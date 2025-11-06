IMU immobili abusivi: Cassazione conferma obbligo di pagamento, anche dopo ordine di demolizione

L’ordine di demolizione di un immobile abusivo non esonera dal pagamento di IMU e TASI. Chi possiede immobili abusivi, anche con provvedimenti di sequestro e ingiunzioni di demolizione, deve versare l’imposta municipale fino al momento della demolizione fisica del fabbricato, per il solo fatto di aver accatastato il fabbricato. E in ogni caso l’imposta è dovuta per intero: il fatto che l’immobile non abbia l’abitabilità non è un requisito che consente di ridurre l’IMU al 50% come per gli immobili divenuti inabitabili a seguito di danni.
Con la sentenza n. 27017 dell’8 ottobre 2025, la Cassazione ha fissato un principio destinato a diventare riferimento operativo per tecnici e amministratori.
>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis
Indice
Suggeriamo:
Rendite catastali e bonus edilizi: come mettersi in regola
Affrontare le rendite catastali e i relativi obblighi non è mai stato così semplice. Questo eBook, scritto con chiarezza e competenza da Antonella Donati, fornisce un quadro completo e aggiornato delle normative catastali legate agli interventi edilizi, con un focus particolare sui bonus edilizi come il Superbonus. Il volume è uno strumento essenziale sia per i tecnici del settore (geometri, architetti, ingegneri e amministratori immobiliari) sia per i proprietari di casa che vogliono comprendere meglio come gestire le rendite catastali e garantire la conformità normativa. Dalla determinazione della rendita fino alla gestione delle lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate, questa guida offre soluzioni pratiche e casi concreti per ogni esigenza. All’interno dell’eBook troverai:- Spiegazioni pratiche delle procedure di aggiornamento catastale, incluse quelle legate al Superbonus.- Approfondimenti sulle sanzioni e sugli strumenti di regolarizzazione per evitare costi inutili.- Un linguaggio chiaro e accessibile, adatto sia a esperti che a chi si avvicina per la prima volta al tema.- Analisi di casi pratici e modelli di documenti utili.Antonella Donati è giornalista professionista e autrice di numerosi volumi e saggi in materia fiscale, contributiva e previdenziale. Con anni di esperienza nel giornalismo parlamentare, si è specializzata nell’analisi delle normative finanziarie e di bilancio, offrendo contenuti affidabili e pratici per professionisti e cittadini.
Antonella Donati | Maggioli Editore 2024
10.32 €
Il caso esaminato dalla Corte
La sentenza riguarda il caso di una società in fallimento che aveva impugnato un avviso di accertamento TASI per l’anno 2014 emesso da Roma Capitale. Gli immobili oggetto dell’atto erano stati colpiti da provvedimenti di sequestro, ordini di demolizione e diniego di condono da parte dello stesso Comune.
La curatela fallimentare sosteneva che le unità immobiliari fossero giuridicamente sottratte alla piena disponibilità della proprietà e che, in presenza dell’ordine di demolizione, la tassazione dovesse applicarsi esclusivamente all’area di sedime, quindi al terreno fabbricabile, come accade per i fabbricati in corso d’opera. In primo e secondo grado il ricorso è stato respinto, e la Cassazione ha confermato il giudizio.
IMU sempre dovuta per il fabbricato accatastato
La sentenza richiama l’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992, secondo il quale per fabbricato rilevante ai fini ICI (e successivamente IMU/TASI) si intende l’unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano.
L’iscrizione catastale, dunque, costituisce il presupposto sufficiente per l’assoggettamento del bene all’imposta, in quanto ai fini del tributo il momento rilevante è l’ultimazione dei lavori relativi alla costruzione, a prescindere dal rilascio del certificato di abitabilità, che in quanto tale non è un presupposto necessario per l’applicazione dell’IMU. Sulla base di questo presupposto viene quindi esclusa qualsiasi equiparazione tra immobili abusivi con ordine di demolizione e fabbricati in corso d’opera.
In pratica – sottolinea la Corte – l’art. 13 del d.l. n. 201/2011 che prevede la tassazione sulla base del valore dell’area per i fabbricati in costruzione, non si può applicare agli edifici ultimati e, in quanto tali, debitamente accatastati, a prescindere dal fatto di essere o meno dotati di certificato di abitabilità, e di essere stati poti dichiarati abusivi e colpiti da un ordine di demolizione. Al contrario: “l’imposta è dovuta per il solo fatto che si sia provveduto all’accatastamento, restando estranea alla sfera del rapporto tributario tutto quanto afferisce all’effettiva abitabilità del bene o alle sue caratteristiche urbanistiche o igienico-sanitarie”
Immobile senza agibilità non equivale a immobile inagibile
La normativa – ha rilevato infatti la Corte – non richiede tra i presupposti dell’imposta né la regolarità urbanistica dell’immobile né l’abitabilità dello stesso. E nel caso specifico, peraltro, non si può neppure prendere in considerazione la richiesta di ridurre l’imposta del 50% (come previsto per gli immobili inagibili) in quanto non si possono assimilare gli immobili affetti da difformità edilizia a quelli inagibili.
