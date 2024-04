Fondazione CNI: in carica il nuovo consiglio di amministrazione

Nel corso della seduta dell’11 aprile 2024 Gianni Massa è stato eletto nuovo Presidente. Si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Consiglio

Nazionale degli Ingegneri.



Il nuovo CdA, secondo il rinnovato Statuto, prevede per la prima volta la presenza di 5 membri esterni, accanto ai componenti indicati dal CNI tra i propri consiglieri.



I membri esterni sono: Gaetano Fede, Stefano Guatti, Michele Lapenna, Gianni Massa e Raffaele Solustri. I componenti del CNI sono: Sandro Catta, Ippolita Chiarolini, Domenico Condelli, Elio Masciovecchio, Tiziana Petrillo, Alberto Romagnoli, Irene Sassetti, Luca Scappini e Remo Vaudano.



Assegnate anche le cariche direttive

Contestualmente, sono state assegnate anche le cariche direttive. Gianni Massa è il nuovo Presidente della Fondazione CNI, Gaetano Fede Vice Presidente Vicario, Tiziana Petrillo Vice Presidente, Michele Lapenna Consigliere Segretario e Irene Sassetti Consigliera Tesoriera.



“Desidero formulare a nome del CNI i migliori auguri di buon lavoro al nuovo CdA – ha detto Angelo Domenico Perrini, Presidente del CNI. – La nostra Fondazione rappresenta da sempre un supporto indispensabile per portare avanti e sviluppare il programma del Consiglio Nazionale”.



“La Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri rappresenta una realtà importante per la categoria, per l’ingegneria italiana e per il Paese – ha dichiarato il neo Presidente Gianni Massa -. Ringrazio il Consiglio Nazionale e il Consiglio della Fondazione per la fiducia. È per me un grande onore e, contemporaneamente, sento forte la responsabilità. Da stasera mi metterò al lavoro insieme ai colleghi del Consiglio affinché la Fondazione continui a garantire il massimo supporto culturale e scientifico al Consiglio Nazionale”.



Comunicato stampa a cura di Antonio Felici, capo Ufficio Stampa Consiglio Nazionale degli Ingegneri