CITYBIT: il sistema smart per il monitoraggio della qualità dell’aria indoor e outdoor

La qualità dell’aria sta diventando sempre più una priorità strategica per amministrazioni pubbliche, aziende, strutture sanitarie, scuole e gestori di spazi collettivi, che si trovano a dover rispondere non solo a normative sempre più stringenti, ma soprattutto a esigenze concrete di salute pubblica, benessere e sostenibilità. Monitorare in modo continuo e puntuale gli inquinanti atmosferici è oggi una necessità concreta, che richiede soluzioni tecnologiche affidabili, accessibili e facilmente integrabili nei contesti esistenti.



In questo contesto si inserisce CITYBIT, il servizio di monitoraggio ambientale progettato da APKAPPA – società del Gruppo Maggioli – che nasce proprio per rispondere a questa esigenza con un approccio integrato, tecnologicamente avanzato e facile da implementare. Vediamo meglio di cosa si tratta e come funziona.



Che cos’è CITYBIT e come funziona

CITYBIT è un sistema modulare e scalabile per il monitoraggio della qualità dell’aria in ambienti esterni e interni, progettato per integrarsi in modo nativo nei processi di gestione urbana e nei contesti ad alta frequentazione come scuole, ospedali, uffici pubblici, aree verdi, ZTL, impianti industriali, parcheggi e molto altro.



Il servizio riesce a individuare preventivamente i rischi per la salute, e si articola in due linee complementari:

CITYBIT Outdoor , con centraline connesse in 4G e pensate per il monitoraggio in ambienti urbani e industriali;

, con centraline connesse in 4G e pensate per il monitoraggio in ambienti urbani e industriali; CITYBIT Indoor, con sensori Wi-Fi facili da installare in ambienti chiusi come aule scolastiche, biblioteche, uffici e strutture sanitarie.

Il servizio CITYBIT prende avvio con una consulenza tecnica specializzata che supporta nella definizione delle aree da monitorare e nella scelta dei dispositivi più adatti (indoor o outdoor), selezionando i parametri da rilevare in base agli obiettivi.



Il sistema poi raccoglie, analizza e interpreta i dati ambientali in tempo reale, rendendoli disponibili attraverso una piattaforma digitale accessibile da qualsiasi dispositivo. L’interfaccia consente una consultazione intuitiva e continua, con visualizzazioni dinamiche e soglie di allerta personalizzabili, per facilitare la lettura anche a personale non tecnico. Dalla piattaforma si possono anche generare report periodici e/o istantanei, pronti per essere utilizzati in ambito amministrativo, sanitario, gestionale o ispettivo, a supporto di decisioni tempestive, documentazione normativa e comunicazione trasparente.