L’inagibilità che consente la riduzione d’imposta è correlata alla temporanea impossibilità di utilizzo dell’immobile e non va intesa come qualità giuridica superabile con il rilascio del certificato di abitabilità. Per considerare un fabbricato inagibile o inabitabile, infatti, si deve verificare un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, secondo i requisiti dell’art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001.
L’ordine di demolizione non produce effetti fiscali
Infine il contribuente non può invocare il fatto di poter disporre solo del diritto sull’area fabbricabile gravato dall’ordine di demolizione degli immobili abusivi e quindi senza più diritti sul fabbricato, per ricalcolare l’imposta solo sul valore dell’area. Per la Cassazione, infatti, finché non viene eseguita materialmente la demolizione, il diritto di proprietà sul fabbricato permane con tutti i relativi obblighi fiscali. L’effetto si determina solo a seguito dell’effettiva acquisizione che presuppone la demolizione materiale del manufatto.
Conseguenze operative
Per i professionisti tecnici che assistono proprietari di immobili abusivi la sentenza impone un approccio chiaro nella consulenza: nessuna irregolarità urbanistica esonera dal pagamento dell’imposta municipale. Chi ha realizzato opere abusive deve mettere a bilancio l’obbligo di pagamento dell’IMU fino al momento della demolizione materiale, indipendentemente dall’esito delle pratiche di condono o dei procedimenti sanzionatori.
Per i Comuni, la sentenza rafforza la posizione nelle attività di accertamento: l’iscrizione catastale costituisce elemento sufficiente per legittimare la pretesa tributaria, senza necessità di verificare lo stato di conservazione o la regolarità urbanistica dell’immobile.
Tabella riepilogativa: quando si paga l’IMU
|Situazione immobile
|Iscritto/Iscrivibile catasto
|IMU/TASI dovuta
|Base imponibile
|Note operative
|Fabbricato ultimato regolare con agibilità
|Sì
|Sì
|Rendita catastale
|Situazione standard
|Fabbricato ultimato regolare senza agibilità
|Sì
|Sì
|Rendita catastale
|Agibilità irrilevante
|Fabbricato abusivo ultimato iscritto a catasto
|Sì
|Sì
|Rendita catastale
|Abusività irrilevante
|Fabbricato abusivo ultimato non iscritto ma iscrivibile
|Sì
|Sì
|Rendita attribuibile
|Dal momento dell’ultimazione lavori
|Fabbricato abusivo con ordine demolizione
|Sì
|Sì
|Rendita catastale
|Ordine demolizione irrilevante
|Fabbricato abusivo con sequestro e ingiunzione demolizione
|Sì
|Sì
|Rendita catastale
|Perdita disponibilità irrilevante
|Fabbricato realmente inagibile (diroccato, fatiscente)
|Sì
|Sì (ridotta 50%)
|Rendita catastale ridotta
|Serve perizia ufficio tecnico comunale
|Fabbricato in corso d’opera non ultimato
|No
|Sì
|Valore area edificabile
|Art. 13 d.l. 201/2011
|Fabbricato demolito
|No
|No
|—
|Dal momento della demolizione effettiva
>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!
Suggeriamo:
-
FORMATO CARTACEO35.20 € SCONTO 20% 44.00 €
-
FORMATO EBOOK12.72 € SCONTO 20% 15.90 €
-
FORMATO EBOOK
-
FORMATO EBOOK15.12 € SCONTO 20% 18.90 €
-
FORMATO EBOOK15.12 € SCONTO 20% 18.90 €
-
FORMATO CARTACEO15.12 € SCONTO 20% 18.90 €
Come sanare gli abusi edilizi
L’opera contiene tutti gli strumenti utili al professionista per affrontare le criticità legate ad abusi edilizi e sanatorie, anche in considerazione della recente giurisprudenza e delle significative novità normative in materia. L’ottava edizione del volume è stata ampliata con le nuove disposizioni del Decreto Salva Casa, volte a sanare (o comunque a facilitare la sanatoria) di diverse irregolarità edilizie. Tra queste, il superamento del requisito della doppia conformità per la sanatoria, la particolare disciplina in tema di tolleranze costruttive e le aumentate possibilità di ottenere il cambio di destinazione d’uso. Con formulario, giurisprudenza, tabelle e schemi esemplificativi, il testo guida il professionista tra le violazioni in cui potrebbe imbattersi: attraverso l’analisi di casi concreti, l’Autore illustra operativamente come affrontare la fattispecie e quale procedura di sanatoria eseguire. Ciascun capitolo si compone di una prima parte in cui è riportata la ratio delle questioni in oggetto, con indicazione delle fonti normative; una seconda parte di commento, che intende identificare nella pratica gli ambiti applicativi degli istituti e le procedure di sanatoria e un’esauriente rassegna giurisprudenziale per argomento. Nicola D’AngeloMagistrato, autore di testi di diritto, collabora su tematiche giuridiche con diverse riviste tra cui “Progetto sicurezza”, “Rivista Giuridica di Po- lizia” e “L’Ufficio Tecnico”, pubblicate da Maggioli Editore.
Nicola D’Angelo | Maggioli Editore 2024
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento