Preparazione Esami di Stato Ingegneria e Architettura: i manuali aggiornati

Qualificato testo di riferimento per la progettazione architettonica, urbanistica e di recupero/restauro, la GUIDA PRATICA ALLA PROGETTAZIONE è, da oltre 20 anni, lo strumento indispensabile per prepararsi all’esame di Stato per architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori e per ingegneri civili/edili.Questa nona edizione aggiornata, conseguenza della modalità d’esame 2024, con una prova pratica per architetti e una prova scritta per ingegneri, si divide in due volumi.Il MANUALE DI PROGETTAZIONE contiene:• la parte teorico-concettuale-normativa con la trattazione degli argomenti che ricalca quanto avviene nelle varie fasi progettuali (urbanistiche, di inquadramento territoriale, di pianificazione generale e attuativa, di progettazione architettonica), l’aggiunta di nuovi spunti e schemi, oltre alla normativa urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, per il superamento delle barriere architettoniche, antincendio. A ciò si aggiunge un capitolo sulle tecniche grafiche tradizionali oltre ad una guida alla realizzazione di disegni tridimensionali;Il volume TAVOLE DI PROGETTO CONTIENE:• l’elenco di nuove domande fatte nelle edizioni d’esame dal 2020 al 2024, con indicazione, quando avvenuto, dei progetti condivisi all’esame in prova unica orale;• la parte progettuale con 210 elaborati architettonici e urbanistici dati in varie sedi d’esame, con le risoluzioni proposte dagli studenti triennali e quinquennali che hanno frequentato i corsi di preparazione a Milano, in alcuni casi riproponendo ciò che all’esame ha garantito loro l’abilitazione.Tutte le tavole di progetto delle precedenti edizioni si trovano nell’area riservata del sito web www.esamearchitetto.it seguendo le indicazioni riportate in fondo al volume, unitamente a informazioni utili rinnovate, relative all’organizzazione d’esame nelle varie sedi.A ciò si aggiunge il collegamento ad un’area riservata, ove il lettore potrà consultare gli articoli pubblicati da THE PLAN relativi a dieci progetti condivisi in sede d’esame in prova unica orale, da utilizzare come spunto culturale in funzione della prova pratica.Per accedere ai materiali online è necessario collegarsi al sito web esamearchitetto.it e seguire le istruzioni indicate sul talloncino presente in fondo al volume delle Tavole di progetto.Il testo, coadiuvato dal PRONTUARIO TECNICO URBANISTICO AMMINISTRATIVO, rappresenta quindi la migliore e più aggiornata guida per la preparazione all’esame di Stato sez. A e sez. B. Alberto Fabio CeccarelliArchitetto, libero professionista, svolge attività professionale in Italia. Organizza e gestisce corsi in webinar per la preparazione all’esame di Stato per tutte le sedi e corsi di formazione professionale con rilascio di CFP.Paolo Villatico CampbellArchitetto, libero professionista, inventore e promo tore di corsi per la preparazione all’esame di Stato per architetti nelle città di Roma e Firenze.

Alberto Fabio Ceccarelli, Paolo Villatico Campbell | Maggioli Editore 2024