Richiesta incentivi Conto Termico: attivo il Portaltermico 3.0

VOLUME

Conto Termico 3.0 e Regole applicative GSE

La struttura normativa del Conto Termico 3.0 (pienamente operativo con la pubblicazione delle regole applicative del GSE) presenta una complessità intrinseca derivante dalla necessità di coordinare molteplici variabili: tipologie di interventi, categorie di beneficiari, zone climatiche, requisiti tecnici prestazionali, limiti GBER per le imprese ai sensi del regolamento Ue 1315/2023.Questo testo fornisce un’analisi sistematica del Conto Termico 3.0 attraverso l’esame della normativa di riferimento, l’illustrazione delle procedure operative, la spiegazione dei requisiti tecnici e amministrativi.L’opera è una guida completa all’applicazione del d.m. 224/2025 (Conto Termico 3.0) e alle regole applicative del GSE (pubblicate a dicembre 2025).Ogni capitolo affronta un aspetto specifico del meccanismo, fornendo gli elementi essenziali per la comprensione e l’utilizzo dello strumento incentivante evidenziando i nuovi requisiti di ammissibilità, le modalità di accesso e i criteri di calcolo dell’incentivo per ogni tecnologia, in modo da consentire un riscontro immediato.Completa l’opera anche il contratto tipo ai fini dell’erogazione degli incentivi.L’autriceAntonella DonatiGiornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, edilizia, risparmio energetico. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

Antonella Donati | Apogeo Education – Maggioli Editore 2026