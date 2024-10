Convegno Nazionale Patologie Edilizie (CoNaPE): un nuovo riferimento per la prevenzione dei danni nelle costruzioni

Nel panorama degli eventi formativi dedicati al settore edile, sta per arrivare una nuova iniziativa destinata a diventare un punto di riferimento: il Convegno Nazionale Patologie Edilizie (CoNaPE).



La prima edizione di questo importante evento si terrà il 9 aprile 2025 a Bologna, presso il prestigioso Centro Congressi Savoia, e promette di riunire professionisti e imprese per discutere delle sfide e delle opportunità legate alla prevenzione dei danni nelle costruzioni.



Organizzato da Maggioli Editore, il CoNaPE nasce con un obiettivo ambizioso ma necessario: promuovere un dibattito costruttivo sull’ importanza di prevenire patologie edilizie come infiltrazioni, crepe, difetti strutturali e problemi legati alla sicurezza sismica. Queste problematiche, spesso sottovalutate, possono portare a conseguenze disastrose, sia dal punto di vista economico che sociale, se non affrontate per tempo. Gli errori di progettazione, la cattiva esecuzione dei lavori e la mancanza di una manutenzione adeguata sono solo alcune delle cause che contribuiscono alla diffusione di tali danni.

Convegno Nazionale Patologie Edilizie 2025: come è strutturato

Il CoNaPE si propone di affrontare questi temi in modo strutturato e approfondito, offrendo ai partecipanti una giornata di formazione e aggiornamento attraverso 8 workshop verticali. Ogni sessione sarà guidata da esperti del settore, che metteranno a disposizione le loro competenze per fornire soluzioni concrete su argomenti cruciali come la sicurezza antisismica, l’isolamento termico, i problemi infiltrativi e le patologie dell’involucro edilizio.



Ma non è tutto. L’evento prevede anche un’Area Expo, dove i partner tecnici e le associazioni di settore presenteranno le ultime novità in termini di prodotti e tecnologie per migliorare le costruzioni e prevenire i danni strutturali. Un’occasione unica per entrare in contatto diretto con chi offre soluzioni all’avanguardia per l’edilizia.



Il convegno sarà aperto da un’assemblea plenaria e si concluderà con un dibattito finale, in cui tutti i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi e condividere esperienze e soluzioni. La partecipazione è gratuita, ma la qualità dei contenuti e dei relatori farà di questa prima edizione del CoNaPE un evento di alta formazione da non perdere.