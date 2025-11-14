Mappe catastali online: il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate è gratuito e accessibile a tutti

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un nuovo servizio digitale che consente a chiunque, gratuitamente e in pochi clic, di consultare le mappe catastali degli immobili situati su tutto il territorio nazionale. L’accesso avviene tramite SPID, CIE o CNS, quindi non è necessario essere titolari di partita IVA o professionisti del settore: basta disporre di un’identità digitale.
Il servizio Consultazione dei fogli di mappa catastale nasce con l’obiettivo di rendere più trasparenti e facilmente consultabili le informazioni cartografiche di base del Catasto, favorendo tanto i professionisti impegnati nelle pratiche edilizie quanto i cittadini interessati a verificare la rappresentazione grafica del proprio immobile.
Cosa sono le mappe catastali e a cosa servono
Le mappe catastali sono la rappresentazione grafica ufficiale delle particelle e delle sagome degli edifici. Si tratta del livello cartografico più usato in ambito edilizio, urbanistico e immobiliare, perché consente di visualizzare in modo immediato la configurazione di un terreno o di un fabbricato. Sono utili sia ai professionisti sia ai privati cittadini.
Per i cittadini il servizio risulta particolarmente utile per:
- individuare la particella catastale della propria abitazione;
- verificare confini, cortili, aree scoperte e pertinenze;
- ottenere una rappresentazione chiara dell’immobile prima di una compravendita o di lavori edilizi;
- confrontare lo stato attuale con la mappa catastale ufficiale;
- disporre gratuitamente di un primo livello informativo senza ricorrere a visure a pagamento.
In questo modo la consultazione catastale, finora percepita come complessa, diventa accessibile anche a utenti non esperti.
Per tecnici, professionisti e imprese la cartografia catastale è uno strumento operativo quotidiano per:
- predisporre pratiche edilizie (CILA, SCIA, permesso di costruire);
- verificare la coerenza tra rilievi topografici e mappa;
- preparare frazionamenti, tipi mappali e accatastamenti;
- eseguire studi di fattibilità e analisi preliminari sulle proprietà;
- controllare la configurazione dei lotti per interventi urbanistici o infrastrutturali.
La possibilità di accedere gratuitamente agevola anche i piccoli studi e i professionisti che necessitano di una verifica veloce.
Cosa è possibile consultare online
Il servizio mette a disposizione una serie di elementi cartografici utili:
- fogli di mappa catastale dell’intero territorio nazionale;
- particelle con relativa numerazione;
- sagome degli edifici e strutture annesse;
- sezioni e limiti comunali;
- possibilità di zoom e navigazione libera.
La visualizzazione è di tipo grafico, pensata per consultazione e orientamento, non per la produzione di atti ufficiali. Inoltre, è disponibile una funzione di sovrapposizione con uno sfondo geografico, utile a confrontare rapidamente la mappa catastale con la cartografia reale.
Cosa NON è accessibile gratuitamente
Le mappe catastali consultabili con il nuovo servizio non mostrano dati sensibili. Non è possibile visualizzare:
- nome del proprietario o soggetti aventi diritto;
- rendite catastali e informazioni reddituali;
- categorie e classamenti;
- subalterni;
- planimetrie interne;
- atti, visure e documenti ufficiali.
Per queste informazioni occorre utilizzare i servizi dell’Agenzia delle Entrate disponibili con SPID/CIE/CNS nelle sezioni dedicate alle visure catastali, oppure rivolgersi a professionisti abilitati.
Come funziona il servizio
Accedere alle mappe è semplice:
- Accesso con SPID, CIE o CNS: l’autenticazione garantisce la tracciabilità degli accessi, nel rispetto delle norme sulla privacy.
- Ricerca del Comune: inserendo il nome del Comune si apre la relativa area cartografica.
- Selezione del foglio di mappa: una volta individuata la sezione, è possibile zoomare e consultare confini e particelle.
Con la prima funzionalità, Fogli di Mappa, è possibile inserire le richieste per ottenere la fornitura dei file vettoriali aggiornati all’attualità della mappa catastale, riferiti ad un foglio, un allegato o uno sviluppo. Con la seconda funzionalità, Fogli Originali di Impianto, è possibile inserire le richieste (un solo foglio per richiesta) per ottenere la fornitura dei file immagine georeferenziati dei fogli Originali di Impianto della mappa (gli esemplari unici disegnati a mano al momento dell’impianto del sistema cartografico catastale) oppure la consultazione di un estratto del foglio, limitatamente ai numeri di particella catastale di interesse tra quelle attualmente attive.
I file vettoriali della mappa si scaricano nel proprio PC in una cartella compressa (file ZIP): all’interno l’utente dispone del file richiesto in uno dei formati selezionabili, a scelta tra CXF, CML, DXF o GeoJSON (in alcuni casi specifici). La cartella compressa contiene anche il file in formato jpg dell’immagine raster dell’Originale di Impianto selezionato, il file in formato TXT con le informazioni di metadatazione del foglio ed il file in formato jgw con le informazioni di georeferenziazione. L’estratto dell’Originale di Impianto è disponibile nel formato pdf, stampabile in A3 o A4.
Perché questa novità è rilevante per tecnici e cittadini
L’apertura gratuita delle mappe catastali rappresenta un passo avanti importante nella digitalizzazione dei servizi pubblici. I vantaggi principali:
- trasparenza: il cittadino può verificare immediatamente la rappresentazione catastale del proprio immobile;
- velocità: i tecnici possono eseguire controlli preliminari con un semplice accesso al portale;
- semplificazione: non servono software dedicati per una verifica iniziale;
- unica fonte ufficiale: la cartografia è quella dell’Agenzia delle Entrate, quindi sempre aggiornata;
- supporto alle pratiche edilizie: consente di individuare con precisione la particella prima di avviare una pratica.
Per le amministrazioni comunali il servizio facilita l’allineamento tra cartografia catastale e strumenti urbanistici.
I limiti: la mappa non sostituisce visure e atti ufficiali
È fondamentale chiarire che la mappa catastale online non ha valore certificativo. Non può quindi sostituire:
- visure catastali;
- planimetrie;
- atti catastali;
- documenti necessari per pratiche edilizie o notarili.
Rimane uno strumento consultativo per orientarsi, verificare e preparare eventuali approfondimenti tecnici.
