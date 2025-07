Linee guida ESG OICE: come applicare i criteri di sostenibilità nelle società di ingegneria e architettura

FORMATO CARTACEO

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, partecipare alle gare d’appalto significa confrontarsi con un cambiamento culturale profondo: la sostenibilità diventa un requisito imprescindibile, non più un valore accessorio. Questo libro nasce per guidare consulenti aziendali, professionisti del settore pubblico e privato, imprese e responsabili unici del progetto (RUP) nella comprensione e applicazione concreta dei nuovi obblighi normativi.Attraverso l’analisi puntuale degli articoli chiave, come per esempio l’art. 1 con il quale viene inserito nell’ordinamento il principio del risultato, oppure l’art. 57 dedicato proprio alle clausole “di Sostenibilità” (n.d.r. clausole sociali e ambientali), senza dimenticare la rinnovata legittimazione riconosciuta alla discrezionalità, l’autore accompagna il lettore in un percorso che unisce interpretazione normativa, casi applicativi e riflessioni strategiche.Il testo propone una lettura integrata tra diritto, strategia d’impresa e responsabilità sociale, offrendo strumenti pratici per redigere offerte competitive e conformi ai cri-teri ESG (ambientali, sociali, di governance), oggi determinanti in fase di valutazione delle proposte.Chi legge troverà risposte a domande essenziali: Come “comprendere” e “venire incontro” ai bisogni della P.A. al tempo della Sostenibilità e dell’espresso principio del risultato? Come si traduce la sostenibilità in termini operativi? Come si predispone la documentazione di gara perrispettare i nuovi requisiti? Quali opportunità e rischi si aprono per le imprese?Un manuale autorevole, utile e aggiornato, pensato per chi vuole essere protagonista consapevole e preparato sul nuovo paradigma degli appalti pubblici sostenibili. MICHELA ROIAvvocato, abilitato alle Giurisdizioni Superiori, con una lunga attività professionale, svolta sia a livello internazionale che nazionale, senza trascurare le province italiane. Founder di «Roilex», Studio Legale & Tri- butario Roi & Partners, da anni si interessa di sviluppo sostenibile, responsabilità sociale ed ESG, oltre che di Energia Rinnovabile ed Efficientamento Energetico, Public Procurement, Procedimento Amministrativo, Diritto dell’Impresa-Societario, Diritto della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza e Diritto Europeo, con un approccio olistico, trasversale e manageriale. Già autrice di diversi testi in materia di sostenibilità.

Michela Roi | Maggioli Editore 2025