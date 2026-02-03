Categorie principali
Richiesta incentivi Conto Termico: attivo il Portaltermico 3.0

Dal 2 febbraio 2026 è attivo il portale per l’accesso agli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0. Una guida all’uso e un riepilogo delle risorse utili.

Dalle ore 12:00 di ieri, 2 febbraio 2026, è attivo il Portaltermico 3.0 per la richiesta degli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0.

Il Portaltermico è accessibile tra i servizi di Efficienza energetica dell’Area Clienti GSE. Vediamo come funziona con la guida ufficiale del GSE, e quali sono le risorse utili per sapere tutto sul Conto Termico 3.0.

Indice

Portaltermico 3.0: come funziona

Il Portaltermico 3.0, ora aperto, permette di:

  • visualizzare tutti gli edifici e le richieste delle quali si è Soggetti Responsabili, accedendo alla sezione “edifici”;
  • operare per conto di altri Soggetti Responsabili in qualità di Soggetto Delegato.

Per effettuare l’accesso al portale è necessario seguire questi passaggi:

  1. Accedere alla home page di Area Clienti GSE;
  2. Scegliere l’Operatore in base al tipo di Soggetto (Delegato o Responsabile);
  3. Selezionare il servizio CT 3.0 dalla sezione Efficienza energetica;
  4. Cliccare sull’icona blu, in evidenza nella schermata, per accedere al portale CT3.

Il GSE ha messo a disposizione una guida visuale all’utilizzo del portale.

Scarica qui la guida ufficiale del GSE:

Guida all utilizzo del Portale CT 3 3 MB

Risorse utili sul Conto Termico 3.0

Di seguito una carrellata delle risorse che mettiamo a disposizione per avere tutte le informazioni necessarie sul Conto Termico 3.0:

CORSO DI FORMAZIONE

CONTO TERMICO 3.0 E REGOLE OPERATIVE GSE PER P.A., ENTI TERZO SETTORE (ETS), SOCIETÀ IN HOUSE E CONCESSIONARI

Interventi, aliquote, procedure e modalità di accesso dopo le regole operative GSE

03 Feb 2026  ore 14.30 – 17.30

262.30 €

Scopri di più
VOLUME

Conto Termico 3.0 e Regole applicative GSE

La struttura normativa del Conto Termico 3.0 (pienamente operativo con la pubblicazione delle regole applicative del GSE) presenta una complessità intrinseca derivante dalla necessità di coordinare molteplici variabili: tipologie di interventi, categorie di beneficiari, zone climatiche, requisiti tecnici prestazionali, limiti GBER per le imprese ai sensi del regolamento Ue 1315/2023.Questo testo fornisce un’analisi sistematica del Conto Termico 3.0 attraverso l’esame della normativa di riferimento, l’illustrazione delle procedure operative, la spiegazione dei requisiti tecnici e amministrativi.L’opera è una guida completa all’applicazione del d.m. 224/2025 (Conto Termico 3.0) e alle regole applicative del GSE (pubblicate a dicembre 2025).Ogni capitolo affronta un aspetto specifico del meccanismo, fornendo gli elementi essenziali per la comprensione e l’utilizzo dello strumento incentivante evidenziando i nuovi requisiti di ammissibilità, le modalità di accesso e i criteri di calcolo dell’incentivo per ogni tecnologia, in modo da consentire un riscontro immediato.Completa l’opera anche il contratto tipo ai fini dell’erogazione degli incentivi.L’autriceAntonella DonatiGiornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, edilizia, risparmio energetico. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

 

Antonella Donati | Apogeo Education – Maggioli Editore 2026

19.95 €

Disponibile su Amazon.it Acquista su Maggioli Editore
CORSO DI FORMAZIONE

Conto Termico 3.0 – Cosa cambia per i Privati, P.A., CER ed Enti terzo settore

Registrato ad ottobre 2025

13 Ott 2025 – 13 Ott 2026  Durata n. 2 ore

35.38 €

Scopri di più

In questa pagina sono invece disponibili le FAQ dell’Assistenza clienti GSE.

Richiesta incentivi Conto Termico: attivo il Portaltermico 3.0
Redazione Tecnica

