Riapertura Portaltermico: tutte le novità su fondi, accesso e catalogo degli apparecchi prequalificati dal GSE

VOLUME

Conto Termico 3.0 e Regole applicative GSE

Il Conto Termico 3.0 è finalmente operativo e introduce un quadro normativo profondamente rinnovato, caratterizzato da nuove categorie di beneficiari, interventi ampliati e criteri di calcolo più articolati. Questo volume offre una guida completa e sistematica al d.m. pubblicato nella gazzetta 224/2025 e alle regole applicative del GSE, accompagnando il lettore nella comprensione e nell’applicazione concreta del meccanismo incentivante.Grazie a un’impostazione pratico-operativa, l’opera analizza in modo chiaro la normativa di riferimento, illustra le procedure di accesso e approfondisce i requisiti tecnici e amministrativi richiesti, consentendo un riscontro immediato delle condizioni di ammissibilità e dei benefici ottenibili. Cosa trovi nel volume- Analisi completa del Conto Termico 3.0 nel quadro della normativa europea e nazionale- Tutte le novità introdotte per pubbliche amministrazioni, terziario e imprese- Regole specifiche per interventi di efficienza energetica, riqualificazione termica e nZEB- Integrazione di fotovoltaico, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica- Criteri di calcolo degli incentivi, maggiorazioni e limiti di spesa- Procedure operative GSE: accesso, documentazione, controlli ed erogazione- Approfondimenti su cumulabilità, cessione del credito e accesso tramite ESCo e CER- Contratto tipo per l’erogazione degli incentivi, incluso in appendice Completa il volume uno stile agile ma rigoroso, tipico dei Quaderni di Ediltecnico, pensati come strumento operativo di immediata consultazione per affrontare con sicurezza una disciplina complessa e in continua evoluzione.Un supporto indispensabile per applicare correttamente il Conto Termico 3.0 e sfruttarne tutte le opportunità, evitando errori e incertezze operative.

Antonella Donati | Apogeo Education – Maggioli Editore 2026