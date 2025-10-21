CITYBIT: il sistema smart per il monitoraggio della qualità dell’aria indoor e outdoor

La qualità dell’aria sta diventando sempre più una priorità strategica per amministrazioni pubbliche, aziende, strutture sanitarie, scuole e gestori di spazi collettivi, che si trovano a dover rispondere non solo a normative sempre più stringenti, ma soprattutto a esigenze concrete di salute pubblica, benessere e sostenibilità. Monitorare in modo continuo e puntuale gli inquinanti atmosferici è oggi una necessità concreta, che richiede soluzioni tecnologiche affidabili, accessibili e facilmente integrabili nei contesti esistenti.
In questo contesto si inserisce CITYBIT, il servizio di monitoraggio ambientale progettato da APKAPPA – società del Gruppo Maggioli – che nasce proprio per rispondere a questa esigenza con un approccio integrato, tecnologicamente avanzato e facile da implementare. Vediamo meglio di cosa si tratta e come funziona.
Che cos’è CITYBIT e come funziona
CITYBIT è un sistema modulare e scalabile per il monitoraggio della qualità dell’aria in ambienti esterni e interni, progettato per integrarsi in modo nativo nei processi di gestione urbana e nei contesti ad alta frequentazione come scuole, ospedali, uffici pubblici, aree verdi, ZTL, impianti industriali, parcheggi e molto altro.
Il servizio riesce a individuare preventivamente i rischi per la salute, e si articola in due linee complementari:
- CITYBIT Outdoor, con centraline connesse in 4G e pensate per il monitoraggio in ambienti urbani e industriali;
- CITYBIT Indoor, con sensori Wi-Fi facili da installare in ambienti chiusi come aule scolastiche, biblioteche, uffici e strutture sanitarie.
Il servizio CITYBIT prende avvio con una consulenza tecnica specializzata che supporta nella definizione delle aree da monitorare e nella scelta dei dispositivi più adatti (indoor o outdoor), selezionando i parametri da rilevare in base agli obiettivi.
Il sistema poi raccoglie, analizza e interpreta i dati ambientali in tempo reale, rendendoli disponibili attraverso una piattaforma digitale accessibile da qualsiasi dispositivo. L’interfaccia consente una consultazione intuitiva e continua, con visualizzazioni dinamiche e soglie di allerta personalizzabili, per facilitare la lettura anche a personale non tecnico. Dalla piattaforma si possono anche generare report periodici e/o istantanei, pronti per essere utilizzati in ambito amministrativo, sanitario, gestionale o ispettivo, a supporto di decisioni tempestive, documentazione normativa e comunicazione trasparente.
Cosa misura CITYBIT
CITYBIT rileva una vasta gamma di parametri fondamentali per valutare la qualità dell’aria e l’impatto ambientale:
- Outdoor:
- Gas nocivi: VOC (composti organici volatili), CO, NO2, SO2, H2S, O3
- Particolato: PM1.0, PM2.5, PM10
- Fattori ambientali: temperatura, umidità, punto di rugiada, pressione, rumore ambientale
- Indoor:
- Inquinanti interni: VOC, CO2, O3, CH4, NO2, CO
- Comfort ambientale: temperatura, umidità relativa, rumore
Ogni sensore copre un’area di circa 1 km², con possibilità di autocalibrazione grazie a un sistema distribuito di machine learning che ne aumenta l’affidabilità.
Vantaggi del servizio
CITYBIT non è una semplice tecnologia da installare, ma un servizio integrato che connette sensori, persone e strategie per il monitoraggio aria-ambiente. CITYBIT osserva, interpreta e restituisce dati affidabili, facilmente leggibili e utili a prendere decisioni rapide o a pianificare con intelligenza.
Fornendo un servizio di monitoraggio ambientale continuo, CITYBIT è pensato per aiutare in modo concreto tecnici, gestori e RSPP con:
- la rilevazione di parametri critici in tempo reale, attraverso centraline di monitoraggio ambientale indoor e outdoor;
- una piattaforma digitale per visualizzare, analizzare e condividere i dati;
- alert automatici al superamento delle soglie impostate;
- report esportabili per DVR, AIA, certificazioni ISO o rendicontazioni ESG.
In contesti avanzati, CITYBIT può anche essere collegato a impianti esterni (es. ventilazione, sensori processo), che l’Ente o il gestore può decidere di attivare al verificarsi di superamenti critici.
Un servizio integrato, pronto all’uso
CITYBIT è proposto da APKAPPA, società con esperienza consolidata nei servizi digitali per la PA, e si inserisce nell’ecosistema di soluzioni smart city del Gruppo Maggioli. L’attivazione è semplice e personalizzabile: dalla progettazione della rete sensoriale, all’installazione, fino al monitoraggio continuo tramite piattaforma centralizzata >> scopri tutti i dettagli e chiedi una consulenza sul sito ufficiale
