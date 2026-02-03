Richiesta incentivi Conto Termico: attivo il Portaltermico 3.0

Dalle ore 12:00 di ieri, 2 febbraio 2026, è attivo il Portaltermico 3.0 per la richiesta degli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0.
Il Portaltermico è accessibile tra i servizi di Efficienza energetica dell’Area Clienti GSE. Vediamo come funziona con la guida ufficiale del GSE, e quali sono le risorse utili per sapere tutto sul Conto Termico 3.0.
>> Ti interessano articoli come questo? Ricevili direttamente
Portaltermico 3.0: come funziona
Il Portaltermico 3.0, ora aperto, permette di:
- visualizzare tutti gli edifici e le richieste delle quali si è Soggetti Responsabili, accedendo alla sezione “edifici”;
- operare per conto di altri Soggetti Responsabili in qualità di Soggetto Delegato.
Per effettuare l’accesso al portale è necessario seguire questi passaggi:
- Accedere alla home page di Area Clienti GSE;
- Scegliere l’Operatore in base al tipo di Soggetto (Delegato o Responsabile);
- Selezionare il servizio CT 3.0 dalla sezione Efficienza energetica;
- Cliccare sull’icona blu, in evidenza nella schermata, per accedere al portale CT3.
Il GSE ha messo a disposizione una guida visuale all’utilizzo del portale.
Risorse utili sul Conto Termico 3.0
Di seguito una carrellata delle risorse che mettiamo a disposizione per avere tutte le informazioni necessarie sul Conto Termico 3.0:
CONTO TERMICO 3.0 E REGOLE OPERATIVE GSE PER P.A., ENTI TERZO SETTORE (ETS), SOCIETÀ IN HOUSE E CONCESSIONARI
Interventi, aliquote, procedure e modalità di accesso dopo le regole operative GSE03 Feb 2026 ore 14.30 – 17.30
262.30 €
Conto Termico 3.0 e Regole applicative GSE
La struttura normativa del Conto Termico 3.0 (pienamente operativo con la pubblicazione delle regole applicative del GSE) presenta una complessità intrinseca derivante dalla necessità di coordinare molteplici variabili: tipologie di interventi, categorie di beneficiari, zone climatiche, requisiti tecnici prestazionali, limiti GBER per le imprese ai sensi del regolamento Ue 1315/2023.Questo testo fornisce un’analisi sistematica del Conto Termico 3.0 attraverso l’esame della normativa di riferimento, l’illustrazione delle procedure operative, la spiegazione dei requisiti tecnici e amministrativi.L’opera è una guida completa all’applicazione del d.m. 224/2025 (Conto Termico 3.0) e alle regole applicative del GSE (pubblicate a dicembre 2025).Ogni capitolo affronta un aspetto specifico del meccanismo, fornendo gli elementi essenziali per la comprensione e l’utilizzo dello strumento incentivante evidenziando i nuovi requisiti di ammissibilità, le modalità di accesso e i criteri di calcolo dell’incentivo per ogni tecnologia, in modo da consentire un riscontro immediato.Completa l’opera anche il contratto tipo ai fini dell’erogazione degli incentivi.L’autriceAntonella DonatiGiornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, edilizia, risparmio energetico. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.
Antonella Donati | Apogeo Education – Maggioli Editore 2026
Conto Termico 3.0 – Cosa cambia per i Privati, P.A., CER ed Enti terzo settore
Registrato ad ottobre 202513 Ott 2025 – 13 Ott 2026 Durata n. 2 ore
35.38 €
In questa pagina sono invece disponibili le FAQ dell’Assistenza clienti GSE.
>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento