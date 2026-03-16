Involucro ad alte prestazioni e finitura materica: il progetto di una residenza a Catania

Il progetto della Villetta a Valverde (Catania), firmato dall’architetto Giorgio Antonio Potenza e realizzato dall’impresa Alufer Srl per un committente privato, pone particolare attenzione alla qualità dei materiali e delle finiture. L’intervento, sviluppato su una superficie complessiva di 205 m², combina soluzioni per l’isolamento termico e sistemi di finitura decorativa della facciata, con l’obiettivo di garantire comfort abitativo, durabilità dei materiali e una definizione architettonica contemporanea.



L’azienda RÖFIX ha contribuito in modo determinante per quanto riguarda l’isolamento, scelto nell’ampio assortimento nella variante in lana di roccia, e per l’impatto estetico delle facciate decorate. Da un lato è stata garantita l’efficienza energetica con un sistema di isolamento in lana di roccia, dall’altro l’impatto visivo distintivo dell’intonaco decorativo RÖFIX Designputz applicato con effetto “Stripes” ha personalizzato e dato carattere all’edificio.



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Sistema di isolamento in lana di roccia RÖFIX Per quanto riguarda l’isolamento, il cuore dell’intervento è costituito dal sistema di isolamento a cappotto RÖFIX in lana di roccia, scelto per le sue elevate performance termo-acustiche e per le caratteristiche di sicurezza antincendio. La lana di roccia, materiale naturale e traspirante, contribuisce infatti a migliorare il comfort abitativo in tutte le stagioni, riducendo i consumi energetici e favorendo la salubrità degli ambienti interni.



L’elevata stabilità dimensionale e la resistenza agli agenti atmosferici assicurano durabilità nel tempo, mentre la permeabilità al vapore permette alla struttura muraria di “respirare”, prevenendo fenomeni di condensa e garantendo un microclima interno equilibrato. In un territorio come quello etneo, caratterizzato da forti escursioni termiche e intensa esposizione solare, la scelta della lana di roccia si traduce in un investimento concreto in efficienza e qualità dell’abitare.

La matericità di RÖFIX Designputz per la facciata A definire l’identità architettonica della villetta è l’uso dell’intonaco decorativo RÖFIX Designputz, applicato con l’effetto “Stripes” della gamma Kreativ. La finitura crea un raffinato gioco di ombre e vibrazioni superficiali che varia al mutare della luce naturale, donando profondità e dinamismo ai volumi.



L’effetto rigato, calibrato con precisione, sottolinea le linee orizzontali e verticali dell’edificio, esaltandone la geometria e rafforzando la percezione contemporanea dell’insieme. Oltre al valore estetico, la finitura garantisce protezione e resistenza agli agenti atmosferici, coniugando design e funzionalità in un’unica soluzione.

La Villetta a Valverde si afferma così come un esempio virtuoso di edilizia residenziale privata, in cui la sinergia tra progettazione architettonica, competenza esecutiva e tecnologie performanti ha dato vita a una costruzione efficiente, sicura e fortemente caratterizzata. Un progetto che dimostra come innovazione tecnica e ricerca estetica possano procedere di pari passo, valorizzando il territorio e migliorando la qualità dell’abitare.



Per ulteriori informazioni

roefix.it

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