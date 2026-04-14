CoNaPE 2026: grande successo per la seconda edizione del Convegno Nazionale delle Patologie Edilizie

Si è svolta a Bologna il 9 aprile scorso, presso il Centro Congressi del Savoia Hotel Regency, la seconda edizione del CoNaPE – Convegno Nazionale delle Patologie Edilizie, che si conferma un appuntamento di riferimento per il settore delle costruzioni e per tutti i professionisti impegnati nella diagnosi, prevenzione e gestione dei difetti del costruito.



Dopo il debutto del 2025, anche l’edizione 2026 ha registrato un’ampia partecipazione e un forte interesse, consolidando il ruolo del convegno come momento di confronto tecnico e di aggiornamento professionale. Alla giornata hanno preso parte 300 partecipanti, tra ingegneri, architetti, geometri, imprese e tecnici della pubblica amministrazione.



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Un programma ricco tra plenaria e workshop tematici La giornata è iniziata con la plenaria di apertura, che ha offerto una visione sistemica sul tema delle patologie edilizie, affrontandone le implicazioni economiche, sociali e di sicurezza. A seguire, il programma si è articolato in 9 workshop verticali, dedicati ai temi più attuali del settore: dalla manutenzione dell’involucro edilizio ai danni da acqua e umidità, dall’efficienza energetica alla qualità dell’aria indoor, fino alla sostenibilità dei materiali e alle problematiche legate alla progettazione e alla gestione degli edifici (>> questo era il programma completo).



Un’offerta formativa ampia e concreta, pensata per fornire strumenti operativi ai professionisti e promuovere un approccio sempre più orientato alla prevenzione, elemento chiave per migliorare la qualità, la sicurezza e la durabilità del patrimonio edilizio. Complessivamente, l’evento ha offerto oltre 15 ore di formazione.

La plenaria di apertura di CoNaPE 2026

Il coordinatore scientifico di CoNaPe, Marco Argiolas, durante la plenaria di apertura

Uno dei nove workshop tematici che si sono tenuti nel corso di CoNaPE 2026

Relatori qualificati e confronto tra i protagonisti del settore Tra i punti di forza dell’edizione 2026, la presenza di 27 relatori, tra esperti, tecnici e rappresentanti del mondo accademico e professionale, che hanno portato contributi altamente qualificati e casi applicativi concreti.



Il convegno si è confermato così non solo un momento di aggiornamento tecnico, ma anche un vero e proprio tavolo di confronto tra i principali attori della filiera delle costruzioni, favorendo lo scambio di competenze ed esperienze tra professionisti, aziende e istituzioni.



A contribuire alla qualità e alla riuscita dell’evento è stato anche il coinvolgimento di numerose associazioni, ordini professionali e realtà di settore, tra cui: Esperti Edificio Salubre, Esperti in Interventi di Risanamento da Radon, Associazione Nazionale Donne Geometra, Ordine degli Ingegneri di Bologna, Ordine degli Ingegneri di Ferrara, Ordine degli Ingegneri di Torino, Ordine degli Architetti PPC di Bologna, Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bologna, Ordine dei Periti Industriali delle Province di Bologna e Ferrara, AAEPFMC (Agrupació Arquitectes Experts Pericials Forenses y Mediadors del Collegi d’Arquitectes de Catalunya), ANTEL – Associazione Nazionale Tecnici Enti Locali, ASSIMP – Associazione delle imprese di impermeabilizzazione italiane, Cortexa, Assopatologi Edili, ISI – Ingegneria Sismica Italiana, Assorestauro e PML – Produttori Membrane Liquide, che hanno patrocinato e sostenuto l’iniziativa, confermandone il valore tecnico e culturale per l’intera filiera delle costruzioni.



Accanto ai contenuti scientifici, grande interesse ha suscitato infatti anche l’Area Expo, dove questi partner tecnici e alcune aziende del settore – in particolare Kerakoll, Uretek, Volteco, Icobit e Indra CMC – hanno presentato soluzioni innovative per la prevenzione e la gestione delle patologie edilizie, contribuendo a rafforzare il dialogo tra ricerca, progettazione e industria.

L’Area Expo di CoNaPE 2026

L’Area Expo di CoNaPE 2026

Verso l’edizione 2027 Durante l’evento sono state realizzate video-interviste ad alcuni dei protagonisti, che hanno raccolto punti di vista, esperienze e riflessioni dei diversi attori coinvolti e che saranno pubblicate prossimamente qui su Ediltecnico.it e sul nostro canale YouTube. Inoltre, tutte le sessioni sono state registrate e saranno rese disponibili agli iscritti, che potranno quindi rivederle on demand.



Il successo di questa seconda edizione conferma la crescente attenzione verso il tema delle patologie edilizie e l’importanza di momenti di confronto qualificato: l’appuntamento è già fissato al 2027, per una nuova edizione che continuerà a sviluppare contenuti, relazioni e opportunità di aggiornamento per tutti i professionisti del costruire.

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