Abusi edilizi, dal 1° ottobre parte la nuova procedura per le segnalazioni di Comuni e Prefetture

Dal 1° ottobre 2025 Comuni e Prefetture dovranno adottare la nuova procedura digitale di segnalazione degli abusi edilizi: per i cittadini nessun cambiamento diretto, ma più trasparenza, uniformità e tracciabilità dei dati.

Allegati

Dal prossimo 1° ottobre 2025 entrerà in vigore la nuova procedura di compilazione e trasmissione delle segnalazioni sugli abusi edilizi accertati, prevista dall’art. 31, comma 7 del DPR 380/2001. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato le relative Linee guida (scaricabili a fine articolo), che introducono modalità standardizzate a livello nazionale per rendere più uniforme e trasparente la raccolta dei dati.

Indice

Segnalazione abusi: cosa cambia

La procedura riguarda esclusivamente gli abusi edilizi accertati tramite ordinanza di sospensione lavori o di demolizione, e i successivi aggiornamenti (ad esempio: immobile demolito, immobile sanato, in corso di contenzioso, ecc.).

Una novità importante è che anche in assenza di nuove segnalazioni i Comuni sono comunque tenuti a trasmettere al MIT una comunicazione formale. Non rientrano invece nell’ambito della nuova procedura le segnalazioni generiche di presunti abusi non ancora accertati e gli interventi edilizi minori privi di ordinanza.

Come funziona la nuova procedura

Il flusso delle comunicazioni prevede cinque passaggi principali:

  1. Download del modulo standardizzato: il Comune scarica e compila il file Excel preformattato di segnalazione (scaricabile a fine articolo)
  2. Nota di trasmissione: il Comune compila la nota standard
  3. Compilazione trimestrale: i Comuni inseriscono nel file Excel le nuove segnalazioni o gli aggiornamenti di quelle già trasmesse
  4. Invio alla Prefettura: la nota e il file vengono trasmessi via PEC alla Prefettura competente, anche in caso di assenza di nuove segnalazioni
  5. Trasmissione al MIT: la Prefettura inoltra trimestralmente i dati al Ministero, sempre tramite PEC.

Tempistiche e scadenze

I Comuni dovranno rilevare gli illeciti edilizi accertati alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi 30 giorni le informazioni dovranno essere inviate alle Prefetture, che avranno a loro volta ulteriori 30 giorni per trasmettere la documentazione al MIT.

Strumenti di supporto

Per agevolare l’operatività degli uffici comunali, oltre alle Linee Guida, il MIT ha reso disponibile:

  • un file Excel preformattato per le segnalazioni,
  • modelli di nota standard per Comuni e Prefetture,
  • un video tutorial di accompagnamento.

Cosa cambia per i cittadini

Per i cittadini non ci sono novità dirette: obblighi, sanzioni e conseguenze degli abusi edilizi restano quelli già previsti dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001). La nuova procedura riguarda infatti solo i Comuni e le Prefetture, che dovranno inviare le segnalazioni al MIT con modalità uniformi e digitalizzate.

Per i privati ciò significa che:

  • le ordinanze di sospensione o demolizione continueranno a produrre gli stessi effetti di legge;
  • eventuali aggiornamenti (demolizione avvenuta, immobile sanato, acquisizione al patrimonio comunale) saranno però gestiti e registrati con maggiore tracciabilità;
  • il sistema consentirà un monitoraggio più trasparente a livello nazionale, con dati omogenei e aggiornati sugli abusi edilizi.

In sintesi: per i cittadini nulla cambia sul piano dei diritti e doveri, mentre per le amministrazioni cresce l’efficienza nella gestione delle pratiche.

Abusi edilizi, dal 1° ottobre parte la nuova procedura per le segnalazioni di Comuni e Prefetture
Redazione Tecnica

Permessi edilizi
Autorizzazione paesaggistica: OK alle semplificazioni, ma no al silenzio-assenso

Le commissioni riunite Cultura e Ambiente del Senato hanno riscritto il testo del ddl, con un cambio…

Antonella Donati 12/09/25
Permesso di Costruire
Permessi edilizi
Decadenza permesso di costruire: obbligatorio il contraddittorio con il privato

Il TAR Calabria ribadisce che la perdita di efficacia del titolo edilizio deve essere dichiarata con…

Mario Petrulli 11/09/25
Permessi edilizi
Nuovo Testo Unico Edilizia all'esame della Camera: semplificazioni, silenzio-assenso, titoli rivisti. I punti chiave

Il disegno di legge delega per il nuovo TUE punta a riordinare gli interventi edilizi, rafforzare il…

Antonella Donati 10/09/25
Permessi edilizi
Autorizzazioni impianti FER: guida operativa al decreto 190/2024

Tutto su permessi, iter e semplificazioni per gli impianti che utilizzano Fonti Energetiche Rinnovab…

Redazione Tecnica 02/09/25
