provinciali. Operatori della polizia locale coinvolti nella gestione e nel controllo del traffico.

coinvolti nella gestione e nel controllo del traffico. Professionisti e consulenti che operano nel campo dell’ingegneria del traffico e della pianificazione urbana. Iscrivendosi al corso, i partecipanti potranno aggiornarsi sulle ultime novità normative in materia di ordinanze stradali, migliorare le proprie competenze operative nella gestione della viabilità urbana, confrontarsi con esperti del settore e ampliare la propria rete professionale.

Corso ordinanze stradali, struttura e contenuti Il corso è strutturato in moduli tematici che coprono: Quadro normativo : analisi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le ordinanze stradali.

: analisi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le ordinanze stradali. Processo di redazione : linee guida per la stesura di ordinanze efficaci e conformi alle normative.

: linee guida per la stesura di ordinanze efficaci e conformi alle normative. Procedure di approvazione e pubblicazione : passaggi necessari per l’adozione ufficiale delle ordinanze.

: passaggi necessari per l’adozione ufficiale delle ordinanze. Esecuzione e controllo : strategie per l’implementazione pratica e la verifica del rispetto delle ordinanze.

: strategie per l’implementazione pratica e la verifica del rispetto delle ordinanze. Gestione del contenzioso: approcci per affrontare eventuali ricorsi o contestazioni legali. Il corso combina lezioni teoriche con workshop pratici e sessioni di discussione, e prevede la consegna ai partecipanti di una dispensa di oltre 300 pagine sulla corretta predisposizione delle ordinanze (con esempi pratici) e una raccolta delle normative, direttive, linee guida, circolari nazionali sulle tematiche della mobilità e sicurezza stradale (145 pagine).



